Volkswagen с невиждана от над 10 години загуба

Германският автомобилен колос Volkswagen отчете нетна загуба от 5,82 млрд. евро през третото тримесечие на 2026 година. Това е най-лошият тримесечен резултат на компанията от повече от десетилетие. Той се дължи на обезценяване на активи на Porsche в размер на 6,4 милиарда евро, спад в продажбите в Китай и разходи за преструктуриране, които са се отразили на печалбите. Оперативната загуба е 5,86 млрд. евро.

През същото тримесечие на миналата година оперативната загуба на автомобилния гигант беше от 1,3 млрд. евро. Нетната загуба е равна на загуба от около 1,07 млрд. евро година по-рано. "Ройтерс" съобщи, позовавайки се на говорител на компанията, че това е най-големият тримесечен дефицит на групата от четвъртото тримесечие на 2015 г., когато тя беше ударена от последствията от "Дизелгейт".

Приходите са спаднали с 6,3% до 75,3 милиарда евро, докато доставките до клиентите са намалели с 14,3% до около 1,89 милиона превозни средства. Групата отчете нетна загуба от 2,72 милиарда евро за януари-септември, в сравнение с печалба от около 3,4 милиарда евро за същия период на 2025 г. Оперативната печалба е намаляла с 98,7% до 71 милиона евро, от 5,41 милиарда евро година по-рано. Приходите за първите 9 месеца са намалели с 2,2% до 233,4 милиарда евро.

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Volkswagen очаква приходи за 2026 година от около 315 милиарда евро и оперативна възвръщаемост на продажбите до 1%. Прогнозата беше свита в средата на септември от предишен диапазон от 4% до 5,5%.

Причините

Най-големият фактор за загубата е обезценяването на репутацията на Porsche в размер на 6,4 милиарда евро. Самата Porsche остана печеливша през първите девет месеца, с оперативен резултат на плюс от 1,5 милиарда евро. Volkswagen е отчела около 7,8 милиарда евро специални разходи през тримесечието, по-голямата част от 8,7 милиарда евро, регистрирани през първите девет месеца на 2026 г. Освен Porsche, те включват приблизително 1 милиард евро обезценки на активи на напълно консолидирани компании в Китай и допълнителни разходи, свързани с планираната продажба на завода ѝ в Оснабрюк.

Представянето на Volkswagen в Китай се е влошило рязко. Доставките там са намалели с 38,5% на годишна база до около 405 800 превозни средства през третото тримесечие. През първите 9 месеца доставките в Китай са намалели с 30,2% до около 1,38 милиона. Растежът в Европа и Южна Америка не успя да компенсира спада в Китай, където Volkswagen е изправен пред свиващ се пазар, ценови натиск и конкуренция от местните производители. В световен мащаб продажбите на автомобили на германската компания са намалели с 11% до 5,9 милиона бройки през януари-септември, докато доставките до клиентите са намалели с 9% до около 6 милиона.

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Резултатите повишават натиска върху Volkswagen да изпълни програмата си за намаляване на разходите. През септември надзорният съвет на компанията одобри мащабен план за преструктуриране. Общо след него VW ще съкрати 100 000 души и ще замрази заплатите за 660 000 работници до 2030 година. Компанията описва своя бъдещ план като цялостна програма за разходи от около 31 милиарда евро.