Забравете за сухото руло Стефани - ето как да стане сочно

Рулото Стефани е класика за семейната трапеза – щедро, ароматно и красиво на разрез. И все пак често излиза сухо или се разпада при рязане. Как да постигнем сочна вътрешност, стабилна форма и апетитна коричка, без да утежняваме вкуса? Ето метод, който работи последователно и е лесен за следване.
Защо рулото често става сухо?
Причините са три: постна кайма, липса на „панада“ (смес от хляб и мляко) и прекомерно печене. Когато има твърде малко мазнина, белтъчините се стягат и изтласкват влагата. Без панада масата няма какво да задържи соковете. Ако се пече дълго или на прекалено висока температура, коричката прегаря, а вътрешността пресъхва.
Тайната на сочността
Най-лесно е да използваме смес от свинско и телешко за баланс между вкус и мазнина. Понадата – накиснат хляб в мляко или вода – „прекъсва“ стягането на месото и задържа влага. Лукът се настъргва и отцежда, за да даде аромат без излишна вода. Печенето е на умерена температура, частично покрито, а вътрешната температура в края трябва да е около 72-74°C. Кратката почивка преди рязане стабилизира соковете.
Необходими продукти (за 6-8 порции)
- 600 г смляно свинско + 400 г смляно телешко
- 3 филии бял хляб без кора (или 80 г галета)
- 120 мл прясно мляко (или газирана вода)
- 1 голяма глава лук, фино настъргана и добре отцедена
- 2 скилидки чесън, счукани (по желание)
- 2 яйца
- 1 ч. л. сол, 1/2 ч. л. черен пипер
- 1 ч. л. сладък червен пипер, щипка кимион и чубрица
- 2 с. л. ситно нарязан магданоз
- 2 сварени яйца, разполовени
- 2-3 малки кисели краставички, на ленти
- 1 сварен морков, на ленти
- 1-2 с. л. олио
- за глазурата: 2 с. л. доматено пюре, 1 ч. л. кафява захар, 1 ч. л. оцет, 1 с. л. вода
Начин на приготвяне
- Накиснете хляба в млякото за 2-3 минути, изстискайте леко – това е панадата.
- Смесете месото, панадата, лука, чесъна, яйцата, подправките и магданоза. Омесете кратко – само до хомогенност.
- Покрийте и оставете 20-30 минути в хладилник, за да „стегне“.
- Върху лист хартия за печене оформете правоъгълник от каймата с дебелина около 1,5 см. Подредете в единия край лентите морков, краставички и половинките яйца.
- С помощта на хартията навийте стегнато на руло, притискайки да няма въздушни джобове. Прехвърлете в тава със шева надолу и намажете с малко олио.
- Смесете продуктите за глазурата и намажете тънко повърхността. Покрийте хлабаво с фолио.
- Печете 25 минути на 190°C, махнете фолиото и допечете още 20-25 минути, докато вътрешната температура достигне 72-74°C и глазурата леко се карамелизира.
- Извадете и оставете 10-15 минути да „почине“. Режете с остър нож на 2-3 см резени.
Съвети и чести грешки
Постна кайма: ако използвате само телешко или пуешко, добавете 1-2 с. л. олио и не пропускайте панадата.
Прекалено месене: прави структурата плътна; омесвайте кратко.
Много влага: не слагайте лук с отделен сок; той разрежда сместа.
Печене в дълбока форма: задържа пара и „вари“ рулото. Печете в тава и оформяйте като свободна форма.
Разпад при рязане: липсва почивка след фурната. Дайте минимум 10 минути.
Сух връх: покритието се маха твърде рано; печете частично покрито и глейзирайте накрая.
Идеи за сервиране
Поднесете с картофено пюре, печени зеленчуци или свежа салата. Лъжица лек сос от кисело мляко и горчица балансира сладостта на глазурата. Остатъците стават чудесни за сандвичи – тънък резен руло, домат, краставица и лист салата. За празничен вид може да покриете рулото с тънки ленти бекон, но намалете солта в сместа.
Сочното руло Стефани не е въпрос на късмет, а на последователност: смес от две меса, панада за задържане на влага, умерено печене и кратка почивка. Когато следвате тези стъпки, получавате стабилен разрез, мек център и леко карамелизирана коричка. Рецептата търпи вариации според вкуса ви, но основата остава сигурна. Така ще забравите за сухите, ронливи варианти и ще имате резултат, който радва и на трапеза за гости.