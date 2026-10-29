Неконтролируема: Генерализирана епидемия от ХИВ в Русия

В 27 региона на Русия епидемията от ХИВ е навлязла в генерализиран стадий, съобщи академик Василий Акимкин, директор на Централния изследователски институт по епидемиология на Роспотребнадзор. Това означава, че вирусът е заплаха не само за рисковите групи, но и се разпространява сред населението като цяло. Според Акимкин, цитиран от „Независимая газета“, повече от 1% от бременните жени в тези региони са диагностицирани с ХИВ. Кемеровска, Иркутска и Свердловска области са сред най-засегнатите, като над 2% от жителите са заразени.

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Данните

Сред руските мъже на възраст от 40 до 50 години повече от 3% имат вируса на имунната недостатъчност, според Наталия Ладная, водещ изследовател в отдела за превенция и контрол на СПИН на Централния изследователски институт по епидемиология на Роспотребнадзор. Според нейните данни средната възраст на заразените се е увеличила от 32 на 44 години през последните 15 години, а приблизително две трети от новите случаи на ХИВ се случват чрез хетеросексуален контакт.

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Ключов проблем

Недостатъчното покритие с лечение остава ключов проблем. Ладная отбеляза, че само половината от хората, живеещи с ХИВ в Русия, имат потиснат вирусен товар. Това означава, че най-малко 600 000 души продължават активно да предават ХИВ. Сред пациентите, получаващи антиретровирусна терапия, приблизително 77–78% имат потиснат вирусен товар, докато референтният показател на СЗО е 95%, добави Ладная.

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Междувременно, през 2025 г. в здравните заведения по време на предоставяне на грижи е регистриран рекорден брой инфекции, предавани по кръвен път, най-високият от 15 години насам. Това са предимно ХИВ и хепатит C, съобщи Елена Игонина, ръководител на отдела за епидемиологично благополучие на населението на Роспотребнадзор. В момента се провеждат разследвания на 11 огнища на такива инфекции в десет региона. Освен това, за първи път от шест години насам, през 2026 г. са установени два случая на предаване на ХИВ чрез кръвопреливания. Основната причина за инфекциите се твърди, че са нарушения на санитарно-епидемиологичните разпоредби, включително използването на индивидуални катетри и глюкомери за множество пациенти.

Смъртност

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Според Роспотребнадзор, през последните няколко години в Русия ежегодно от ХИВ умират между 30 000 и 34 000 души, което е изключително висок процент. За всеки смъртен случай има 1,5 нови случая на инфекция. Проектът на федерален бюджет за 2027 г. предвижда допълнително осигуряване на лекарства за 30 000 пациенти с ХИВ, въпреки че ежегодно се диагностицират все повече нови случаи. През 2025 г. броят им е бил 45 000, а през 2024 г. - приблизително 52 000.

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