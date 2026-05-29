Войната в Украйна:

Сочни пилешки „охлювчета" на грил с топла картофена салата

29 май 2026, 8:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Сочни пилешки „охлювчета" на грил с топла картофена салата

„Охлювчетата" са ястие, което печели първо с визията, после и с вкуса си. Комбинацията от пиле, кайма и бекон на грил, придружени от салата с гриловани картофи и лимони, която е толкова добра, че лесно може да застане сама на масата.

В тази вариация на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA, каймата вътре остава сочна, беконът отвън се карамелизира, а халумито и киселите краставички добавят онзи малък изненадващ ароматен акцент.

Салатата от гриловани картофи и лимони е качествен партньор – не само гарнитура. Лимоните на грила губят горчивината си и дават сок с дълбочина, която суровите не могат. Смесете го с горчица, зехтин и свежи билки и ще получите дресинг, който сам по себе си си струва запомнянето.

Необходими продукти

За охлювчетата:

  • 5 бр. пилешки гърди или бутчета без кост
  • 500 г. мляно месо (кайма смес или свинска)
  • 200 г. бекон на слайсове
  • 100 г. халуми, нарязано на малки кубчета
  • 100 г. кисели краставички, нарязани на малки кубчета
  • 3 скилидки чесън, счукани
  • 3 с.л. сос Диаволо
  • 1 ч.л. пушен червен пипер
  • щипка кимион
  • сол и черен пипер
  • спрей мазнина за печене
  • шишчета за грил 

За салатата от гриловани картофи и лимони:

  • 1 кг. пресни картофи
  • 2 бр. лимона, разполовени
  • 100 мл. зехтин или олио
  • 2 ч.л. магданоз, нарязан
  • 2 ч.л. копър, нарязан
  • 2 с.л. горчица
  • 3 стръка пресен лук, нарязан
  • 3 с.л. хрупкав лук
  • сол и черен пипер

Начин на приготвяне

1.  Начукайте леко пилешките гърди или бутчета до по-тънка форма и овкусете със сол и черен пипер.

2.  В купа смесете каймата със сос Диаволо, пушения червен пипер, кимиона, чесъна, киселите краставички и халумито. Омесете добре и оставете сместа да престои 1–2 часа в хладилник.

3.  Разстелете пилешкото върху стреч фолио или влажна кухненска кърпа, така че парчетата леко да се застъпват. Разпределете каймата равномерно отгоре и покрийте с бекон.

4.  Навийте на стегнато руло и фиксирайте с шишчета през около 2 см. Нарежете между тях, за да оформите „охлювчета".

5.  Напръскайте ги със спрей мазнина и овкусете допълнително със сол и черен пипер.

6.  Измийте добре картофите и ги напръскайте със спрей мазнина. Овкусете със сол и черен пипер и ги изпечете цели върху силно загрят грил, като ги обръщате периодично до омекване.

7.  Разполовете или притиснете леко картофите с вилица и ги върнете на грила за допълнително запичане. Поставете и лимоните върху грила с разрязаната страна надолу.

8.  Смесете зехтина, чесъна, пресния лук, магданоза, копъра, горчицата и сока от запечените лимони. Овкусете със сол и пипер и разбъркайте с картофите. Поръсете с хрупкав лук.

9.  Изпечете „охлювчетата" на добре загрят грил до готовност, като ги обръщате редовно. Поднесете с топлата салата от гриловани картофи и лимони.

Добър апетит!

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес