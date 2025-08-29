Натиск от Александър Вучич? United Group отхвърли твърденията за политическо влияние

United Group разпространи официална позиция във връзка с публикуван в сръбските медии аудиозапис на телефонен разговор между главния изпълнителен директор на компанията Стан Милър и ръководителя на "Телеком Сърбия" Владимир Лучич. Случаят доби публичност, след като сръбската разследваща мрежа "Крик" разпространи части от телефонен разговор между двамата директори. Медийни публикации свързаха темата с опити за политически натиск от президента на Сърбия Александър Вучич върху United Media – групата, която управлява независими канали като N1 и Nova S в Сърбия. От United Group обаче подчертават, че тези твърдения са неверни и че редакционната независимост на компанията не е застрашена.

Компанията потвърждава, че разговорът се е състоял, но уточнява, че той е бил по бизнес теми, а публикуваният откъс е непълен и не отразява целия контекст.

"По-рано тази година United Group продаде активи на Телеком Сърбия и в резултат на сделката беше установена регулярна комуникация между компаниите – нещо напълно нормално в практиката", се посочва в позицията. Още: След промените в United Group: Спас Русев се завръща във Vivacom

Без натиск и без промени

United Group категорично подчертава, че в нито един момент "Телеком Сърбия", нито друго лице или организация, са упражнявали или правили опит да упражнят натиск във връзка с професионалните задължения на Александра Суботич.

Компанията допълва, че Суботич е част от управленския екип на United Group, но никога не е била член на редакционен екип на новинарска структура. "Госпожа Суботич остава на своята позиция. Господин Милър ясно заявява в разговора, че няма да прекратява нейния договор", се подчертава в позицията.

Ангажимент към независимостта

United Group изтъква, че е твърдо ангажирана с разграничаването на управленските и редакционните решения и наскоро е ангажирала двама независими международни съветници за преглед на журналистическата дейност и гарантиране на пълна независимост. Още: Драган Шолак съди собственика на Vivacom и "Нова телевизия", молбата му за "спешно разглеждане" е отхвърлена

Компанията отхвърля категорично всякакви твърдения, че се опитва да подкопае свободата на своите медии, и осъжда незаконното записване на частни разговори, както е в настоящия случай.