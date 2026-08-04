Не си тръгвайте след брънча – най-интересното започва вечерта

Случвало ли ви се е да откриете място, към което искате да се върнете още същия ден? И не защото през деня не ви е дало достатъчно, а защото вечерта обещава съвсем ново преживяване. Място, което не просто сменя светлината си със залеза, а променя характера си.

Ако все още не сте открили такова място, то тогава ресторант Aperi Therme в село Баня е мястото, където всеки момент има своя вкус и всяко удоволствие намира своето време. Сутрин откривате Aperi Therme като място за непринуден брънч. Няколко часа по-късно се връщате и трудно бихте повярвали, че сте в същия ресторант.

През деня Aperi Therme е лек, непринуден и създаден за дълги разговори и бавни летни следобеди. От пухкави Eggs Benedict и прясно изпечени кроасани до свежи салати, изкушаващи тостове и фини десерти – менюто следва философията на съвременния брънч: баланс между свежест, разнообразие и удоволствие според момента.

Преживяването в Aperi Therme не се ограничава само до вкусовете. Пред вас се разкрива панорамна гледка към Пирин, минералните басейни и СПА зоните на Pulse Therme Banya.

Но когато слънцето започне да се скрива зад планината, Aperi Therme сменя своя облик. С настъпването на вечерта ресторантът се преобразява в суши ресторант, където японските вкусове заемат централно място, а денят продължава с напълно различно кулинарно настроение.

Още по-пълноценно става преживяването, когато Aperi Therme е част от един цял ден, прекаран в Pulse Therme Banya. След няколко часа в минералните басейни и СПА зоните ритъмът на деня естествено се забавя, а Aperi Therme се превръща в следващата спирка от това преживяване.

Между едно освежаващо потапяне в минералната вода, няколко страници от любимата книга на шезлонга и коктейл с гледка към планината, денят неусетно ви подсказва, че е време за брънч, който да бъде естествено допълнение към програмата.

Наслаждавате се на СПА зоните и завършвате с вечеря, вдъхновена от японските вкусове – елегантна смесица от фини аромати и кулинарно пътешествие към Азия.

Вечерното меню събира както класически японски предложения, така и авторски модерни вкусови комбинации. Съчетава богат избор от маки, урамаки и специални ролца със сьомга, риба тон, скариди, авокадо и свежи зеленчуци, както и по-креативни комбинации с различни сосове и хрупкави елементи, които добавят нов вкус към всяка хапка.

От класически комбинации до по-модерни интерпретации – всяко предложение носи свой характер и вдъхновение от далечна Азия.

Класическата концепция, която събира вкусовете на морето и сушата, тук получава свой собствен прочит – в сърцето на Разложката котловина, където планинската атмосфера на Grand Hotel Therme се среща с модерната международна кухня.

Различният характер на ресторанта е именно в това – че едно и също място може да бъде различно всеки път, когато го преживявате. А Aperi Therme е част от цялостното преживяване в Pulse Therme Banya, част от комплекса Grand Hotel Therme – където вкусовата идлия продължава с още 4 All Inclusive ресторанта, разнообразни кулинарни изкушения и още повече възможности за интересен ден сред планината.