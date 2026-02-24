Доклад: Музикалната индустрия в България генерира 145 млн. евро годишно

Българската музикална индустрия не е просто сфера на "културни субсидии", а мощен икономически двигател с годишен обем от 145 милиона евро. Това разкриват данните от мащабно национално изследване на сектора, представено днес в София от Асоциацията на независимите музикални изпълнители и продуценти (АНМИП) и агенция KANTAR.

Докладът доказва, че пазарът се развива с устойчиви двуцифрени темпове, надминавайки публичните очаквания. В основата на тази "музикална икономика" стоят разходите на крайните потребители, които формират 80% от пазара. Особено впечатляващ е възходът на стрийминг услугите, които за пет години са утроили обема си, достигайки над 9,5 милиона евро годишно.

Концертите – гръбнакът на индустрията

Снимка: АНМИП

Данните са категорични: живата музика е основният стълб на сектора. Продажбата на билети за концерти и фестивали генерира цели 57% от всички приходи в индустрията. Този сегмент не само носи над половината от икономическата стойност, но и повлича след себе си заетост и добавена стойност за редица съпътстващи бизнеси. Успоредно с това, приходите от авторски и сродни права (ПРОФОН и Музикаутор) също бележат скок от съответно 19% и 37% за последните три години, което е ясен сигнал за професионализация на пазара.

За членовете на АНМИП данните са основание за коренна промяна в държавното мислене: "Искрено се надяваме това изследване да е още една стъпка към промяна на начина, по който институциите гледат на музиката – не като на разход, а като на стратегическа инвестиция и част от икономиката на страната", коментираха от Асоциацията. "Мащабът на пазара показва потенциал за реален растеж, който до момента оставаше невидим за публичните политики."

Анализът на KANTAR подчертава, че при наличието на целенасочена държавна архитектура и синхрон между институциите, България има капацитет да утрои международния си музикален потенциал. Основното заключение е, че секторът разполага с ресурса за силен глобален износ, но се нуждае от координирана подкрепа, за да реализира този ръст на световната сцена.

Резултатите са плод на комплексен анализ на KANTAR, включващ национално представително потребителско проучване, експертни интервюта с водещи фигури от музикалния и финансовия свят, както и детайлен преглед на публични статистически данни и финансови отчети.