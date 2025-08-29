Войната в Украйна:

29 август 2025, 10:47 часа 206 прочитания 0 коментара
В Гърция отчитат българския успех с Шенген: Ходим все по-често на почивка в България

Гърците пътуват до България както за почивка, така и за религиозен туризъм, а отварянето на границите между двете държави заради влизането на България в Шенгенското пространство играе положителна роля в туризма. Това отбелязва гръцкият сайт Paratiritis.

Според цитирани от сайта официални статистически данни, през последните две години близо 1 милион гърци пътуват до България всяка година – най-често по време на празниците. Гърците изглежда предпочитат СПА дестинациите и екскурзиите до градовете по Черноморието, докато през зимата любимите им дестинации са ски курортите Банско и Пампорово. Също така голяма част от гърците пътуват организирано с автобуси, като посещават манастири и църкви.

След присъединяването на България към Шенгенското пространство гърците все по-често прекарват по няколко дни в България, сочи проучване на Института за маркетинг и анализи към българското министерство на туризма. Всъщност, по негови данни гърците са почнали да предпочитат България като по-близка дестинация от Полша и Чехия, до които трябва да пътуват със самолет.

Предвид факта, че България ще стане и член на еврозоната от 2026 година, може да се очаква още по-голямо засилване на положителните тенденции за българския туризъм.

Ивайло Ачев
