Как да приготвим най-вкусните пълнени чушки с яйце и сирене

Пълнените чушки с яйце и сирене са класика, която се приготвя бързо и радва цялото семейство. Важното е да подберем правилните чушки, да уцелим гъстотата на плънката и да печем на точната температура. В тази статия ще ви дадем точни стъпки и малки тънкости за стабилен, повтаряем резултат.

Какви чушки да изберем?

За пълнене са идеални месести чушки тип капия или едри зелени чушки. Търсете плодове без наранявания, с лъскава кора и стегната структура. Червените са по-сладки и дават леко карамелен вкус, зелените са по-ароматни и свежи. Може да ги смесите за по-интересен цвят и баланс.

Необходими продукти (за 8-10 чушки)

8-10 чушки (червени, зелени или смес)

320-360 г краве сирене, натрошено

4-5 яйца

3 с. л. кисело мляко (по желание – за по-мека плънка)

1 с. л. брашно или грис (по желание – за леко стягане)

2-3 скилидки чесън, пресовани (по желание)

щипка черен пипер

сол само при нужда (спрямо солеността на сиренето)

2-3 с. л. олио или няколко тънки резена масло за тавата

магданоз за поръсване

Подготовка и плънка

Измийте чушките и ги подсушете. Отстранете дръжките и семките, без да разкъсвате стените. Ако чушките са по-тесни, направете малък надлъжен прорез – така плънката ще се разпредели равномерно.

За плънката разбийте яйцата с вилица. Добавете натрошеното сирене и разбъркайте до еднородна смес. Ако искате по-нежна текстура, сложете киселото мляко. За леко стягане може да добавите брашно или грис. Подправете с черен пипер и, само ако е нужно, щипка сол.

Напълнете чушките до около 90% от обема им – сместа се надига при печене. Подредете ги в намаслена тава с отвора нагоре. Ако обичате по-изразена коричка, сложете тънко резенче масло върху всяка чушка или потопете отвора в брашно.

Печене стъпка по стъпка

Загрейте фурната до 180-200°C. Полейте чушките с 2-3 лъжици вода или мляко в тавата – така няма да изсъхнат. Печете 25–35 минути, докато плънката стегне и повърхността леко се зачерви. Ако обичате по-изпечен вкус, включете грила за последните 3-5 минути. Оставете да отпочинат 5-10 минути преди сервиране, за да се подредят соковете.

Малки тайни за по-добър вкус

Гъстота – плънката трябва да е плътна като гъста каша: да може да се сипва с лъжица, но да не тече като вода.

Соленост – опитайте сиренето предварително, защото много видове са достатъчно солени. Ако е нужно, добавете съвсем малко сол.

Аромат – щипка чубрица или копър ще придадат домашен вкус. Ако харесвате, може да сложите и малко чесън.

Сочност – една лъжичка кисело мляко ще направи плънката по-мека и въздушна.

Коричка – малко масло или настърган кашкавал, добавени в края на печенето, ще осигурят златист и апетитен загар.

С какво да поднесем?

Пълнените чушки с яйце и сирене са чудесни с доматена салата, свежа маруля или печени картофи. Вървят добре както топли, така и охладени. За по-празнична подредба наредете чушките върху лек доматен сос, поръсете с магданоз и добавете резен лимон за свежест.

Съхранение и затопляне

Сложете остатъците в кутия с капак и приберете в хладилник до 48 часа. При затопляне покрийте тавичката с фолио на 160-170°C за 10-12 минути, за да запазите сочността. Студени са отлични за бърз обяд – структурата остава стабилна, а вкусът се развива.

Чести грешки и как да ги избегнем

Плънката изтича – не пълнете чушките догоре, оставете около сантиметър пространство, за да има място сместа да се разшири при печене. Подредете ги плътно една до друга в тавата, така че да се подпират и да не се разпукат.

Сух резултат – за да запазите сочността, добавете 2-3 супени лъжици вода или прясно мляко в тавата преди печене. Винаги гответе на температура най-малко 180°C и избягвайте прекалено дълго печене, което изсушава плънката.

Пресоляване – опитвайте плънката преди да започнете пълненето. Солете пестеливо и само ако е необходимо, защото някои съставки, като сирене или подправки, вече съдържат сол.

Класическите пълнени чушки с яйце и сирене са лесни, но искат внимание към детайла. Ключът е в добрия избор на чушки, правилната гъстота на плънката и умерената температура на печене. С нашите стъпки ще получите сочен, ароматен резултат всеки път. Остава да поднесете с любима гарнитура и да се насладите на домашния вкус.