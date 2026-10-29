Украйна: "Геран-5" развива 1000 км/ч, Русия вкарва AI в дроновете си, за да атакуват сами влакове и коли (ВИДЕО)

Новите руски дронове „Геран-5“ могат да развиват скорост до 1000 км/ч, а тези, оборудвани с изкуствен интелект, ще могат самостоятелно да откриват и атакуват влакове, складове и превозни средства, предупреди украинският експерт по военни комуникации и електронна война Серхий Бескрестнов "Флаш" ("Светкавицата"). Той е съветник по отбранителните технологии на президента на страната Володимир Зеленски. Бескрестнов смята, че Русия може да изстреля „хиляда дрона“, които самостоятелно да търсят и атакуват цели - без участието на оператор.
This is what the Russian "Geran-5" looks like compared to a regular "Shahed." https://t.co/pv2cXckgqe— WarTranslated (@wartranslated) October 29, 2026
Системите за електронно заглушаване може да се окажат неефективни
Според него Русия вече внедрява елементи на изкуствен интелект в своите дронове „Мълния“, „Геран“ и „Ланцет“. Тези дронове могат да се ориентират въз основа на изображения на терена, да разпознават цели и да летят на височина от едва 20-40 метра, което ги прави по-трудни за засичане от радарите. Традиционните системи за електронна война също могат да се окажат неефективни срещу автономните дронове.
🤯 Russian AI-powered drones could autonomously hunt down trains, vehicles, and warehouses — without human operators Ukrainian electronic warfare expert Serhii “Flash” Beskrestnov has warned of this threat. According to him, Russia is already incorporating elements of artificial intelligence into its Molniya, Geran, and Lancet drones. These drones can navigate using images of the terrain, recognize targets, and fly at altitudes as low as 20–40 meters, making them harder to detect by radar. Traditional electronic warfare systems may also prove ineffective against autonomous drones. “You could launch a thousand drones, and they would then autonomously search for targets and attack them. This is a truly terrifying future,” the expert warned. According to Flash, Russians are already offering large sums of money for footage of Shahed drone strikes to improve their navigation and target-recognition algorithms.— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026
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„Може да се изстрелят хиляда дрона, които след това самостоятелно да търсят цели и да ги атакуват. Това е наистина ужасяващо бъдеще“, предупреди експертът.
Според него руснаците вече предлагат големи суми пари за видеозаписи от удари с дронове „Шахед“, за да подобрят своите алгоритми за навигация и разпознаване на цели.
По оценките му - Русия произвежда до 3000 безпилотни летателни апарата „Шахед“ с реактивни двигатели и около 700 дрона „Геран-5“ месечно.
Ukrainian presidential adviser Serhii “Flash” says Russian Geran-5 drones have reached speeds of up to 1,000 km/h while maneuvering. He estimates Russia produces up to 3,000 jet-powered Shaheds and around 700 Geran-5 drones per month. Flash also says Russia is introducing AI into Molniya, Geran and Lancet drones so they can autonomously identify and attack targets including trains, warehouses and vehicles. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2026
Думите му идват в деня, в който руските сили атакуваха с реактивни дронове жп гарата в украинския град Днипро. Дрон е ударил перона, където по това време се е намирал влак № 866 от Днипро за Запорожие, съобщи държавната компания "Укрзализница". Има поне 14 жертви. Броят на ранените вече е 10, сред тях има 11-годишно дете. Трима от ранените са в тежко състояние, сред тях и детето.
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Russia’s new Geran-5 drones can reach speeds of up to 1,000 km/h, and AI-equipped drones will be able to find and attack trains, warehouses and vehicles on their own, according to Ukrainian military communications expert Serhiy “Flash” Beskrestnov. He warned that Russia could launch “a thousand drones” that search for and strike targets autonomously, with no operator involved.— Clash Report (@clashreport) October 29, 2026