Направете картофената салата за Никулден по тази рецепта и ще оберете овациите

Това е една вкусна рецепта за лесна салата за празничната вечеря на Никулден, приготвена със съставки, които винаги имате под ръка. Можете да приготвите тази салата бързо и да я използвате за гарнитура към рибата, която сте избрали.
Рецепта за картофена салата с пушен колбас
Необходими съставки за картофена салата с пушен колбас
- 4 средни картофа;
- 2 твърдо сварени яйца;
- 100 г варено-пушена наденица или друг пушен колбас по ваш вкус;
- 1 глава лук;
- 1 морков;
- 2 кисели краставички;
- 60 г майонеза;
- сол, черен пипер, сушен копър на вкус;
- растително масло.
Как да си направим картофена салата с пушен колбас, стъпка по стъпка
Обелете картофите и ги нарежете на кубчета с дебелина около половин сантиметър. Ако имате готови сварени картофи, пропуснете първите две стъпки от рецептата.
Сложете нарязаните картофи в тенджера и ги залейте с вряща вода. Оставете да заври и варете, докато омекнат. Времето за готвене зависи от сорта картофи, но обикновено отнема около 5 минути. Отцедете сварените картофи в цедка, след което ги прехвърлете върху дъска за рязане или работна повърхност, за да се охладят бързо.
Сложете яйцата в малка тенджера и ги залейте със студена вода. Оставете да заври и варете на слаб огън 9-10 минути. Оставете да се охладят, обелете, нарежете на кубчета и добавете към сварените картофи.
Нарежете морковите на тънки лентички. Нарежете лука на кубчета. Налейте 1 супена лъжица растително масло в тиган и добавете нарязаните зеленчуци. Поръсете със сол и запържете на среден огън за 5 минути. Оставете леко да се охлади и добавете към останалите съставки.
Нарежете маринованите краставички на кубчета и ги добавете към салатата. Нарежете избрания от вас пушен колбас на кубчета. За да сте сигурни, че салатата е хомогенна, нарежете всички съставки на кубчета с приблизително еднакъв размер (с изключение на лука).
Подправете салатата с майонеза. Добавете сол на вкус, чаена лъжичка сушен копър или супена лъжица ситно нарязан пресен копър. Разбъркайте салатата, добавете още сол, ако е необходимо и прясно смлян черен пипер на вкус.
Сервирайте тази картофена салата с пушен колбас и ръжен хляб. Засищаща и вкусна салата за празник и делник.
Бележка
Тънко нарязаният или ситно нарязан лук ще придаде пикантен вкус на салатата. Ако лукът е много горчив, поставете нарязания лук във вряща вода и след това изплакнете, за да премахнете горчивината.
Варените картофи с кората им се обелват лесно, ако ги поставите директно от тенджерата в ледена вода за няколко минути. Нарежете кората и тя ще се обели лесно.
Можете да замените пържените лук и моркови с моркови по корейски. В допълнение към маринованите краставички, можете да добавите каперси и мариновани маслини.
В допълнение към майонезата, настърган корен от хрян се добавя към австрийската картофена салата - това е много вкусно и освежаващо допълнение.
Добър апетит!
