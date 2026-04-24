Запечен карфиол със сметана и розмарин

24 април 2026, 8:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Перфектен баланс между семпло и вкусно предястие е този запечен карфиол със сметана и розмарин от линията с рецепти на BILLA България. Нежните розички, бланширани и след това запечени до хрупкава коричка, крият мека и сочна вътрешност, а завършекът с кремообразния сос от заквасена сметана и чесън, повдига вкуса на ново ниво. Заедно са доказателство, че не са нужни много съставки, за да съберем всички от семейството около трапезата.

Необходими продукти:

  • 2 глави карфиол
  • 1 скилидка чесън
  • 1 стрък розмарин
  • 300 г заквасена сметана
  • 60 мл маслиново масло

Начин на приготвяне:

  1. Карфиолът се бланшира за 5 минути, оставя се да се охлади и се разрязва на парчета с дебелина 2 см (розичките заедно със стъблото). Пържат се в маслиновото масло само от едната страна.
  2. Подреждат се в тава, покрита с пергаментова хартия със запечената страна нагоре. Подправят се със сол, черен пипер и ситно нарязания розмарин, поръсват се с маслиново масло и се слагат във фурната, като решетката се поставя на най-долното ниво.
  3. Пекат се на 200 °С за 5–10 минути. Сметаната се подправя със ситно нарязания чесън и малко сол. Карфиолът се полива със сметановия сос и се сервира.

Добър апетит!

 

Антон Иванов
