Помните ли как се приготвяше печен пипер с доматен сос

Знаете ли как да върнете онзи домашен вкус на лято в чинията – печен пипер, леко опушен и покрит с гъст доматен сос с чесън и магданоз? Рецептата е проста, но иска малко внимание към топлината и баланса на киселинност и сладост. Ето как да постигнете сигурен резултат у дома.

Как се прави най-вкусният доматен сос за чушки

Печен пипер с доматен сос

Ястието се състои от няколко продукта: зрели чушки, узрели домати, чесън, мазнина и шепа зелени подправки. Тайната е в правилното изпичане на пипера до мехури по кожата, нежно задушаване за лесно белене и сос, който се сгъстява с търпение, не с брашно. Когато доматът е балансиран с щипка захар и щипка сол, а чесънът е добавен навреме, вкусът става дълбок, но чист. Получава се лека гарнитура, топло мезе или вегетарианско основно с филия хляб.

Уникални печени чушки с доматен сос - вкусотия до шия

Необходими продукти

8-10 червени чушки (към 1 кг), измити и подсушени

700 г зрели домати или 500 г домати от консерва

1 средна глава лук, ситно нарязана

3 скилидки чесън, счукани

3-4 с.л. олио или зехтин

½ ч.л. захар (само при нужда)

сол и черен пипер на вкус

1 ч.л. сладък червен пипер (по желание)

1 с.л. ситно нарязан магданоз

1-2 ч.л. винен оцет (по желание, за баланс)

Подготовка на пипера

Загрейте фурната силно – 220-240°C. Подредете чушките върху решетка с тава отдолу или върху добре загрята тава. Печете, докато кожата се набръчка и потъмнее на петна, като обръщате чушките за равномерно опичане. Прехвърлете ги горещи в голяма купа и покрийте с капак или фолио за 10-15 минути – парата отделя ципата и беленето става лесно. Обелете внимателно, махнете семките и оставете да се отцедят в гевгир. Не ги измивайте под вода – ще отнемете аромата от печенето.

Чушки в доматен сос – вечеря за 15 минути

Доматеният сос - как да го приготвим

Сгорещете 2 с.л. мазнина в дълбок тиган и задушете лука на умерен огън до прозрачност. Добавете доматите, настъргани или пасирани, и варете на тихо 12-18 минути, докато се изпарят излишните сокове и сосът стане гъст и лъскав. Балансирайте с щипка захар, само ако доматите са много кисели. Прибавете счукания чесън, сол, черен пипер и сладък пипер, разбъркайте още минута и, ако харесвате по-жив вкус, завършете с няколко капки оцет. Свалете от огъня и добавете магданоза.

Начин на приготвяне

Изпечете, обелете и отцедете чушките според описаната техника. Сгответе доматения сос до умерена гъстота. Подредете чушките в плитка тавичка или поднесете директно в чиния и залейте с горещия сос. По желание полейте с 1 с.л. ароматно олио/зехтин и оставете за 5 минути. Поръсете с още магданоз и сервирайте топло, на стайна температура или леко охладено.

Идва му времето и на този пържен пипер с доматен сос

Професионални тънкости и вариации

Сух пипер = плътен сос. Оставете чушките да се отцедят – иначе сосът ще се разводни.

Добавете чесънът накрая. Така той остава ароматен, без да горчи.

Ако желаете още по-добър резултат, залейте чушките със соса и запечете 8-10 минути на 200°C – ароматите се събират.

Щипка кимион или пушен пипер дава ориенталски акцент; дафинов лист и зрънце бахар в соса – по-класически профил.

Ако искате да приготвите зимнина, варете соса по-дълго до по-силно сгъстяване, добавете чушките, кипнете 5-10 минути, насипете в сухи буркани и стерилизирайте кратко.

Някои домашни варианти пропускат лука и сгъстяват само с редуциран домат – вкусът е по-лек и доматен.

Най-старата рецепта за печени чушки с доматен сос - така ги правят на село

Сервиране и съхранение

Сервирайте с бяло сирене, препечена питка или картофи на фурна. Ястието е отлична гарнитура към кюфтета на скара, кебапчета или печено месо. В кутия, покрито, издържа 2-3 дни в хладилник; ароматът се развива още на следващия ден. Затопляйте на слаб огън или за кратко във фурна, без да кипва.

Ако ви се ядат пълнени чушки с доматен сос, направете ги по този начин и няма да съжалявате

Печеният пипер с доматен сос е от онези рецепти, които не остаряват, защото съчетават сезонен продукт и честен, ясен вкус. С правилно изпичане и сгъстен, добре балансиран сос резултатът е винаги уютен и запомнящ се. Отделете време за беленето, дръжте огъня умерен и дегустирайте соса, докато стане „вашият“. Така ще върнете спомена за лятната кухня – у дома, по всяко време.