Брауни с шоколадов ганаш, орехи и карамелен сос (ВИДЕО)

Времето през почивните дни предполага да се поглезим, а кафето само чака да му намерите достойна компания, различна от традиционните бисквитки от магазина. Браунито е точно такава.

В кулинарната рубрика на BILLA представяме рецепта за този плътен, шоколадов десерт. Тестото се приготвя за лесно, фурната върши по-голямата работа, а ганашът от разтопен шоколад и сметана се нанася с едно движение. Карамеленият сос - истински, от разтопена захар, не от буркан - е онзи щрих, който превръща добрия десерт в запомнящ се финал на следобеда.

Необходими продукти:

120 г краве масло

4 бр. яйца

100 г пудра захар

40 г какао на прах

120 г брашно

70 г нарязани орехи

100 г захар

300 г шоколад

2 пакетчета ванилова захар

300 мл животинска сметана

1 ч. л. сода за хляб

Начин на приготвяне

Маслото се разтопява, сваля се от огъня и се добавя 100 г от нарязания шоколад. Разбърква се, докато сместа стане гладка. Охлажда се на стайна температура. Брашното, какаото, содата, пудрата и 1 пакет ванилова захар се смесват. Слагат се яйцата, 50 мл вода и разтопеният шоколад. Разбива се добре и се изсипва в тава (33х23 см), застлана с пергаментова хартия. Пече се в загрята на 160ºC фурна за 35 минути. Охлажда се. Останалият шоколад се нарязва и се залива с 200 мл загрята сметана. Разбърква се, докато се разтопи и стане кремообразен. Браунито се залива веднага с ганаша и се заглажда равномерно. Оставя се да се охлади и се нарязва на големи квадрати. Захарта за соса се разтопява в съд с дебело дъно. Щом стане кехлибарена, внимателно се налива останалата сметана и се бърка на слаб огън, докато сосът стане кремообразен. Слага се останалата ванилова захар и се разбърква. Браунито се поръсва с нарязаните орехи и с карамеления сос и се поднася.

Добър апетит!