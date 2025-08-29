Идва ли краят на войната? Петролният гигант на САЩ вече мисли за завръщане в Русия

След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска руският диктатор Владимир Путин заяви пред репортери, че Русия и Съединените щати биха могли да разширят бизнес сътрудничеството, например в Тихоокеанския регион, пише The Wall Street Journal. "Очакваме с нетърпение да работим с вас", отговори Тръмп.

Какво не казаха двамата лидери: Зад затворени врати най-големите енергийни компании на техните страни вече бяха очертали планове за връщане към бизнес сътрудничество, добивайки петрол и газ от находища край бреговете на Далечния изток на Русия.

В тайни разговори с най-голямата руска държавна енергийна компания тази година, висш ръководител на Exxon Mobil е обсъдил възможността за възобновяване на мащабен проект на Сахалин, ако двете правителства дадат зелена светлина като част от мирния процес в Украйна, според запознати с разговорите. Още: След петрола и бензина: Още една индустрия в Русия е в плачевно състояние

Въпросът е толкова чувствителен, че само няколко души в Exxon са знаели за разговорите. Един от висшите ръководители на американската петролна компания, старши вицепрезидентът Нийл Чапман, ръководеше преговорите от името на Exxon.

Според един от източниците, запознати с разговорите, по време на администрациите на Байдън и Тръмп, Exxon и други компании са получили разрешение и лицензи от Министерството на финансите на САЩ да преговарят с руски партньори относно блокираните активи. Първият кръг от преговорите се проведе малко след като Exxon се изтегли от Русия през 2022 г.

Ръководителите на Exxon обаче са поискали подкрепа от правителството на САЩ за завръщане в Русия и са получили благоприятен отговор, съобщи висш служител от администрацията. Главният изпълнителен директор Дарън Уудс е обсъждал през последните седмици с Тръмп в Белия дом евентуалното завръщане на Exxon.

Сближаване?

Възобновяването на дейността в Русия би било значително сближаване след разрива на Exxon с Москва, когато Путин започна военни действия в Украйна през 2022 г. Най-големият производител на петрол на Запад беше навлязъл по-дълбоко в Русия след разпадането на Съветския съюз. Още: Русия понижи сериозно прогнозата за икономическия си растеж

Проектът "Сахалин-1", кръстен на руския остров близо до три нефтени находища, беше една от най-големите инвестиции на Exxon, договорена през 1995 г. Exxon управляваше предприятието и притежаваше 30% дял, заедно с държавната "Роснефт", японски и индийски компании, които все още са там.

Тъй като западните компании масово напуснаха Русия след началото на войната, Exxon намали производството и заяви, че ще продаде дела си, с което загуби стойност от над 4 милиарда долара. Москва блокира продажбата и след това анулира дела на Exxon, ход, който Exxon нарече експроприация.

Завръщането на Exxon би било голям удар за Кремъл, който иска да привлече западни инвестиции като част от мирните преговори за стабилизиране на икономиката. Завръщането не е гарантирано и зависи отчасти от това дали Тръмп може да договори край на войната в Украйна или дали ще затегне санкциите, ако Путин откаже да прекрати боевете.

Руската петролна индустрия успя да поддържа висок добив на суров петрол въпреки санкциите, но анализаторите твърдят, че производственият капацитет в крайна сметка ще се свие поради липса на ноу-хау и инвестиции. Украинските удари с дронове по рафинерии и тръбопроводи през последните седмици затрудниха вътрешните доставки на гориво.

Дискусиите между Exxon и Роснефт за подновяване на партньорството се засилиха около встъпването в длъжност на Тръмп през януари тази година.

През февруари висши американски и руски представители се срещнаха публично в Рияд, Саудитска Арабия, за да започнат преговори за прекратяване на войната. По това време Русия обеща инвестиционни възможности за американски компании, включително в разработването на енергийни ресурси в Арктика. Още: Путин по стъпките на Тръмп: Русия не пуска камиони с плодове през границата си (ВИДЕО)

Според запознати с разговорите, Нийл Чапман от Exxon се е срещнал с главния изпълнителен директор на Роснефт Игор Сечин в Доха, Катар. Сечин, близък съюзник на Путин, е под санкции на САЩ, което означава, че на американците като цяло е забранено да правят бизнес с него без лиценз от Министерството на финансите, какъвто Exxon е получила.

Сечин охотно се среща с чуждестранни бизнесмени и правителствени лидери в Катар, чийто суверенен фонд има дял в Роснефт. Катар си е спечелил репутацията на неутрален посредник в глобални конфликти.

Ройтерс съобщи по-рано, че представители на правителството на САЩ и Русия са обсъдили енергийни сделки този месец, включително евентуално завръщане на Exxon.

Еxxon има право за участие в проекта Сахалин: споразумение за споделяне на производството, сключено от консорциум с руското правителство през 90-те години на миналия век. Петролът започва да тече през 2005 г. Износът на Сахалин е предназначен предимно за азиатски потребители, които продължават да купуват руски петрол и след началото на войната, за разлика от европейските компании, които го изоставят. Още: Русия и САЩ преговарят за съвместен добив на редкоземни елементи

В същия ден, в който се проведе срещата на върха в Аляска, Путин премахна една от пречките за завръщането на Exxon. Той подписа указ, позволяващ на чуждестранни компании да притежават акции в руската фирма, която управлява Сахалин. Условията включват доставка на чуждестранно оборудване и резервни части, както и лобиране за отмяна на санкциите.

Завръщането на Exxon вероятно ще зависи от условията, предложени от Русия, като компанията се надява да възстанови загубите от излизането си от Русия.

Тесните връзки на Exxon с Русия, основен доставчик на оборудване, донесоха на бившия изпълнителен директор Рекс Тилърсън Ордена за приятелство, връчен му от Путин през 2013 г. Санкциите, наложени след анексирането на Крим на следващата година, принудиха Exxon да се оттегли от някои руски начинания, но проектът Сахалин остана недокоснат.

Въпреки напрежението от избухването на войната през 2022 г., Exxon е поддържала неофициални контакти с държавната компания Роснефт през цялата война.

Енергийното богатство на Русия остава основен интерес за западните компании след като военните действия приключат. По време на напускането на Exxon, Сахалин произвеждаше около 3% от общото производство на петрол на компанията, малък, но надежден източник на суров петрол. Компанията също така работеше с Роснефт за разработване на запаси от природен газ, които се предвиждаха да се изнасят като втечнен газ с танкери. Още: Беларуската икономика потъва солидарно с руската: Украинското разузнаване коментира

"Роснефт" се надява да се възползва от капитала, технологиите и управленския опит на Exxon, довери един от източниците.

Ако Exxon се завърне, ще открие, че бизнес средата се е променила. Руската икономика се е забавила под тежестта на санкциите, високите лихвени проценти и инфлацията. Конфискациите на държавни активи са станали нещо обичайно. А по време на войната Кремъл затегна контрола си върху огромната енергийна индустрия на страната, пише още The Wall Street Journal.

Руският петролен пазар се промени. Европа се отказа от руския петрол, а рафинерии в Индия и Китай го изкупуват. Търговците, които купуват и продават петрол, работят предимно чрез непрозрачни компании в Обединените арабски емирства.

Тази пролет Тръмп охладня към Путин, слагайки край на всякакви перспективи западните компании да се завърнат в Русия, но този месец отношението към него изглежда отново се затопли след срещата в Аляска.

Автори: Джо Уолъс, Костас Парис, Алекс Лиъри и Колин Итън

Превод: Ганчо Каменарски