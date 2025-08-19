Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Как се приготвя най-вкусното пиле по градинарски

19 август 2025, 14:08 часа 0 коментара
Как се приготвя най-вкусното пиле по градинарски

Съдържание:

Пилето по градинарски е сезонна класика с богат сос и много зеленчуци. Ястието съчетава крехко месо, картофи, моркови, грах, гъби и домати, които къкрят заедно до естествено сгъстяване. Как да получите онзи домашен вкус – сочни парчета пиле и ароматен сос, който се събира с всяка хапка хляб?

Как се приготвя най-вкусното пиле по ловджийски

Необходими продукти

  • 900 г пилешки бутчета или порционирано пиле
  • 2 глави лук, на полумесеци
  • 2 моркова, на тънки колелца
  • 3 средни картофа, на кубчета
  • 150 г грах (замразен е напълно подходящ)
  • 150-200 г гъби, едро нарязани

Това пиле с тиквички по гръцки носи вкуса на лятото със себе си

  • 1 червена чушка, на ленти
  • 400 г домати на кубчета или пасирани
  • 1 с. л. доматено пюре
  • 120 мл бяло вино
  • 1 с. л. брашно (за овалване)
  • 1 ч. л. сладък червен пипер
  • 1 дафинов лист, щипка чубрица, щипка мащерка
  • сол и черен пипер на вкус
  • 3 с. л. олио
  • шепа пресен магданоз

пилешко с нахут

Начин на приготвяне

  1. Подсушете и овкусете пилето със сол и черен пипер. Оваляйте леко в брашно. Загрейте олиото в дълбок тиган или гювеч и запечатайте месото до златисто от всички страни. Извадете в чиния.
  2. В същата мазнина задушете лука и морковите 4-5 минути. Прибавете гъбите и чушката за още 2-3 минути, докато леко се запекат по краищата.
  3. Върнете пилето, поръсете с червен пипер и деглазирайте с виното, като остържете полепналите карамелизирани части от дъното – в тях е концентрираният вкус.
  4. Добавете доматите и доматеното пюре, дафиновия лист, чубрицата и мащерката. Сложете картофите и граха. Долейте 100-150 мл гореща вода при нужда, така че течността да покрива продуктите до половина.
  5. Оставете да къкри под капак на слаб огън 35-40 минути, докато месото омекне и сосът се сгъсти естествено. Алтернатива: прехвърлете в загрята фурна на 180°C за 25-30 минути без капак, за по-наситен вкус и лека коричка.
  6. Опитайте за сол, отстранете дафиновия лист и поръсете с магданоз преди сервиране.

Тази селска лучена яхния с пиле си е страшна вкусотия

Съвети за вкус и текстура

  • Лекото овалване в брашно пази сочността и подпомага сгъстяването на соса.
  • Бялото вино омекотява доматената киселина и вади ароматите на гъбите; може да се замени с зеленчуков бульон, ако не желаете алкохол.
  • Ако използвате замразен грах, прибавете го последните 10 минути, за да остане зелен и плътен.
  • Чубрицата дава българския характер, мащерката – топъл аромат; дозирайте пестеливо, за да не доминират.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

пилешко месо

С какво да поднесете и как да адаптирате?

Гарнирайте с ориз, качамак или прясно изпечен хляб, които поемат соса. За по-леки версии намалете картофите и увеличете гъбите и чушките. През лятото добавете тиквичка или зелен фасул; през зимата – малко целина за земен акцент. Може да приготвите ястието и с обезкостени бутчета; съкратете времето за къкрене с 8-10 минути.

Как се приготвя известното пиле по испански

Вариант в гювеч или глинен съд

Загрейте фурната до 190°C. В гювеч подредете лука, морковите и картофите, след тях гъбите и чушката. Посолете леко и поръсете с щипка чубрица. Подредете отгоре парчетата пиле с кожата нагоре. Залейте с доматите, виното и около 100 мл гореща вода, сложете дафиновия лист. Похлупете и печете 45 минути. Свалете капака и допечете 10-15 минути, за да се сгъсти сосът и да хване нежна коричка. Разклатете съда веднъж по средата. Ако сосът е рядък, оставете открито още 5 минути; ако е твърде гъст, долейте глътка гореща вода.

пилешко месо

Чести грешки и как да ги избегнете

Най-често се прескача запечатването на месото – без него вкусът става плосък. Друга грешка е да покриете продуктите с твърде много течност: сосът трябва да е гъст, не супа. Не прекалявайте с доматеното пюре – половин до една лъжица е достатъчна за цвят и плътност. Ако сосът остане редък, оставете без капак последните 10 минути.

Как да приготвим най-хрупкавото пиле по китайски

Подготовка и съхранение

Мариновайте пилето за 1-2 часа с щипка сол, черен пипер и лъжица олио – месото става още по-крехко. Готовото ястие издържа в хладилник до 48 часа и става дори по-вкусно на следващия ден. Затопляйте на слаб огън, като добавите глътка вода или бульон.

С какво задължително се овкусява пилето за печене?

Пилето по градинарски е ястие, което съчетава простота и дълбок вкус. С няколко внимателни стъпки получавате плътна текстура и аромат, който събира семейството на масата. Рецептата е гъвкава към сезона и продуктите под ръка. Сервирайте топло и се насладете на богатия, доматено-зеленчуков сос.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
пиле Пилешко месо пилешко
Още от Рецепти
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес