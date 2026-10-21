От дизайнерски хотел до рууфтоп бар: Открийте света на Kitchen59

Всички познаваме рууфтоп бара на Kitchen59 - онова цветно място над покривите на София, където коктейлите са винаги добра идея, гледките впечатляват, а вечерите никога не са достатъчно дълги. Но колко от вас знаят, че зад тази любима градска локация се крие нещо много повече? Всъщност Kitchen59 е и 4-звезден дизайнерски хотел в София, който надминав представите за традиционното настаняване и доказва, че понякога най-интересните пътешествия започват от мястото, на което отсядаме. Тук няма да откриете обичайната хотелска атмосфера, в която всичко изглежда еднакво и предвидимо. Вместо това ви очаква пъстър свят, в който бизнесът върви с удоволствието, смелият дизайн - с комфорта, а всеки престой обещава малко градско приключение. Атмосферата е непринудена, общуването идва естествено, а усещането за общност е част от цялостната концепция. Или казано накратко - Kitchen59 е създаден за хората, които обичат да пътуват, да откриват нови места и да се чувстват като вкъщи, дори когато са далеч от дома си.

И ако си мислите, че интериорът е най-голямото предимство на този лайфстайл хотел, определено има още с какво да ви изненада. Защото в Kitchen59 стилният дизайн не е само въпрос на визия, а и на усещане. Стаите са модерни, просторни и обзаведени с всичко необходимо за комфортен престой. Ортопедичните легла Auping обещават пълноценен сън, еспресо машините се грижат за доброто начало на деня, а аудиосистемите Marshall добавят любимия саундтрак към престоя ви. И понеже понякога точно малките неща оставят най-хубавите спомени, екипът на хотела е подготвил персонализирани жестове и приятни изненади, с които да направи престоя ви още по-специален. Но моментите тук далеч не се изчерпват с удобствата в стаята. В ресторант Talents ви очакват интересни кулинарни предложения, тематични вечери и Chef’s Table преживявания, които определено ще помните дълго. А ако сте отседнали през топлите месеци, можете да се възползвате и от сезонния рууфтоп басейн, запазен специално за гостите на хотела. За финал на деня? Етажите нагоре ни водят до добре познатия рууфтоп бар, където авторските коктейли, акустичните вечери и гледките са достатъчно добра причина да забравим за часовника.

Още едно ключово предимство на Kitchen59 е локацията, която прави придвижването из София повече от лесно. Трамваят спира точно пред хотела и само за около 10 минути ви отвежда до центъра на града. Метростанцията пък е на 8 минути пеша, а ако предпочитате да пътувате с автомобил, можете да се възползвате от паркинга на хотела или от възможността за безплатно паркиране около сградата.

Kitchen59 има какво да предложи и на онези, за които пътуванията са част от работното ежедневие. Със специални корпоративни цени, гъвкави възможности за настаняване и пространства за събития хотелът се превръща в предпочитан партньор на компании като Meta, Payhawk, Stripe, SumUp, Volt и Bunq. И може би именно в това се крие чарът му - тук можете да започнете деня с бизнес среща, да го продължите с разходка из София и да завършите с коктейл под звездите. А ако трябва да опишем хотела с една дума, то тя би била “покана”. Покана да опознаете една по-цветна, динамична и интересна страна на столицата ни, при това с всички удобства, които ви карат да се чувствате като у дома си.

Хиподрума, бул. „Цар Борис III“ 59, София

024399959

https://kitchen59.bg/bg/