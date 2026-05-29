Сочни пилешки „охлювчета" на грил с топла картофена салата

„Охлювчетата" са ястие, което печели първо с визията, после и с вкуса си. Комбинацията от пиле, кайма и бекон на грил, придружени от салата с гриловани картофи и лимони, която е толкова добра, че лесно може да застане сама на масата.
В тази вариация на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA, каймата вътре остава сочна, беконът отвън се карамелизира, а халумито и киселите краставички добавят онзи малък изненадващ ароматен акцент.
Салатата от гриловани картофи и лимони е качествен партньор – не само гарнитура. Лимоните на грила губят горчивината си и дават сок с дълбочина, която суровите не могат. Смесете го с горчица, зехтин и свежи билки и ще получите дресинг, който сам по себе си си струва запомнянето.
Необходими продукти
За охлювчетата:
- 5 бр. пилешки гърди или бутчета без кост
- 500 г. мляно месо (кайма смес или свинска)
- 200 г. бекон на слайсове
- 100 г. халуми, нарязано на малки кубчета
- 100 г. кисели краставички, нарязани на малки кубчета
- 3 скилидки чесън, счукани
- 3 с.л. сос Диаволо
- 1 ч.л. пушен червен пипер
- щипка кимион
- сол и черен пипер
- спрей мазнина за печене
- шишчета за грил
За салатата от гриловани картофи и лимони:
- 1 кг. пресни картофи
- 2 бр. лимона, разполовени
- 100 мл. зехтин или олио
- 2 ч.л. магданоз, нарязан
- 2 ч.л. копър, нарязан
- 2 с.л. горчица
- 3 стръка пресен лук, нарязан
- 3 с.л. хрупкав лук
- сол и черен пипер
Начин на приготвяне
1. Начукайте леко пилешките гърди или бутчета до по-тънка форма и овкусете със сол и черен пипер.
2. В купа смесете каймата със сос Диаволо, пушения червен пипер, кимиона, чесъна, киселите краставички и халумито. Омесете добре и оставете сместа да престои 1–2 часа в хладилник.
3. Разстелете пилешкото върху стреч фолио или влажна кухненска кърпа, така че парчетата леко да се застъпват. Разпределете каймата равномерно отгоре и покрийте с бекон.
4. Навийте на стегнато руло и фиксирайте с шишчета през около 2 см. Нарежете между тях, за да оформите „охлювчета".
5. Напръскайте ги със спрей мазнина и овкусете допълнително със сол и черен пипер.
6. Измийте добре картофите и ги напръскайте със спрей мазнина. Овкусете със сол и черен пипер и ги изпечете цели върху силно загрят грил, като ги обръщате периодично до омекване.
7. Разполовете или притиснете леко картофите с вилица и ги върнете на грила за допълнително запичане. Поставете и лимоните върху грила с разрязаната страна надолу.
8. Смесете зехтина, чесъна, пресния лук, магданоза, копъра, горчицата и сока от запечените лимони. Овкусете със сол и пипер и разбъркайте с картофите. Поръсете с хрупкав лук.
9. Изпечете „охлювчетата" на добре загрят грил до готовност, като ги обръщате редовно. Поднесете с топлата салата от гриловани картофи и лимони.
Добър апетит!