28 години в търговията: Как Таня сбъдва мечтата си с "Моят Магазин"

Да започнеш да се занимаваш с търговия още на 17 години и десетилетия по-късно да управляваш собствен обект - това е постижение.

Таня Земярска от Раковски е вече 28 години в бранша - първо като работник, после като собственик и управител. Тя е част от голямото семейство на "Моят Магазин" и управлява собствения си обект, подкрепен от бранда, с голямо желание и енергия. Последната ѝ стъпка е реновирането на магазина, официално отворил врати на 25 март – на Благовещение. "Исках да свържа новото начало с празника. Беше много оживено, хората ме поздравяваха, усещането беше като приказка", спомня си тя. В бизнеса до нея стоят съпругът ѝ и двете ѝ пораснали дъщери, които от малки помагат зад щанда.

Таня и двете й дъщери

"Да посрещнеш клиента с усмивка"

"За да върви добре един магазин, хората трябва да са ведри, усмихнати и позитивни. Отношението е най-важното за мен", казва Таня. И споделя, че обича най-много да стои зад касата - да посреща клиентите с усмивка, да разговаря с тях за деня им, за това какво ще готвят или просто да чуе по нещо от живота им. "Крайната цел е човекът да дойде, да се почувства щастлив и да му усмихнем деня."

Да бъде зад касата и до днес е любимата част от работата на Таня

"Моят Магазин": Най-силният съюзник

Програмата "Моят Магазин" се превръща в силен съюзник за Таня. "Дава ми стабилност, подкрепа и реклама. Има много повече клиенти, брошурата много ми помага, хората пазаруват повече спрямо преди. Това е огромна подкрепа." За нея да бъдеш част от франчайз програмата на МЕТРО е гаранция, че усилията ѝ се надграждат - с видимост, доверие и нови възможности. Днес двете й дъщери също вървят по нейния път и активно й помагат в работата. Разпределили са усилията си така - едната отговаря повече за зареждането и нареждането на стоката, другата в продажбите и рекламата.

Силата да гледаш напред

"Има много моменти, в които ти идва да се откажеш, да усещаш, че си на ръба на силите си, но въпреки всичко трябва да продължиш", признава Таня. Тя вярва, че всяко ново нещо трябва да се опита, за да се получат резултати. В свободното си време обича да чете книги за личностно развитие, да готви за семейството си и да пътува. Всяка минута от ежедневието й е разпределена: но именно това прави Таня щастлива и я зарежда с енергия.

Програмата: Над 180 обекта и незаменима подкрепа

Днес над 180 обекта в повече от 100 населени места вече работят по франчайз програмата "Моят Магазин" на МЕТРО България. Това е доказан във времето бизнес модел, който подкрепя независимите български предприемачи и им предоставя ключови конкурентни предимства - достъп до над 10 000 подбрани артикула, атрактивни търговски условия и силна рекламна подкрепа.

Да бъдеш част от "Моят Магазин" означава да не си сам в усилията си. Всеки предприемач получава сигурност и перспектива: да развива бизнеса си заедно с национална мрежа, която расте и печели доверието на хиляди клиенти всеки ден.

За Таня и за цялото й семейство това е сбъдната мечта. А за всеки търговец с амбиции: възможност да върви напред уверено.

За Таня и за цялото й семейство това е сбъдната мечта. А за всеки търговец с амбиции: възможност да върви напред уверено.