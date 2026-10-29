Служители на Kaufland учат от водещи професионалисти във вътрешната менторска програма K-Mentoring

Тази година участниците сами избират своите ментори, а програмата преминава под мотото „На фокус“

Kaufland България даде старт на ново издание на вътрешната си менторска програма K-Mentoring. От септември до декември служители от различни звена ще участват всеки месец в тематични семинари, индивидуални сесии и неформални срещи за обмен на опит с четирима професионалисти от компанията. Мотото „На фокус“ подчертава умението да насочваме вниманието си към най-важното в свят, изпълнен с динамика и изобилие от информация.

Програмата стартира през 2024 г., когато участниците бяха разпределени в предварително сформирани двойки ментор и менти. Тази година форматът е различен, като всеки участник сам избира от един до четирима ментори за индивидуални сесии според личните си цели и интереси.

В ролята на ментори и лектори влизат професионалисти от компанията с експертиза в областта на изкуствения интелект, контрола и бизнес стратегията, корпоративните комуникации, процесите и системите и управлението на хора. Четиримата основни ментори са Деница Панова, ръководител направление Data & AI, Николай Миланов, ръководител направление „Контролинг“, Ралица Лазарова, експерт „Корпоративни комуникации“ и Александър Иванов, ръководител направление „Процеси и системи“. Всеки от тях ще изнесе и групов семинар пред всички участници.

Специален гост е Анна Панчева, директор „Човешки ресурси“, която ще представи лекция, насочена към мотивацията и вдъхновението.

"Истинското лидерство започва със способността да управляваме собствения си фокус, преди да насочим този на екипа. Да сме фокусирани не означава просто да изолираме разсейванията, а съзнателно да избираме къде да вложим енергията си. Новото издание на K-Mentoring е възможност за всеки колега да постави личното си и професионално израстване на фокус в една подкрепяща среда", споделя Анна Панчева, директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България.

„Програмата е изключителна възможност за обмен на реален практически опит между различните звена в компанията. В динамиката на ритейл сектора комуникацията отдавна не е просто въпрос на PR, тя е свързващият елемент между различни отдели и процеси. Когато общуваме с фокус и яснота, ние премахваме бариерите, изграждаме доверие и превръщаме експертизата на всеки колега в споделена добавена стойност за целия бизнес”, допълва Ралица Лазарова, експерт „Корпоративни комуникации“.

Участниците в тазгодишната програма са служители от Централния офис и от филиали в София, Перник и Пловдив с поне една година опит в компанията. За да участват, те преминават през предварителен подбор с мотивационно писмо, в което представят своите „суперсили“ и областите, в които искат да се развиват.

С новото издание Kaufland продължава да развива менторството като част от корпоративната си култура и да създава възможности служителите да учат един от друг, да обменят практически опит и да надграждат уменията си.