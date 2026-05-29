Сочни пилешки „охлювчета" на грил с топла картофена салата

„Охлювчетата" са ястие, което печели първо с визията, после и с вкуса си. Комбинацията от пиле, кайма и бекон на грил, придружени от салата с гриловани картофи и лимони, която е толкова добра, че лесно може да застане сама на масата.

В тази вариация на шеф Ангелов от кулинарната рубрика на BILLA, каймата вътре остава сочна, беконът отвън се карамелизира, а халумито и киселите краставички добавят онзи малък изненадващ ароматен акцент.

Салатата от гриловани картофи и лимони е качествен партньор – не само гарнитура. Лимоните на грила губят горчивината си и дават сок с дълбочина, която суровите не могат. Смесете го с горчица, зехтин и свежи билки и ще получите дресинг, който сам по себе си си струва запомнянето.

Необходими продукти

За охлювчетата:

5 бр. пилешки гърди или бутчета без кост

500 г. мляно месо (кайма смес или свинска)

200 г. бекон на слайсове

100 г. халуми, нарязано на малки кубчета

100 г. кисели краставички, нарязани на малки кубчета

3 скилидки чесън, счукани

3 с.л. сос Диаволо

1 ч.л. пушен червен пипер

щипка кимион

сол и черен пипер

спрей мазнина за печене

шишчета за грил

За салатата от гриловани картофи и лимони:

1 кг. пресни картофи

2 бр. лимона, разполовени

100 мл. зехтин или олио

2 ч.л. магданоз, нарязан

2 ч.л. копър, нарязан

2 с.л. горчица

3 стръка пресен лук, нарязан

3 с.л. хрупкав лук

сол и черен пипер

Начин на приготвяне

1. Начукайте леко пилешките гърди или бутчета до по-тънка форма и овкусете със сол и черен пипер.

2. В купа смесете каймата със сос Диаволо, пушения червен пипер, кимиона, чесъна, киселите краставички и халумито. Омесете добре и оставете сместа да престои 1–2 часа в хладилник.

3. Разстелете пилешкото върху стреч фолио или влажна кухненска кърпа, така че парчетата леко да се застъпват. Разпределете каймата равномерно отгоре и покрийте с бекон.

4. Навийте на стегнато руло и фиксирайте с шишчета през около 2 см. Нарежете между тях, за да оформите „охлювчета".

5. Напръскайте ги със спрей мазнина и овкусете допълнително със сол и черен пипер.

6. Измийте добре картофите и ги напръскайте със спрей мазнина. Овкусете със сол и черен пипер и ги изпечете цели върху силно загрят грил, като ги обръщате периодично до омекване.

7. Разполовете или притиснете леко картофите с вилица и ги върнете на грила за допълнително запичане. Поставете и лимоните върху грила с разрязаната страна надолу.

8. Смесете зехтина, чесъна, пресния лук, магданоза, копъра, горчицата и сока от запечените лимони. Овкусете със сол и пипер и разбъркайте с картофите. Поръсете с хрупкав лук.

9. Изпечете „охлювчетата" на добре загрят грил до готовност, като ги обръщате редовно. Поднесете с топлата салата от гриловани картофи и лимони.

Добър апетит!