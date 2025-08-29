Войната в Украйна:

Реалност: По-лошо представяне за руската икономика и от най-лошата прогноза

29 август 2025, 07:16 часа 463 прочитания 0 коментара
Реалност: По-лошо представяне за руската икономика и от най-лошата прогноза

Руската икономика отчита само 1,1% растеж за първите 7 месеца на 2025 година (януари - юли), което е по-ниско дори от най-консервативните прогнози. Това съобщава американската информационна агенция Bloomberg, която се позовава на официални данни от "Росстат" и събира позиции на анализатори.

Още: Рекорден спад в рафинирането на петрол в Русия. Търговията с Китай също се е свила значително

Руското министерство на икономическото развитие съобщи, че БВП се е увеличил само с 1,1% през периода януари-юли, докато Руската централна банка птредвиждаше в най-лошия вариант 1,2%. Анализатори предупреждават, че настоящите тенденции могат да доведат до растеж под 1% до края на годината, което е под най-лошата прогноза на Централната банка на Руската федерация. Дмитрий Полевой, инвестиционен директор на базираната в Москва компания Astra Asset Management, смята, че ако се запазят настоящите темпове, ръстът на БВП за годината ще бъде около 0,7%.

В същото време руското министерство на икономическото развитие поддържа оптимистична прогноза за растеж на БВП до края на годината от 2,5%, а министърът на финансите Антон Силуанов на 25 август информира руският диктатор Владимир Путин за нова оценка за растеж от не по-малко от 1,5%.

През юли растежът на руския БВП се забави до 0,4% на годишна база, след като през юни беше 1%, промишленото производство - до 0,7% на годишна база спрямо 1,9% през юни, уточнява Bloomberg.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: След петрола и бензина: Още една индустрия в Русия е в плачевно състояние

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия руска икономика война Украйна
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес