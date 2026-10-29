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Украйна: "Геран-5" развива 1000 км/ч, Русия вкарва AI в дроновете си, за да атакуват сами влакове и коли (ВИДЕО)

29 октомври 2026, 16:58 часа 1001 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна: "Геран-5" развива 1000 км/ч, Русия вкарва AI в дроновете си, за да атакуват сами влакове и коли (ВИДЕО)

Новите руски дронове „Геран-5“ могат да развиват скорост до 1000 км/ч, а тези, оборудвани с изкуствен интелект, ще могат самостоятелно да откриват и атакуват влакове, складове и превозни средства, предупреди украинският експерт по военни комуникации и електронна война Серхий Бескрестнов "Флаш" ("Светкавицата"). Той е съветник по отбранителните технологии на президента на страната Володимир Зеленски. Бескрестнов смята, че Русия може да изстреля „хиляда дрона“, които самостоятелно да търсят и атакуват цели - без участието на оператор.

Системите за електронно заглушаване може да се окажат неефективни

Според него Русия вече внедрява елементи на изкуствен интелект в своите дронове „Мълния“, „Геран“ и „Ланцет“. Тези дронове могат да се ориентират въз основа на изображения на терена, да разпознават цели и да летят на височина от едва 20-40 метра, което ги прави по-трудни за засичане от радарите. Традиционните системи за електронна война също могат да се окажат неефективни срещу автономните дронове.

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„Може да се изстрелят хиляда дрона, които след това самостоятелно да търсят цели и да ги атакуват. Това е наистина ужасяващо бъдеще“, предупреди експертът.

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Според него руснаците вече предлагат големи суми пари за видеозаписи от удари с дронове „Шахед“, за да подобрят своите алгоритми за навигация и разпознаване на цели.

По оценките му - Русия произвежда до 3000 безпилотни летателни апарата „Шахед“ с реактивни двигатели и около 700 дрона „Геран-5“ месечно.

Думите му идват в деня, в който руските сили атакуваха с реактивни дронове жп гарата в украинския град Днипро. Дрон е ударил перона, където по това време се е намирал влак № 866 от Днипро за Запорожие, съобщи държавната компания "Укрзализница". Има поне 14 жертви. Броят на ранените вече е 10, сред тях има 11-годишно дете. Трима от ранените са в тежко състояние, сред тях и детето.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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