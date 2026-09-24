Пивоварната "Ромбус" празнува 10-годишен юбилей с парти в духа на Октоберфест

Една семейна пивоварна в Пазарджик превърна любопитството към бирата в цяла бирена екосистема от занаятчийска бира, храна на огън и място, където да останеш след това. Десет години след откриването "Ромбус" продължава приключението в света на бирата и на 10 октомври от 13:00 ч. пивоварната ще отбележи своя юбилей с празник в духа на Октоберфест.

Програмата включва поне 8 вида бира, бавно приготвено месо от тексаски смоукър, забавни игри и музика на живо. Ще има и възможност за обиколка на пивоварната, за всички, които искат да проследят пътя на бирата от зърното до чашата.

Баварската носия не е задължителна, но е добре дошла. Карирана риза също върши работа. А домашните любимци, както винаги, са част от компанията.

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Историята на "Ромбус"

Преди 14 години едно семейство започва да вари бира у дома. Времето е различно – на българския пазар доминират европейските лагери и пилзнери, а разнообразието от стилове и вкусове е по-скоро привилегия на пътуващите и нишово занимание за ентусиасти. Домашното пивоварство се превръща в експериментална лаборатория. Следват нови рецепти, нови стилове и все по-голямо любопитство към света на бирата. Докато в един момент хобито вече не се побира у дома. Така се ражда "Ромбус" – пивоварна, която отваря врати през 2016 г. с недовършена фасада, но с достатъчно бира за споделяне. Защото в основата на концепцията стои една проста идея: бирата е социална напитка.

От чашата до масата

Още през първата година идва въпросът "Има ли нещо за хапване?". Отговорът идва сам и през 2018 г. към пивоварната отваря и ресторант. Така постепенно се оформя моделът, който днес изглежда естествен: собствена бира, храна, приготвена на място, пространство за срещи, където човек може да остане по-дълго от планираното.

По време на пандемията предлагат практично решение на друг важен въпрос – "Кой ще кара?". Отварят хотелска част, което превръща "Ромбус" в завършена дестинация. Домашните любимци също са част от картината и са добре дошли без допълнителни такси.

Бирата като експеримент

В търсенето на нови вкусове, "Ромбус" произвеждат над 100 вида бира. Сред тях са едни от първите произведени в българска пивоварна стилове като Imperial Porter, Barley Wine, Brut IPA, Berliner Weiss, както и кисели бири и такива, отлежали в буре. Следват бири с рози, виолетки, лавандула, люти чушки, Gruit - исторически стил, при който хмелът е заместен с букет от български билки.

Експериментаторският дух не означава отказ от традицията. Философията на пивоварната се основава на баланса между двете. В основата са четирите съставки - малц, хмел, мая и вода. Бирата не се филтрира и не се пастьоризира, за да се запази естествената ѝ свежест.

Но експериментът никога не е бил крайната цел. С появата на ресторанта философията постепенно се измества към баланса. Бирите стават по-премерени, по-лесни за съчетаване с храна и достатъчно деликатни, за да бъдат не само обект на дегустация, а компания на цялата вечеря.

Това е важна част от промяната - от бирата като експеримент към бирата като част от преживяването.

Огънят

Ако бирата е началото на историята, огънят е нейното продължение. Ресторантът следва същата философия като пивоварната – малко на брой, но внимателно подбрани продукти, местни производители и минимална намеса. Качественият продукт, малко сол и подправки често са достатъчни.

Най-яркият пример е тексаският смоукър Бъч, който може да приготви до 200 кг месо. Тук важи принципът Low & Slow: ниска температура, време и постоянен контрол на огъня, въздушния поток и температурата. При някои парчета месо процесът продължава повече от 20 часа. Това не е техника за хора, които бързат. И всъщност точно това е основната философия на "Ромбус" – бирата и храната изискват търпение, внимание и уважение към процеса.

Интериорът

Интериорът следва индустриалния характер на мястото – метал, дърво и бетон. Голяма част от мебелите са направили сами – от масите и бара, до леглата в хотелеската част. А производствената зона остава видима за посетителите.

Името

"Ромбус" олицетворява не само експериментаторския дух, но и уважение към миналото и традицията. Името не прави изключение. Смята се, че това е най-старото име на река Марица, която преминава през Пазарджик. Реката носи идеята за движение, но не непременно за скорост. А ромбът, който е част от българската орнаментика, символизира рода и семейството. Така името събира в себе си основните характеристики на мястото: връзката със земята и семейната история.

Срещи отвъд местната сцена

През годините "Ромбус" се превръща в място за срещи с хора, които имат важна роля в съвремнната бирена култура. Сред тях са Marc Carpenter – главен пивовар на първата крафт пивоварна Anchor Brewing, Tim Webb – автор на книги за бирата, Lorenzo Dabove, познат като Kauska. Dаbove, заедно с италианския пивовар Teo Musso, разработват една от най-разпознаваеми чаши за бира – Teku.

Ценни са срещите с Людмил Фотев, автор на „Езикът на бирата“, и Свилен Кириловски от BforBeer, както и представители на бирените общности от Полша, Словакия и Хърватия.

Особено място заема срещата с Христо Паяков – един от ветераните в света на българското пивоварство. За една сранително млада пивоварна това е важна част за връзка с миналото: напомняне, че пивоварството не започва с крафт революцията и зад всяка нова концепция стоят десетилилетия, а понякога и векове натрупано знание.

С годините Ромбус се превръща в задължителна спирка на бирените ентусиасти, които пътуват из България. Пивоварната привлича както местна публика, така и хора, за които посещението на пивоварната е част от самото пътуване – възможност да опитат бирата на място и да проследят целия процес на производство. Именно такива места поставят основите на бирения туризъм у нас. Те отвеждат встрани от отъпканите туристически маршрути и срещат пътуващите с местата, културата и характерните вкусове за региона.

Десет години след откриването "Ромбус" изглежда по-малко като проект, който се опитва да достигне крайна точка и повече като място, което продължава да се развива по естествен начин. С бирата в центъра, огънят наблизо, с време за добра храна и дълги разговори.