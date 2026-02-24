Тази рибена супа се приготвя само за 30 минути – вкусът ѝ ще ви остави без думи

Тази рибена чорба е бърза, невероятно вкусна и много проста за изпълнение. Само след 30 минути ще имате обилна, кремообразна супа, която може да се сервира както за предястие, така и за основно ястие.
Кремообразната супа се е превърнала в популярно ястие в съвременната кулинария. В такова ястие могат да се скрият много „тайни“ съставки, които, някои капризни членове на семейството отказват да консумират. Необходим е професионален готвач, за да анализира точно тази кремообразна супа, но дори професионалистите не винаги успяват.
Рибена крем супа с карфиол
В тази вкусна рецепта се използват смлян хек и карфиол. Ще откриете, че мляната риба е подходяща не само за кюфтета, опитайте да си направите супа с нея.
Необходими съставки за рибена чорба с карфиол:
- 200 г смлян хек или мерлуза;
- 1 глава лук;
- 1 морков;
- 2 картофа;
- 1 домат;
- 1/2 малка глава карфиол;
- сушен копър;
- сол;
- подправки;
- магданоз;
- сладък червен пипер;
- рапично масло.
Как да си направите рибена чорба с карфиол
Нарежете ситно малка глава лук и на тънки филийки морковите. Изсипете 2 супени лъжици рапично масло в тенджера с дебело дъно. Добавете нарязаните зеленчуци към загрятото масло и запържете за 5 минути, докато омекнат.
Нарежете каймата на тънки филийки и я добавете към зеленчуците. В тази рецепта можете да използвате замразена кайма от риба; тя се реже сравнително лесно с широк, остър нож, дори и да е замразена. Ако този метод ви е труден, извадете замразената кайма от фризера предварително и я оставете в хладилника за няколко часа.
Нарежете на кубчета един голям червен домат и го добавете към рибата и зеленчуците. Запържете всичко заедно за 10 минути, като бъркате често, за да предотвратите слепването на каймата. Можете да използвате обелени, консервирани домати в собствен сок или доматено пюре вместо пресни домати.
Нарежете обелените картофи на ситно. Разделете половин малка глава карфиол на розички. Сложете нарязаните картофи и карфиола в тенджерата. Добавете няколко стръкчета пресен или сушен копър. Копърът се съчетава идеално с бяла риба; това е една от най-добрите комбинации. Залейте с 1 литър вряща вода и добавете сол на вкус. Оставете супата да заври и покрийте с капак.
Варете на слаб огън около 15 минути. Времето за готвене зависи от размера и вида на картофите. След като се сварят, супата е готова. Карфиолът, начупен на малки глави, се готви за същото време.
Пасирайте готовата супа с пасатор до гладкост. Ако нямате пасатор, прецедете зеленчуците през фина цедка със супена лъжица. Разсипете рибената чорба в купички, поръсете със ситно нарязан магданоз и смлян червен пипер. Сервирайте с препечен хляб или крутони.
Добър апетит!
