Любопитно:

Тези 3 рецепти за греяно вино ще направят Коледата ви просто неустоима

05 декември 2025, 10:29 часа 0 коментара
Тези 3 рецепти за греяно вино ще направят Коледата ви просто неустоима

Съдържание:

Греяното вино ни стопля всяка зима. Независимо дали е на коледния базар, на снежна разходка или у дома с приятели, греяното вино е предпочитана топла напитка, с която стопляме ръцете и телата си в студените дни.

И не винаги е нужно да е класическото червено греяно вино; в днешно време има многобройни вкусни варианти, например с джин или дори напълно безалкохолни. В тази статия ще намерите три рецепти, които са идеални за предстоящите коледни празници.

Греян джин

Още: Лесна и неустоима крем супа от сладки картофи – готова за 30 минути

Греяното вино с джин е перфектната рецепта за всички любители на джин! Напоследък онлайн се появяват различни рецепти – и всички са ентусиазирани от идеята за облагородяване на греяното вино с джин. Тук ще ви представим една рецепта за вкусен „греян джин“.

Необходими съставки:

  • 1 литър естествено мътен ябълков сок
  • 3 необработени портокала
  • 1 парче джинджифил (около 5 см)
  • 4 пръчици канела
  • 5 броя звездовиден анасон
  • 5 карамфила
  • 1 нар
  • 300 мл джин

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Начин на приготвяне на греян джин

Още: Най-вкусната есенна гъбена супа, която стопля душата

Първо, изсипете ябълковия сок в голяма тенджера. Измийте два портокала, обелете много тънки лентички кора и ги добавете към ябълковия сок. Изстискайте сока от портокалите и го добавете при останалите съставки.

Сега нарежете парче джинджифил с дължина около пет сантиметра на малки парченца и го добавете в тенджерата заедно с канелените пръчици, звездния анасон и карамфила. След това разполовете нара и отстранете семките. Добавете и семките към ябълковия сок.

Сега трябва бавно да загреете сместа (не кипвайте!). Докато се загрява, нарежете третия портокал на тънки кръгчета. След като основата на греяния джин е гореща, добавете джина. Преди сервиране добавете по едно резенче портокал във всяка чаша – и се насладете!

Безалкохолно греяно вино

Още: Гъста, ароматна и засищаща: Бърза есенна яхния, която ще ви стане любима

За тези, които предпочитат да се въздържат от алкохол, следва вкусна безалкохолна версия. Това греяно вино няма възрастови ограничения и е еднакво вкусно както за малки, така и за големи фенове на коледните изкушения.

Необходими съставки:

  • 400 мл чай каркаде (чай от цветя на хибискус)
  • 500 мл гроздов сок
  • 3 необработени портокала
  • 2 пръчици канела
  • 2 карамфила
  • 2 броя звездовиден анасон
  • 2 супени лъжици мед

Начин на приготвяне на безалкохолно греяно вино

Още: Две рецепти за домашно желе, които превръщат ябълките и дюлите в сладко изкушение

Първо, пригответе чай от хибискус. След това смесете гроздовия сок и чая в тенджера. Измийте 2 от портокалите, отстранете кората и ги изстискайте. Добавете кората и портокаловия сок, заедно с другите подправки, към сместа от чай и гроздов сок и загрейте пунша леко.

Междувременно измийте третия портокал и го нарежете на тънки резени. Поставете резените в чашите преди сервиране. Сега просто напълнете чашите с пунша и греяното ви вино е готово за малки и големи.

Греяно вино в класически стил

За всички възрастни, които предпочитат традицията, накрая ви представяме и класическа рецепта за греяно вино.

Още: Как да си направите портокалов мармалад у дома - 2 рецепти

Необходими съставки:

  • 1 литър сухо червено вино
  • 2 необработени портокала
  • 1 необработен лимон
  • 3 пръчици канела
  • 2 карамфила
  • 4 супени лъжици захар
  • кардамон на вкус

Начин на приготвяне на класическо гряно вино

Изсипете червеното вино в тенджера. Настържете кората на един портокал и на лимона, изстискайте сока и го добавете към червеното вино. Нарежете втория портокал и го добавете в тенджерата заедно с останалите съставки.

Загрейте виното бавно, като внимавате да не заври, за да не се изпари алкохолът. Оставете греяното вино да се запари известно време преди сервиране. Аранжирайте чашата с резени от втория портокал.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Цвета Господинова
Цвета Господинова Отговорен редактор
Домашни рецепти греяно вино
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес