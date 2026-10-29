Официално разследваме кой "непозволено" потопи контейнеровоз недалеч от Калиакра

Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство за нападението с надводни (морски) дронове над моторния кораб "CONTSHIP JET", плаващ под либерийски флаг. Прокуратурата отчита, че това се е случило в изключителната ни икономическа зона в Черно море - за началника на отбраната ни адмирал Емил Евтимов, който е в оставка, но все още изпълнява задълженията си, това не е достатъчно България да се страхува, че е във война. Евтимов каза и, че в такива случаи имало различна "процедура" как да се реагира във фаза да се предотврати атаката, защото това били международни води. От думите му излезе, че не е като да защитаваме свои води - ОЩЕ: България не е във война: Началникът на отбраната с половин уста призна, че не можем да спрем морски дронове

Разследването се води по текст от Наказателния кодекс на Република България, третиращ нарушаването на правилата на международното право за водене на война. По-точно - престъпление по чл. 415, ал.1 от Наказателния кодекс, че през октомври 2026 г. в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, в нарушение на правилата на международното право за водене на война, уредени в параграф 67, параграф 41 и параграф 42 от Наръчника на Сан Ремо за международното право, приложимо към въоръжени конфликти по море. Престъплението е "непозволен начин за водене на война" - нападение с дрон над моторен кораб "CONTSHIP JET", плаващ под флага на неутрална държава Либерия и намиращите се на борда екипаж и товар, пише в официалното съобщение.

Заради извънредната ситуация и факта, че оцелелите членове на екипажа са чуждестранни граждани с временен престой у нас, са предприети спешни действия по разследването като е възложено на Регионална служба "Военна полиция" – гр. Варна незабавно провеждане на разпити на моряците на място в морската столица. В рамките на досъдебното производство предстои да бъдат изяснени детайли около собствеността на плавателния съд, вида на превозвания в него товар, състава на екипажа, пътувал на кораба (предварителните данни са за 14 филипинци и 4 украинци), маршрута на движение, както и пълният обем на нанесените щети - Още: