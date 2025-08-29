Войната в Украйна:

Почина легендарен руски композитор, "Болшой театър" скърби

29 август 2025, 10:52 часа 480 прочитания 0 коментара
Почина легендарен руски композитор, "Болшой театър" скърби

Известният руски композитор Родион Шчедрин, автор на световноизвестни балети, е починал тази нощ на 92-годишна възраст, съобщи "Болшой театър" в Москва, цитиран от АФП. "Един от най-големите съвременни гении, чиито опери, балети и симфонии се изпълняват от десетилетия на най-големите световни сцени, е починал през нощта", се казва в изявлението на Болшой театър. "Родион Шчедрин е уникално явление и цяла епоха в живота на световната музикална култура", се подчертава в съобщението, в което се изразява съжаление за "огромната трагедия" и "непоправимата загуба" за артистичния свят.

С над 80 произведения в своя актив, "безценното художествено наследство на Шчедрин винаги намира отзвук в сърцата на публиката", подчертават от "Болшой театър".

Още: Скръбна вест! Почина съпругът на Райна Кабаиванска

Кой е Родион Шчедрин

Роден на 16 декември 1932 г. в Москва, композиторът става известен с "Кармен сюита" – балетна музика, написана през 1967 г., която изстрелва съпругата му, прочутата руска балерина Мая Плисецкая (1925 - 2015), на сцената на "Болшой театър".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Вдъхновен от приказките и класическата руска литература, Шчедрин композира и балетите "Конче вихрогонче", "Ана Каренина" (по Толстой) и "Чайка" (по Антон Чехов), съобщава БТА.

Автор на операта "Лолита", композирана по романа на Набоков, чиято световна премиера се състоя през 1994 г. в Стокхолм, той се отличава и със своите симфонии и концерти за пиано и оркестър, изпълнявани както в Европа, така и в Азия и САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Болшой театър почина Родион Шчедрин
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес