Уют във всяко парче: Уникален есенен кекс с ябълки, орехи и канела

Вече сме се сбогували с вкусните и сочни летни плодове, но ако го гледаме от кулинарна точка – това значи „старт“ на всички ароматни, есенни сладкиши, пълни с разкошните вкусове, които есента предлага. Затова днес ще ви предложим едни неустоимо изкушение – уникален кекс с ябълки, орехи и канела!

Необходими продукти:

500гр ябълки

Още: Есента ще се окаже началото на края: Една зодия ще загуби много

2 яйца

120гр кафява ахар

100мл олио или друга мазнина по избор

200гр брашно

Още: Засаждане на рози през есента: Как да подготвим почвата за здравословен растеж

2 с.л. кисело мляко

1 ч.л. бакпулвер

2 ч.л. канела

½ ч.л. сол

Още: Как се приготвя ябълков щрудел с кори за баница

60 гр смлени орехи + още 20гр за поръсване

Начин на приготвяне:

Както винаги, започваме с мокрите съставки в една купа. Разбийте яйцата със захарта, добавете олиото и киселото мляко.

В друга купа смесете сухите съставки – брашно, бакпулвер, сода, сол и канела. Обелете и настържете ябълки, а ако не искате кексът ви да става твърде сочен, то изцедете на ръка част от сока.

Още: Опитните градинари използват този лесен метод, за да запазят ябълките свежи месеци наред

Смесете съдържанието на двете купи и разбъркайте до получаването на хомогенна смес. Добавете орехите и отново разбъркайте.

Изсипете сместа във форма за кекс, поръсете с останалите орехи и печете около 40 минути на 180 градуса. Оставете кекса да изстине и го поръсете с малко пудра захар. Може да се съхранява 3-4 дни на стайни температура и до седмица, ако го държите в хладилник.

Хитри трикове за гурме ценители

Може да добавите шепа стафиди или сушени червени боровинки за леко кисел акцент. Ако обичате подправки – малко счупан карамфил или 1.ч.л. джинджифил на прах ще свършат чудеса!

Можете да замените 1/3 от настърганите ябълки с круши или варена тиква – получава се по-мокър ефект и по-кадифена текстура.

Хранителна стойност на вкусния и ароматен сладкиш за 1 порция

Калории: 230 kcal

Белтъчини: 5гр

Мазнини: 12гр

Въглехидрати: 25гр

Фибри: 3гр

Полезни свойства на съставките

Ябълките, които спокойно могат да се нарекат кралиците на есента, са богати на фибри, пектин и антиоксиданти. Подпомагат храносмилането и балансират нивата на кръвната захар.

Орехитр са страхотен източник на омега-3 мастни киселини, магнезий и цинк. Грижат се за здравето на сърцето и мозъка, като създават и усещане за ситост.

Канелата, както всички знаем, намалява възпалителните процеси в тялото, а и е чудесна подправка за хора с Хашимото.