Тези пържени чушки със сирене са си истинско богатство за нашата кухня

Пържените чушки със сирене са от онези рецепти, които ни връщат у дома още с първата хапка. Нямат претенции, но имат характер: аромат на печена чушка, леко хрупкава коричка и щедро сирене отгоре. В следващите редове ще ви покажем прост, надежден начин, който винаги дава вкусен резултат.

Как се приготвят сурови пълнени чушки със сирене

Защо тази рецепта е любима у нас?

Комбинацията от печени чушки, българско сирене и домашен доматен сос е класика. Получавате ястие, което може да бъде топло основно, бързо мезе или гарнитура към каквото ви дойде. Освен това чушките са сезонен продукт и когато са в изобилие, тази рецепта е най-смисленият начин да ги използвате пълноценно.

Необходими продукти (4 порции)

8-10 печени чушки, обелени и почистени от семките (червени или зелени)

200-250 г бяло саламурено сирене, натрошено

2 яйца (за соса и/или плънката по избор)

500-600 г настъргани домати или 400 мл доматен пасат

3-4 скилидки чесън

4-5 с.л. брашно за овалване

1 ч.л. захар (за балансиране на киселинността)

1 дафинов лист, щипка риган или босилек (по желание)

олио за пържене, сол и черен пипер на вкус

шепа магданоз

Подготовка на чушките

Ако не разполагате с готови печени чушки, изпечете ги на силна фурна или котлон, докато кожицата почернее на места. Приберете ги в плик за 10-15 минути, за да се задушат, след което обелете лесно. Подсушете ги добре с кухненска хартия и ги посолете леко – така ще поемат по-малко мазнина и няма да пръскат при пърженето.

Начин на приготвяне

Оваляйте всяка чушка в брашно, изтупайте излишъка. Загрейте щедро количество олио в широк тиган. Пържете чушките по 1-2 минути на страна до златист ръб. Извадете върху кухненска хартия. В същата мазнина сложете чесъна за секунди, добавете доматите, щипка захар, сол, пипер и дафинов лист. Оставете да къкри 8-10 минути до леко сгъстяване. Върнете чушките в соса за минутка, само да се „поздравят“ с него. Свалете от огъня и поръсете обилно с натрошено сирене и магданоз. Сервирайте топло с хляб.

Малки тайни за перфектен резултат

Подсушаването е ключът към чисто пържене и нежна коричка.

Ако сиренето е много солено, изкиснете го за 10-15 минути в студена вода.

Харесвате по-богат вкус? Разбийте едно яйце и го разбъркайте в горещия доматен сос накрая – получава се кадифен ефект.

За по-лека версия печете оваляните в брашно чушки на 220°C върху намазнен лист за 10-12 минути и довършете в соса.

Идеи за сервиране и вариации

Може да поднесете чушките като постно ястие (без яйце), като лек обяд с купичка кисело мляко или като гарнитура към кюфтета и пържоли. Ако обичате плънка, смесете половината сирене с яйце и по малко пълнете чушките преди овалване. Получава се по-събрано ястие, което стои отлично и на следващия ден.

Полезно да знаете

Чушките са известни с това, че са богати на витамин С и ценни растителни вещества. Когато ги запържваме бързо и кратко, запазваме повече аромат и текстура. Въпрос на баланс е да постигнете коричка, без да ги изсушавате – затова висока температура и кратко време са най-добрият подход у дома.

Съхранение и подготовка предварително

Чушките може да изпечете и обелите от предната вечер. Съхранете ги в кутия в хладилник, леко подсушени. Доматеният сос също търпи затопляне и дори става по-вкусен на следващия ден. Ако планирате гости, пригответе всичко отделно и съберете ястието в тигана точно преди сервиране – така коричката остава свежа.

Пържените чушки със сирене са простичка, но щедра рецепта, която винаги радва масата. С няколко точни стъпки и добър сезонен продукт ще получите дълбок вкус, без сложни техники. Доматеният сос носи домашен уют, а сиренето завършва картината. Сервирайте смело, а ако останат – на следващия ден са още по-хубави.