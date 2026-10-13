„Заная“ дава две седмици безплатно обучение по математика на ученици от 1. до 7. клас

Математическата академия отваря групите си в София, в още пет града и онлайн: две занятия без такса и без условия, записване през zanayamath.com/2-sedmici-bezplatno.

Математическа академия „Заная“ дава възможност на ученици от 1. до 7. клас да се включат в две седмици безплатно обучение в реална група. Предложението важи както за присъствените групи в София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе и Благоевград, така и за онлайн групите. Записването става лесно с кратка форма на zanayamath.com/2-sedmici-bezplatno. Не се иска банкова карта и няма условия за продължаване.

Две седмици, а не просто един пробен урок

Един урок показва преподавателя. Две седмици показват системата. През този период детето участва в две пълни занятия в групата, които включват преговор, нов материал, самостоятелна работа и обратна връзка след всяка среща. А родителите могат да проследят в платформата на „Заная“ кои умения вече са усвоени и върху какво предстои да се работи, още преди да са заплатили каквото и да било.

„Не искаме родителят да ни вярва на думи. Искаме да види след първото занятие какво е свършило детето му и какво следва. Затова даваме две седмици, а не един урок“, казва Симеон Гачев, основател и главен преподавател в академията.

Къде се провеждат занятията и как протичат?

Занятията се провеждат присъствено в шест града и онлайн, а зад обучението стои екип от изявени млади математици, които умеят да обясняват материала достъпно и да работят индивидуално с всяко дете. В София групите се събират в Основно прогресивно училище 1. Обучението е организирано в три основни направления: училищна математика (1.–3. и 5.–6. клас), подготовка за НВО (4. и 7. клас) и състезателна математика (1.–4. клас).

Всяко занятие следва ясно изградена структура. Началото е с персонализиран преговорен тест с продължителност около 20 минути, следван от нов материал, който децата изследват заедно с преподавателя. След това идва ред на индивидуалната самостоятелна работа, съобразена с темпото и нуждите на всяко дете. Накрая се предоставя обратна връзка за усвоените знания и уменията, върху които предстои да се работи.

Новият материал следва учебната програма за съответния клас, докато преговорът и самостоятелната работа са персонализирани. Благодарение на собствената платформа на „Заная“ задачите се подбират според конкретните пропуски на всяко дете.

Групите са малки - около шест деца, което позволява по-близък контакт с преподавателя. А технологичната платформа дава възможност всяко дете да следва собствен план на обучение, дори когато работи заедно с останалите.

Фокусът: Напредъкът се вижда, не се обещава

Когато записват детето си на школа по математика, много родители очакват да видят реалните резултати едва в края на учебната година. В „Заная“ подходът е различен. Тук напредъкът може да бъде проследен след всяко занятие, като родителите имат достъп до информация за усвоените умения и областите, в които все още има пропуски.

Зад това стоят три неща: изявени млади математици, методика, основана на доказани научни принципи, и собствена платформа, разработена от екипа на академията. В нея децата вършат самостоятелната си работа, а родителят вижда усвоените умения и следващата стъпка. Обещанието на „Заная“ е едно: „Поемаме отговорност да следим напредъка и да не оставим липсата на резултат незабелязана.“

В основата на този модел стоят три ключови елемента: изявени млади математици, методика, основана на доказани научни принципи, и собствена технологична платформа, разработена от екипа на академията. Точно в нея децата изпълняват самостоятелните си задачи, а родителите могат да проследят резултатите и следващите стъпки в обучението.

Обещанието на „Заная“ е ясно: „Поемаме отговорност да следим напредъка и да не оставим липсата на резултат незабелязана.“

Безплатни ресурси в помощ на родители и учители

Освен обучението, „Заная“ поддържа няколко безплатни инструмента, отворени за всички:

Безплатен диагностичен тест - само за 15 минути показва кои знания и умения детето вече владее и къде има пропуски. Така родителите получават по-ясна представа откъде е най-добре да започне подготовката. Тестът е полезен както преди двете безплатни седмици, така и самостоятелно.

Карта на уменията по математика за 1.-7. клас представя всички умения от учебната програма и връзките между тях. Когато детето среща затруднение с определена задача, картата помага да се установи кое по-ранно умение има нужда от преговор.

Безплатни интерактивни уроци – подредени по учебната програма, като всеки урок обхваща конкретно умение. Достъпни са както през телефон, така и през компютър, а новите уроци се добавят последователно според учебния материал.

Калкулатор на бала след 7. клас изчислява бала по формулата на всяка паралелка в избраната област и показва какъв е бил минималният бал за прием през последните години.

Задачи и отговори от „МатемаГически Игри“ - националното математическо състезание на академията за ученици от 1. до 6. клас, което се провежда в пет града. Задачите и отговорите от предишните издания са публикувани и могат да се използват за допълнителна подготовка у дома.

Блог за родители: полезни материали по теми като НВО по математика в 7. клас, уменията, които носят най-много точки, и начините да помогнем на детето, когато изпитва затруднения с математиката.матика.

Къде да се запишете?

Записването за двете безплатни седмици става чрез кратка форма на zanayamath.com/2-sedmici-bezplatno. Необходимо е родителят да посочи своето име, имейл, телефон, класа на детето през учебната 2026/2027 г. и предпочитания град.

След попълване на формата родителят може сам да избере подходяща група или да очаква обаждане от екипа на академията за уточняване на първото занятие. Участието в двете седмици е напълно безплатно, без необходимост от банкова карта и без задължение за продължаване.

За „Заная“: технологично развита математическа академия за ученици от 1. до 7. клас, в която изявени млади математици работят близко и разбираемо с децата, а методика, основана на доказани научни принципи, и собствена платформа превръщат голямата цел в персонални, измерими стъпки. Академията работи в София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград и онлайн.

Контакт: info@zanayamath.com ·

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