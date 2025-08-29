Почина легендарен руски композитор, "Болшой театър" скърби

Известният руски композитор Родион Шчедрин, автор на световноизвестни балети, е починал тази нощ на 92-годишна възраст, съобщи "Болшой театър" в Москва, цитиран от АФП. "Един от най-големите съвременни гении, чиито опери, балети и симфонии се изпълняват от десетилетия на най-големите световни сцени, е починал през нощта", се казва в изявлението на Болшой театър. "Родион Шчедрин е уникално явление и цяла епоха в живота на световната музикална култура", се подчертава в съобщението, в което се изразява съжаление за "огромната трагедия" и "непоправимата загуба" за артистичния свят.

С над 80 произведения в своя актив, "безценното художествено наследство на Шчедрин винаги намира отзвук в сърцата на публиката", подчертават от "Болшой театър".

Кой е Родион Шчедрин

Роден на 16 декември 1932 г. в Москва, композиторът става известен с "Кармен сюита" – балетна музика, написана през 1967 г., която изстрелва съпругата му, прочутата руска балерина Мая Плисецкая (1925 - 2015), на сцената на "Болшой театър".

Вдъхновен от приказките и класическата руска литература, Шчедрин композира и балетите "Конче вихрогонче", "Ана Каренина" (по Толстой) и "Чайка" (по Антон Чехов), съобщава БТА.

Автор на операта "Лолита", композирана по романа на Набоков, чиято световна премиера се състоя през 1994 г. в Стокхолм, той се отличава и със своите симфонии и концерти за пиано и оркестър, изпълнявани както в Европа, така и в Азия и САЩ.