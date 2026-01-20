The RITZ Specialty Coffee разширява присъствието си в България с нови обекти и франчайз програма, утвърждавайки нов стандарт за луксозно кафе преживяване

През последните години спешълти кафето в България премина от нишова култура към осъзнат избор за все повече потребители. Основният бранд, който не просто следва, а създава стандартите в този сегмент, е The RITZ Specialty Coffee – марка с 17-годишна история, която през 2025 година издигна понятието „кафене“ до изцяло ново, изискано и луксозно преживяване, каквото няма аналог на българския пазар.

RITZ е пространство, в което всеки детайл – от подбора на кафените зърна, през внимателното изпичане и обслужването, до атмосферата и интериора – е създаден с ясната идея да предложи висок клас, тиха елегантност и усещане за европейски лукс. Неслучайно бранда се наложи като кафето на успелите. Поради голямото търсене, интерес и разрастване, фирмата стартира своята франчайз програма и обяви откриването на няколко нови обекта.

От зърното до чашата – контрол върху всяка стъпка и безкомпромисно качество

Една от ключовите разлики между RITZ и повечето кафенета на пазара е моделът „от зърното до чашата“, при който качеството е под цялостен контрол. Брандът разполага със собствена пекарна за спешълти кафе, в която се селектират, профилират и изпичат кафета от различни региони на света – Латинска Америка, Африка и Азия.

През 2025 г. портфолиото надхвърля 40 вида спешълти кафе, включително лимитирани микролотове и редки сортове - това е най-голямата селекция от спешълти кафета в България. Всяко кафе има индивидуален профил на изпичане, разработен така, че да разкрие максимално дълбочината и сложността на вкуса – философия, характерна за най-високия сегмент на спешълти кафе културата.

Световна иновация: първото спешълти кафе, ферментирало с Коджи

Сред най-впечатляващите постижения на RITZ през 2025 г. е разработването на първото в света спешълти кафе, ферментирало с Коджи – проект, който съчетава иновация, наука и гастрономия на високо ниво. Създадено в партньорство със собствения екип на пекарната и шеф Антон Васев от ресторант Cosmos, това кафе поставя марката в международен контекст.

Първото кафе – Бразилия Коджи – е оценено с 83 точки, а впоследствие портфолиото е разширено с Ел Салвадор Коджи и Колумбия Коджи.

Собствен сладкарски цех и десерти на високо ниво

The RITZ Specialty Coffee е единствения бранд в България, който разполага със собствена база за сладки и собствена пекарна за кафе. Десертите не са допълнение, а равностоен елемент от цялостното преживяване. През 2025 г. асортиментът е разширен с френски макарони (над 12 вкуса), мадлени, профитероли, тирамису, четири вида чийзкейк и торти – създадени с внимание към текстура, баланс и визуална естетика. Най-отличаваща се торта, разбира се, е тортата “Чиприани”, която е короната в изискания асортимент на RITZ.

Комбинацията между висок клас спешълти кафе и авторски десерти превръща RITZ в изискана дестинация, а не просто място за среща.

Изискан интериор, атмосфера и обслужване без компромиси

Луксозното преживяване в RITZ не се изчерпва с продуктите. Интериорът, декорацията и цялостната атмосфера са създадени така, че да внушават спокойствие, стил и принадлежност към висок клас европейска кафе култура. Обслужването е персонално, ненатрапчиво и професионално – детайл, който клиентите ясно разпознават и оценяват.

Това е място, в което времето тече по-бавно, а гостът се чувства ценен – стандарт, който марката поддържа във всеки свой формат. Целият интериор, начинът на обслужване, поднасянето и отношението са лично дело на г-н Риц, който следи стриктно всеки детайл и го довежда до съвършенство.

Нови обекти, RITZ колички и разширяване на присъствието

След успеха на първия обект в центъра на София, през 2025 г. RITZ обявява откриването на втори обект на ул. Боряна 12А, в ж.к. Овча Купел. Паралелно с това стартира и концепцията за ексклузивни RITZ колички в ключови търговски центрове, хотели, паркове, с планове за присъствие и на други престижни локации. По този начин брандът обещава да достигне по-лесно до всеки един любител на качественото преживяване.

Премиум кетъринг от RITZ

Като естествено продължение на философията си за изискано преживяване, The RITZ Specialty Coffee предлага и луксозен премиум кетъринг за специални събития. Услугата е създадена за клиенти, които търсят безкомпромисно качество, стил и внимание към детайла – от корпоративни събития и частни приеми до културни и артистични формати. Кетъринг концепцията включва неустоими авторски сладки и десерти, изискани солени хапки, внимателно подбрана селекция от премиум вина от различни региони на света, както и професионално обслужване и елегантно поднасяне. Всеки елемент е подчинен на една цел – създаване на атмосфера, която носи усещането за лукс, хармония и изживяване на най-високо ниво, характерно за стандарта на The RITZ.

Франчайз програма: луксозно кафе като устойчив бизнес модел

Стартирането на франчайз програмата на The RITZ Specialty Coffee е логична стъпка в развитието на бранда. Тя дава възможност изисканият RITZ стандарт да бъде възпроизведен и на други локации – със същото качество, обслужване и внимание към детайла. С тази програма всеки един желаещ има възможността да кандидатства и да открие свой RITZ обект и да стане част от най-изискания бранд за спешълти кафе преживяване в България.

The RITZ Specialty Coffee успява да съчетае иновация, лукс и устойчив растеж, без да прави компромис с философията си. Марката продължава да се развива, но остава вярна на основната си мисия – да бъде еталон за изискано, луксозно и автентично спешълти кафе преживяване в България.

София център, бул. „Цар Освободител“ 12А

+359 899 847 050

+359 899 966 782

https://theritzcoffee.com/