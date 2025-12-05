Направете картофената салата за Никулден по тази рецепта и ще оберете овациите

Това е една вкусна рецепта за лесна салата за празничната вечеря на Никулден, приготвена със съставки, които винаги имате под ръка. Можете да приготвите тази салата бързо и да я използвате за гарнитура към рибата, която сте избрали.

Рецепта за картофена салата с пушен колбас

Необходими съставки за картофена салата с пушен колбас

Още: Лесно и вкусно: Задължително опитайте това мариновано цвекло

4 средни картофа;

2 твърдо сварени яйца;

100 г варено-пушена наденица или друг пушен колбас по ваш вкус;

1 глава лук;

1 морков;

2 кисели краставички;

60 г майонеза;

сол, черен пипер, сушен копър на вкус;

растително масло.

Как да си направим картофена салата с пушен колбас, стъпка по стъпка

Обелете картофите и ги нарежете на кубчета с дебелина около половин сантиметър. Ако имате готови сварени картофи, пропуснете първите две стъпки от рецептата.

Сложете нарязаните картофи в тенджера и ги залейте с вряща вода. Оставете да заври и варете, докато омекнат. Времето за готвене зависи от сорта картофи, но обикновено отнема около 5 минути. Отцедете сварените картофи в цедка, след което ги прехвърлете върху дъска за рязане или работна повърхност, за да се охладят бързо.

Още: Лесна и неустоима крем супа от сладки картофи – готова за 30 минути

Сложете яйцата в малка тенджера и ги залейте със студена вода. Оставете да заври и варете на слаб огън 9-10 минути. Оставете да се охладят, обелете, нарежете на кубчета и добавете към сварените картофи.

Нарежете морковите на тънки лентички. Нарежете лука на кубчета. Налейте 1 супена лъжица растително масло в тиган и добавете нарязаните зеленчуци. Поръсете със сол и запържете на среден огън за 5 минути. Оставете леко да се охлади и добавете към останалите съставки.

Нарежете маринованите краставички на кубчета и ги добавете към салатата. Нарежете избрания от вас пушен колбас на кубчета. За да сте сигурни, че салатата е хомогенна, нарежете всички съставки на кубчета с приблизително еднакъв размер (с изключение на лука).

Подправете салатата с майонеза. Добавете сол на вкус, чаена лъжичка сушен копър или супена лъжица ситно нарязан пресен копър. Разбъркайте салатата, добавете още сол, ако е необходимо и прясно смлян черен пипер на вкус.

Още: Най-вкусната есенна гъбена супа, която стопля душата

Сервирайте тази картофена салата с пушен колбас и ръжен хляб. Засищаща и вкусна салата за празник и делник.

Бележка

Тънко нарязаният или ситно нарязан лук ще придаде пикантен вкус на салатата. Ако лукът е много горчив, поставете нарязания лук във вряща вода и след това изплакнете, за да премахнете горчивината.

Още: Гъста, ароматна и засищаща: Бърза есенна яхния, която ще ви стане любима

Варените картофи с кората им се обелват лесно, ако ги поставите директно от тенджерата в ледена вода за няколко минути. Нарежете кората и тя ще се обели лесно.

Можете да замените пържените лук и моркови с моркови по корейски. В допълнение към маринованите краставички, можете да добавите каперси и мариновани маслини.

В допълнение към майонезата, настърган корен от хрян се добавя към австрийската картофена салата - това е много вкусно и освежаващо допълнение.

Добър апетит!

Още: Две рецепти за домашно желе, които превръщат ябълките и дюлите в сладко изкушение