Това накъсано пиле с ориз ще ви накара да скъсате с глада

Накъсаното пиле с ориз е онова практично ястие, което спасява и делниците, и гостите. Прави се с достъпни продукти, но резултатът е плътен, уханен и засищащ. Къде е тайната? В добре приготвен бульон, пухкав ориз и крехко пиле, което се накъсва на хапки. Как да постигнете този ефект предвидимо всеки път?

Как се приготвя накъсано пиле с ориз?

Когато първо сготвите пилето в ароматен бульон, месото става крехко и лесно се накъсва. Същият бульон после дава дълбочина на ориза и го прави сочен, без да е лепкав. Запечатването на месото преди варенето носи карамелени нотки, а краткото запичане накрая събира всичко в апетитна коричка.

Необходими продукти

1,2-1,4 кг пилешки бутчета или смес бут/горно бутче

1 и ½ чаена чаша ориз „балдо“ или „кръгъл“

1 голяма глава лук, ситно нарязана

1 морков, на дребни кубчета

1 червена чушка, на ленти

2 скилидки чесън, наситнен

2 с. л. олио + 20 г масло

4 чаени чаши горещ пилешки бульон (приблизително)

1 дафинов лист, 5-6 зърна черен пипер

½ ч. л. куркума или сладък пипер за цвят

сол и черен пипер на вкус

магданоз

по желание: 50-70 г грах или гъби

Начин на приготвяне

Подсушете и овкусете пилето със сол и пипер. Запечатайте го в дълбок тиган до златисто и прехвърлете в тенджера. Покрийте с гореща вода, добавете дафинов лист и зърна пипер и варете до крехкост. Извадете, обезкостете и накъсайте на хапки. Прецедете бульона. В тигана задушете лука и моркова в олиото и маслото 4-5 минути, добавете чушката и чесъна за кратко. Измийте ориза до почти бистра вода, отцедете и го сложете при зеленчуците за 1-2 минути. Прехвърлете всичко в тава, подправете с куркума, посолете, налейте горещ бульон в съотношение около 1 част ориз към 2 части течност. Разпределете накъсаното пиле отгоре и покрийте леко с течност. Печете на 190°C около 25-30 минути, докато оризът поеме течността. Ако добавяте грах или гъби, сложете ги след 15-тата минута. Оставете да „почине“ 10 минути, поръсете с магданоз.

Какъв ориз да изберете?

За равномерна, ронлива текстура изберете среднозърнест ориз като „балдо“ или кръгъл ориз за пилаф. Дългозърнестият става по-рохкав, но поема по-малко бульон и е по-сух. Придържайте се към съотношение течност:ориз около 2:1, а при по-стегнати фурни увеличете леко до 2,2:1. Ако правите ястието в дълбока тава, разстелете ориза на равен слой – това гарантира еднакво готвене и избягва мокри „джобове“.

Тънкости за пухкав ориз и крехко месо

Запечатването дава вкус и пази сочността; работете на порции, за да не се задушава месото.

Оризът се мие, но не безкрайно – целта е да се отмие излишното нишесте, а не всичко.

Ползвайте горещ бульон – така оризът тръгва равномерно и не става кашав.

Не бъркайте по време на печенето; оставете зърната да се подредят сами.

За повече аромат добавете кора от лимон и щипка мащерка към бульона.

Чести грешки и как да ги избегнете

Претрупан съд – месото се вари вместо да се запечата; гответе на два тура.

Воднист сос – твърде много течност или студен бульон; коригирайте съотношението и ползвайте горещ бульон.

Сухо пиле – прекалено печене; следете и извадете ястието, когато оризът е поел, но все още сочен.

Недосоляване на бульона – безсолният бульон води до блед вкус; овкусете преди заливане.

С какво да поднесете и как да съхранявате?

Поднесете с кисели краставички, салата айсберг или домати с лук – свежестта балансира плътния вкус. Остатъците се пазят до 48 часа в хладилник, покрити. При затопляне добавете пръски бульон или вода и покрийте, за да върне сочността.

Накъсаното пиле с ориз е победа на простите стъпки: силен бульон, запечатване и точна течност. Когато не бързате с ориза и му дадете време да си „почине“, получавате пухкава текстура и месо, което се топи. С няколко малки добавки – билки, лимонова кора, гъби – превръщате класиката в специален обяд или вечеря. Следвайки тази схема, ще имате предвидим, богат на вкус резултат всеки път.