Тези 3 рецепти за греяно вино ще направят Коледата ви просто неустоима

Греяното вино ни стопля всяка зима. Независимо дали е на коледния базар, на снежна разходка или у дома с приятели, греяното вино е предпочитана топла напитка, с която стопляме ръцете и телата си в студените дни.

И не винаги е нужно да е класическото червено греяно вино; в днешно време има многобройни вкусни варианти, например с джин или дори напълно безалкохолни. В тази статия ще намерите три рецепти, които са идеални за предстоящите коледни празници.

Греян джин

Греяното вино с джин е перфектната рецепта за всички любители на джин! Напоследък онлайн се появяват различни рецепти – и всички са ентусиазирани от идеята за облагородяване на греяното вино с джин. Тук ще ви представим една рецепта за вкусен „греян джин“.

Необходими съставки:

1 литър естествено мътен ябълков сок

3 необработени портокала

1 парче джинджифил (около 5 см)

4 пръчици канела

5 броя звездовиден анасон

5 карамфила

1 нар

300 мл джин

Начин на приготвяне на греян джин

Първо, изсипете ябълковия сок в голяма тенджера. Измийте два портокала, обелете много тънки лентички кора и ги добавете към ябълковия сок. Изстискайте сока от портокалите и го добавете при останалите съставки.

Сега нарежете парче джинджифил с дължина около пет сантиметра на малки парченца и го добавете в тенджерата заедно с канелените пръчици, звездния анасон и карамфила. След това разполовете нара и отстранете семките. Добавете и семките към ябълковия сок.

Сега трябва бавно да загреете сместа (не кипвайте!). Докато се загрява, нарежете третия портокал на тънки кръгчета. След като основата на греяния джин е гореща, добавете джина. Преди сервиране добавете по едно резенче портокал във всяка чаша – и се насладете!

Безалкохолно греяно вино

За тези, които предпочитат да се въздържат от алкохол, следва вкусна безалкохолна версия. Това греяно вино няма възрастови ограничения и е еднакво вкусно както за малки, така и за големи фенове на коледните изкушения.

Необходими съставки:

400 мл чай каркаде (чай от цветя на хибискус)

500 мл гроздов сок

3 необработени портокала

2 пръчици канела

2 карамфила

2 броя звездовиден анасон

2 супени лъжици мед

Начин на приготвяне на безалкохолно греяно вино

Първо, пригответе чай от хибискус. След това смесете гроздовия сок и чая в тенджера. Измийте 2 от портокалите, отстранете кората и ги изстискайте. Добавете кората и портокаловия сок, заедно с другите подправки, към сместа от чай и гроздов сок и загрейте пунша леко.

Междувременно измийте третия портокал и го нарежете на тънки резени. Поставете резените в чашите преди сервиране. Сега просто напълнете чашите с пунша и греяното ви вино е готово за малки и големи.

Греяно вино в класически стил

За всички възрастни, които предпочитат традицията, накрая ви представяме и класическа рецепта за греяно вино.

Необходими съставки:

1 литър сухо червено вино

2 необработени портокала

1 необработен лимон

3 пръчици канела

2 карамфила

4 супени лъжици захар

кардамон на вкус

Начин на приготвяне на класическо гряно вино

Изсипете червеното вино в тенджера. Настържете кората на един портокал и на лимона, изстискайте сока и го добавете към червеното вино. Нарежете втория портокал и го добавете в тенджерата заедно с останалите съставки.

Загрейте виното бавно, като внимавате да не заври, за да не се изпари алкохолът. Оставете греяното вино да се запари известно време преди сервиране. Аранжирайте чашата с резени от втория портокал.