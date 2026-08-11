Felix Dogs: Перфектната грижа за вашия любимец

Домашните ни любимци заслужават най-доброто. И понякога това означава повече от нова играчка или любимо лакомство. Изисква се и специална грижа, която ги кара да се чувстват добре всеки ден. И тук на помощ идва професионалният груминг - за чиста козина, здрава кожа и повече комфорт. А един от любимите ни груминг салони определено е Felix Dogs - и сега ще ви разкажем защо.

Тук вниманието е насочено към индивидуалните нужди на всеки любимец. Типът и състоянието на козината, особеностите на кожата и породата са водещи при избора на най-подходящите процедури. Затова и продуктите за къпане се подбират внимателно от професионалните грумъри, а след банята следва задължително и старателно изсушаване на козината.

Когато пък дойде време за промяна на визията, подстригването се съобразява с породата и анатомията на кучето. А за да бъде резултатът точно такъв, какъвто си го представяте, грумърите могат да ви предложат различни варианти и прически според вашите предпочитания. Важно е да отбележим също, че всичко се извършва с професионални дезинфекцирани инструменти.

Разбира се, добрият груминг далеч не се изчерпва с красивата прическа. Във Felix Dogs се обръща внимание на цялостната хигиена на любимеца - от грижата за лапичките и ноктите до почистването на очите и ушите. Все малки, но важни стъпки, които допринасят за неговия комфорт и добър външен вид.

А сега идва ред и на любимата ни част. Във Felix Dogs посещението при грумъра може да завърши със СПА. И не, това съвсем не означава още една баня. Маски, хидромасаж и озонотерапия се комбинират с естествени съставки като масла, минерали, соли, глини и билкови екстракти, за да осигурят по-интензивна грижа за кожата и козината. Сред най-интересните предложения например е интензивната хидромасажна озонотерапия, комбинираща действието на водата и озона. Резултатът? Дълбоко почистване, хидратация и подхранване на кожата и козината.

А за любимците, които имат нужда от малко повече спокойствие, релаксиращата хидротерапия комбинира топлината на водата с хидромасаж за отпускане и намаляване на напрежението. И още нещо - в новия обект, в Княжево, ще откриете и магазин с козметика, храна и добавки, както и различни аксесоари за домашни любимци. Затова, ако желаете да подарите на домашния си любимец нужната грижа и внимание, ви препоръчваме да се обърнете към Felix Dogs.

Списък с контакти

https://www.felixdogs.com/