Уникална гръцка рецепта: Агне „клефтико“ за Великден

Гръцкото агнешко „клефтико“ е традиционно ястие в южната ни съседка от бавно печено агнешко, приготвено в хартия за печене с картофи и зеленчуци. Тази лесна рецепта ви показва как да приготвите разпадащо се крехко гръцко агнешко печено!

Макар и в България да готвим агнешко всяка година по същото време, тази рецепта определено си струва да се пази за специални случаи, когато искаме да внесем „уау фактор“ на празничния обяд.

Този безпогрешен метод ще ви даде перфектно крехко агнешко всеки път, независимо дали това е първият или 50-ият път, в който приготвяте капризното месо. Тайната на сочното агнешко и крехките зеленчуци е да готвите всичко, увито в хартия за печене. И за да е още по-лесно, използвайте обезкостено агнешко бутче.

Какво е клефтико?

Клефтико е празнично гръцко ястие от бавно печено агнешко с картофи и зеленчуци, приготвени заедно в хартия за печене, докато се разтопят.

От историческа гледна точка, агнешкото клефтико е кръстено на келфтите, група млади и силни мъже, които са се крили в планините на Гърция преди около 500 години (нещо като нашите хайдути). Те са водили непрестанна война срещу турското владичество по време на Гръцката война за независимост от 1821 до 1832 г. През това време те са смятали всичко, принадлежащо на турчин, за „законна плячка“ – включително храната.

Името на тази рецепта, „агнешко клефтико“, буквално означава „откраднато агне“. Традиционно планинските клефти са готвели месото си в импровизирани глинени пещи. Тези пещи са били основно дупки в земята с клони, поставени върху жарава. Дизайнът е улавял дима и миризмата на храната под земята, така че клефтите са могли да си вършат работата незабелязано.

Необходими продукти:

Агнешки бут (около 2-3кг)

1 1/2 кг картофи

3 домата

1 червена чушка

1 глава чесън

1 лимон

60 мл. зехтин

100 гр сирене фета

200 мл. вода

сол

черен пипер

риган

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 190 градуса. Картофите се обелват и заедно с червената чушка и доматите се нарязват. Слагат се в предварително застлана с хартия за печене тава и се поръсват със сол и черен пипер.

Отгоре се слага агнешкото бутче и се залива с лимонов сок и зехтин. Добавят се разполовените скилидки чесън и ястието се поръсва с риган. Налива се вода и се завива с още хартия за печене.

Ястието се пече около два часа и половина, докато месото омекне много добре, като ако е необходимо, се долива вода. След това фолиото се маха и се добавя натрошено фета сирене. Ястието се връща да се запече за още около 10-15 минути, в зависимост колко препечено го обичате.