Тези 3 рецепти за греяно вино ще направят Коледата ви просто неустоима

Греяното вино ни стопля всяка зима. Независимо дали е на коледния базар, на снежна разходка или у дома с приятели, греяното вино е предпочитана топла напитка, с която стопляме ръцете и телата си в студените дни.
И не винаги е нужно да е класическото червено греяно вино; в днешно време има многобройни вкусни варианти, например с джин или дори напълно безалкохолни. В тази статия ще намерите три рецепти, които са идеални за предстоящите коледни празници.
Греян джин
Още: Лесна и неустоима крем супа от сладки картофи – готова за 30 минути
Греяното вино с джин е перфектната рецепта за всички любители на джин! Напоследък онлайн се появяват различни рецепти – и всички са ентусиазирани от идеята за облагородяване на греяното вино с джин. Тук ще ви представим една рецепта за вкусен „греян джин“.
Необходими съставки:
- 1 литър естествено мътен ябълков сок
- 3 необработени портокала
- 1 парче джинджифил (около 5 см)
- 4 пръчици канела
- 5 броя звездовиден анасон
- 5 карамфила
- 1 нар
- 300 мл джин
Начин на приготвяне на греян джин
Още: Най-вкусната есенна гъбена супа, която стопля душата
Първо, изсипете ябълковия сок в голяма тенджера. Измийте два портокала, обелете много тънки лентички кора и ги добавете към ябълковия сок. Изстискайте сока от портокалите и го добавете при останалите съставки.
Сега нарежете парче джинджифил с дължина около пет сантиметра на малки парченца и го добавете в тенджерата заедно с канелените пръчици, звездния анасон и карамфила. След това разполовете нара и отстранете семките. Добавете и семките към ябълковия сок.
Сега трябва бавно да загреете сместа (не кипвайте!). Докато се загрява, нарежете третия портокал на тънки кръгчета. След като основата на греяния джин е гореща, добавете джина. Преди сервиране добавете по едно резенче портокал във всяка чаша – и се насладете!
Безалкохолно греяно вино
Още: Гъста, ароматна и засищаща: Бърза есенна яхния, която ще ви стане любима
За тези, които предпочитат да се въздържат от алкохол, следва вкусна безалкохолна версия. Това греяно вино няма възрастови ограничения и е еднакво вкусно както за малки, така и за големи фенове на коледните изкушения.
Необходими съставки:
- 400 мл чай каркаде (чай от цветя на хибискус)
- 500 мл гроздов сок
- 3 необработени портокала
- 2 пръчици канела
- 2 карамфила
- 2 броя звездовиден анасон
- 2 супени лъжици мед
Начин на приготвяне на безалкохолно греяно вино
Още: Две рецепти за домашно желе, които превръщат ябълките и дюлите в сладко изкушение
Първо, пригответе чай от хибискус. След това смесете гроздовия сок и чая в тенджера. Измийте 2 от портокалите, отстранете кората и ги изстискайте. Добавете кората и портокаловия сок, заедно с другите подправки, към сместа от чай и гроздов сок и загрейте пунша леко.
Междувременно измийте третия портокал и го нарежете на тънки резени. Поставете резените в чашите преди сервиране. Сега просто напълнете чашите с пунша и греяното ви вино е готово за малки и големи.
Греяно вино в класически стил
За всички възрастни, които предпочитат традицията, накрая ви представяме и класическа рецепта за греяно вино.
Още: Как да си направите портокалов мармалад у дома - 2 рецепти
Необходими съставки:
- 1 литър сухо червено вино
- 2 необработени портокала
- 1 необработен лимон
- 3 пръчици канела
- 2 карамфила
- 4 супени лъжици захар
- кардамон на вкус
Начин на приготвяне на класическо гряно вино
Изсипете червеното вино в тенджера. Настържете кората на един портокал и на лимона, изстискайте сока и го добавете към червеното вино. Нарежете втория портокал и го добавете в тенджерата заедно с останалите съставки.
Загрейте виното бавно, като внимавате да не заври, за да не се изпари алкохолът. Оставете греяното вино да се запари известно време преди сервиране. Аранжирайте чашата с резени от втория портокал.