Руската икономика отчита само 1,1% растеж за първите 7 месеца на 2025 година (януари - юли), което е по-ниско дори от най-консервативните прогнози. Това съобщава американската информационна агенция Bloomberg, която се позовава на официални данни от "Росстат" и събира позиции на анализатори.

Руското министерство на икономическото развитие съобщи, че БВП се е увеличил само с 1,1% през периода януари-юли, докато Руската централна банка птредвиждаше в най-лошия вариант 1,2%. Анализатори предупреждават, че настоящите тенденции могат да доведат до растеж под 1% до края на годината, което е под най-лошата прогноза на Централната банка на Руската федерация. Дмитрий Полевой, инвестиционен директор на базираната в Москва компания Astra Asset Management, смята, че ако се запазят настоящите темпове, ръстът на БВП за годината ще бъде около 0,7%.

В същото време руското министерство на икономическото развитие поддържа оптимистична прогноза за растеж на БВП до края на годината от 2,5%, а министърът на финансите Антон Силуанов на 25 август информира руският диктатор Владимир Путин за нова оценка за растеж от не по-малко от 1,5%.

През юли растежът на руския БВП се забави до 0,4% на годишна база, след като през юни беше 1%, промишленото производство - до 0,7% на годишна база спрямо 1,9% през юни, уточнява Bloomberg.

