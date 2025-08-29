Жозе Моуриньо си събра багажа от Фенербахче след провала в Шампионска лига

Ръководството на турския гранд Фенербахче уволни треньора на тима Жозе Моуриньо, след като „жълто-сините“ не успяха да се класират за тазгодишното издание на Шампионска лига. Новината бе съобщена официално от клуба. Както е известно, „жълтите канарчета“ отпаднаха от Бенфика в плейофния кръг на най-комерсиалната надпревара. Първият двубой в Истанбул завърши при резултат 0:0. В реванша в Лисабон обаче „орлите“ спечелиха с 1:0 и изхвърлиха Фенербахче от турнира.

Шефовете на Фенербахче са крайно недоволни

Утешителната награда за Фенербахче е, че отборът ще участва във втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Това обаче не удовлетворява ръководството на истанбулския гранд. Шефовете очакваха тимът да влезе в основната фаза на Шампионска лига с оглед на огромните средства, които се наливат в клуба. В крайна сметка, заради провала, треньорът на „жълто-сините“ Жозе Моуриньо е бил освободен от своя пост.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten... Posted by Fenerbahçe on Friday, August 29, 2025

Статистиката на Моуриньо в истанбулския гранд

Жозе Моурньо пое Фенербахче в началото на юли 2024 година. Надеждите на шефовете бяха, че португалският специалист ще успее да изгради силен отбор, който да доминира във вътрешното първенство, а също така и да участва редовно в Шампионска лига. В първия си сезон начело на „жълтите канарчета“ Специалния изведе тима до второто място в турската Суперлига.

Шампионската титла отиде в ръцете на големия съперник – Галатасарай. Моуриньо води Фенербахче в общо 62 мача във всички турнири, като под негово ръководство тимът записа 37 победи, 14 равенства и 11 загуби при голова разлика 139:74.

