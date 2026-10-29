Нови данни: Десетки загинали политически затворници в Русия

Най-малко 69 души, включително шест жени, са станали жертва на политически репресии от началото на руската инвазия в Украйна, според доклад на проекта „Подкрепа за политическите затворници. Мемориал“. Тези смъртни случаи са настъпили в затвора, по време на претърсвания на домове, докато са били под домашен арест или малко след освобождаването. От тях най-малко 29 души са починали от болест и липса на медицински грижи. Десет от тези случаи са станали през 2026 г.

Форма на мъчение: Русия умишлено изолира политическите затворници от близките им

Изследването

Авторите на изследването отбелязват, че оплакванията на затворниците за здравословни проблеми често се игнорират или отхвърлят като симулация. Освен това „хроничните заболявания в плен се утежняват от стрес и тежки условия“ и възрастните хора все по-често получават дълги присъди. Например, 64-годишният Олег Тиришкин, осъден за коментар във ВКонтакте, легнал на пода на килията си по време на видеоконферентно заседание, защото не е могъл да стои прав, но парамедик от следствения арест казал на съдията, че „всички показатели са нормални“. По-късно Тиришкин починал от сърдечен удар.

Мъчения

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Други 20 души починали от побоища, мъчения или техните последици. Дванадесет от тях са били украински граждани, предимно жители на окупираните територии и военнопленници, както и полският гражданин Кшищоф Галос, който беше отвлечен . Един от най-шумните случаи беше смъртта на украинската журналистка Виктория Рощина, чието тяло беше върнато в родината ѝ без очи, мозък и част от ларинкса, със счупено ребро, ожулвания и следи от токов удар.

Предполага се, че десет души са се самоубили, а причината за смъртта на осем е неизвестна. Пианистът Павел Кушнир почина в следствения арест в Биробиджан в резултат на гладна стачка, а правозащитниците третират смъртта на опозиционния лидер Алексей Навални в затворническата колония „Полярен вълк“ като умишлено убийство.

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Средната възраст на починалите е 51 години. Най-младите са 18-годишните Даниил Дахов и Павел Гримак от окупирания Мелитопол, а най-възрастният е 81-годишният Валери Митко, президент на Арктическата обществена академия на науките, обвинен в държавна измяна в полза на Китай.

Смъртни случаи

През първата половина на 2026 г. активисти за правата на човека регистрираха 16 смъртни случая. През 2024 г. са загинали 26 души, а през 2025 г. - 13. „Отговорност за тези смъртни случаи носят следователите и съдилищата, които безпочвено лишиха хората от свобода, служителите на затворите и лекарите, които отказаха медицинска помощ, служителите на службите за сигурност, които измъчваха задържаните, цялата репресивна съдебна, разследваща и пенитенциарна система и властите на Руската федерация като цяло“, заяви „Мемориал“.

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Докладът не обхваща украинците, лишени от свобода извън наказателното преследване. Активистите за правата на човека отбелязват, че сред тях има значително повече смъртни случаи, но почти няма информация за тези случаи.

Шестима известни руски политически затворници изчезнаха през последните дни (СНИМКИ)