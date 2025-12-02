Ароматни вдъхновения: 3 любими магазина за специално кафе

Сред комфорта на собствения ни дом една чаша кафе може да се превърне в любимата ни рутина. Наситен аромат, плътен вкус и добра компания - какво повече ни трябва?

В този ред на мисли бихме описали магазините за специално кафе като онези обичани спирки, където можем да опитаме различни блендове, да открием точните сортове, според личните ни предпочитания и дори се поглезим с неустоими сладкиши. Затова ви водим на разходка из три софийски кътчета, които допринасят за перфектната чаша:

Kolichka Bar: От ретро машините до модерното кафе

В студените дни намираме особена утеха в компанията на чаша кафе - онези тихи, спокойни моменти, преди градът да се е събудил. Сутрините се превръщат в малък ритуал на уют и споделеност, а уикендите носят усещане за бавни следобеди и сладки размисли. Именно такова настроение стои в основата на Kolichka Bar. Разказваме ви за бранд, роден от любовта към кафето и онези малки моменти, които правят деня по-топъл. Това е първата българска, автентична концепция за професионално и мобилно приготвяне на кафе напитки, която естествено се превръща в Specialty Coffee Shop & Craft Roastery. Двете им локации - срещу емблематичната Къща с Ягодите и до градинката „Кристал“ и „Свети Седмочисленици“ - се славят с аромат, който буквално ви прегръща още от вратата.

За онези, които обичат уюта на домашното приготвяне, Kolichka Bar предлага различни възможности за смилане и доставка. Нужни са само няколко клика в онлайн магазина, за да изберете, персонализирате и поръчате любимото си кафе.

Концепцията на Kolichka Bar се развива и отвъд ежедневната консумация, пренасяйки своето вдъхновение в света на събитията. Ретро количките им събуждат усмивки навсякъде, където се появят. А опитните баристи приготвят всяка напитка със страст и прецизност, използвайки кафемашини и мелачки La San Marco. Кафето им започва своя път от подбрани ферми в Етиопия, Колумбия, Хондурас, Мексико и още редица държави. А всяка реколта в категория „Специално кафе“ преминава през ръцете на сертифициран от SCA пекар, който изпича зърната изцяло на ръка, с горещ въздух, на място. Сред впечатляващите вкусови профили изпъкват “Хондурас” с манго, шоколад и цитрусови нотки, “Етиопия” с флорални аромати, както и любимата “Колумбия” с бадем и праскова. Безкофеиновото кафе “Мексико” също е едно чудесно предложение с аромат на лешници.

Капучиното тук се предлага с цели осем вида млека, а богатството от прясно изпечени зърна в разфасовки от 250 г. и 1 кг дава възможност на всеки да открие своя любим профил във вкус, сладост или киселинност. Онлайн магазинът е ясен и подреден - клиентите могат да изберат зърната, опаковката и начина на доставка. А освен това, в Kolichka Bar се предлага и ароматен чай от ръчно брани билки, както и прясно изпечени десерти. Казахме ви - помислено е за всичко.

ул. "Сан Стефано" 9;

ул. "6 ти Септември" 19

0879 188015

https://kolichkabar.com/

COFFERO: Вселена от кафе наслади

Едва ли има по-подходящо време от есента, когато да поканим приятел вкъщи на по чаша кафе. Ароматът, изпълващ хола и топлината между разговорите ни даряват с онова сладко чувство за близост. А в основата на тези любими моменти стоят предложенията на COFFERO - кафе пекарна, чиито ръчно изпечени Специални кафета са израз на уважение към фермерите и техния труд. Подборът на зелено кафе се прави от производители, а не от плантации, защото екипът на COFFERO вярва, че когато продуктът е отгледан лично, вкусът му носи забележителна история. Зърната се изпичат ръчно в София, в малки серии, създадени така, че да съхранят свежестта, аромата и автентичността на различните сортове.

Във фокуса на веригата днес стоят новите кафе капсули и кафе подове - модерната форма на Специалното кафе, създадена за всички, които търсят удобство без компромис с качеството. Nespresso ®* - съвместимите капсули на COFFERO включват шест изключителни кафе селекции: три бленда и три единични региона, сред които и безкофеинов избор. A кафето за всяка капсула е изпечено така, че да разкрие цялата дълбочина на Специалното кафе. “Бленд Отличителен”, например, впечатлява с балансиран профил, плодови аромати и тъмно шоколадови нюанси.

Новите кафе подове са представени от същата селекция кафета и могат да се използват във всички кафе машини предназначени за този вид монодози.. Особено любими са “Етиопия Иргачеф, Челбеса” - натурално кафе с нотки на горски и цитрусови плодове, черен чай и карамелен послевкус, както и “Колумбия Фабрика”, органично отгледано, с наситени червени плодове и касис. Именно тези форми правят специалното кафе достъпно, изискано и готово за консумация във всеки момент. А пък в случай че предпочитате кафе на зърна, истинско бижу остава “Етиопия Гуджи, Хамбела Алака”, чиито медени, цитрусови и шоколадови нюанси създават изключително богат профил.

COFFERO вече повече от 10 години развива своя свят на плътни аромати както онлайн, така и в обектите си в Sofia Ring Mall, The Mall и бул. Черни Връх 51Б. Освен ароматно кафе, тук ще намерите и известния английски чай NOVUS, както и ръчни белгийски шоколади Cafe-Tasse. Интересна находка са също алтернативните млека SPROUD, на базата на грахов протеин, които набират все по-голяма популярност. И така, само за минути, в удобството на дома си или на място, можете да откриете вселената от наслади на COFFERO.

Списък с локации и контакти

https://coffero.com/

Една верига, хиляди кафе аромати: Магьосниците от Cafemag

Има нещо особено красиво в това да приготвяме кафето си у дома - ръцете механично следват добре познати движения, а ароматът се разнася из стаята, за да ни обещае уют. Сякаш светът около нас сам започва да се подрежда. Ако и вие споделяте подобна философия, вероятно изборът на кафе е сред любимите ви занимания. Cafemag е място, където тази привилегия се подхранва непрекъснато - верига, събираща гурме селекции, специални блендове и едни от най-обичаните вкусове на пазара. Сред тях естествено се отличават утвърдени световни марки като Lavazza, illy, Julius Meinl, Dolce Gusto и Caffitaly. А историята продължава с авторските предложения на веригата. Гурме брандовете ALLDA и Mattia ни представят плътен характер, предпочитан от истински ценители. И, да, наистина са впечатляващи.

Онлайн магазинът Cafemag.bg е подреден така, че всеки да открие онова, което търси. Без значение дали става дума за кафе на зърна, фино мляно или пък удобни капсули. Наличието на голяма складова база и поддържани количества пък гарантират, че любимите блендове могат да бъдат поръчани по всяко време. А експресната доставка в София, в рамките на два часа, превръща копнежа за топла чаша в моментално удоволствие. Cafemag предоставя и надеждно обслужване за цялата страна чрез три специализирани куриерски компании. Идеята е само една - кафето трябва да достига до хората свежо, навреме и точно така, както обичат да го приготвят. Удобството се допълва и от физически обекти, където атмосферата говори сама за себе си - места, в които наситеният аромат посреща още от вратата, а всяка опаковка вдига завесата към различно представление. Още една изненада - Cafemag предлага и интересни видове чай, както и специална програма за отстъпки на своите лоялни клиенти.

Отвъд вкусовете обаче стои и една по-широка мисия - да се изгради общност, обичаща кафето толкова, колкото спокойствието, разговорите и моментите на вдъхновение. Затова Cafemag присъства не само онлайн и във физически обекти, но и на разнообразни събития. Можете да ги познаете по брандираната каравана, която пренася вкуса на качественото кафе навсякъде, където хората се събират, празнуват и споделят.

Комбинацията от собствена логистика, внимателното обслужване и богат асортимент несъмнено правят марката предпочитан партньор за ежедневните ритуали. А ние нямаме търпение да открием следващия бленд, който ще съпътства бавните ни сутрини.

Списък с контакти и адреси

https://cafemag.bg/