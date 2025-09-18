Градски съкровища: 5 обичани дестинации в Пловдив

Пловдив е като живо платно, нарисувано с багри от минало и настояще. Градът ни кани да се губим из артистичните му улички, да споделим миг тишина с котките, пазещи старите павета и разбира се - да откриваме любимите си кътчета отново и отново. А есента несъмнено е перфектното време да се отдадем на една дълга пловдивска разходка с обичан човек и да се потопим в очарованието на тези 5 вълнуващи дестинации:

Новото лице на лукса: The Emporium Hotel Plovdiv

Някои места се посещават, а други се преживяват – изцяло променят представите ни и ни омагьосват, така че да се връщаме в тях отново и отново. The Emporium Hotel Plovdiv, част от MGallery Collection, категорично принадлежи към втората категория. Сгушен сред артистичното очарование на най-стария ни град, бутиковият хотел е истинско пътешествие в света на удобството, гостоприемството и най-вече безупречния стил.

Отворил врати едва през 2022 г., The Emporium Hotel за кратко време успява да спечели не само заветните пет звезди, но и сърцата на своите посетители. Разположен е в идеалния център на града – само на крачка от внушителните забележителности – и се намира в сградата на някогашния емблематичен магазин "Евмолпия".

Отговорници за невероятния интериорен дизайн на хотела са световноизвестното архитектурно студио Sundukovy Sisters, които умело вдъхват нов живот на мястото, като същевременно запазват характера му. Тяхната визия за The Emporium съчетава модерен минимализъм с артистични и топли акценти, създавайки съвършена композиция на елегантност и уют.

Един от най-забележителните елементи на на хотела е неговата smart концепция – The Emporium е единственият петзвезден smart хотел на Балканите. Всяка стая е оборудвана с най-нови технологии, които позволяват на гостите с лекота да управляват температурата, осветлението и дори опциите за почистване. Независимо от сезона, всяка стая предлага индивидуален режим на отопление или охлаждане, осигурявайки пълен комфорт. Хотелът разполага и с изискан Wellbeing център, където гостите да презаредят и да се поглезят заслужено. Могат да тренират в удобен фитнес с уреди на TechnoGym, да релаксират в сауна и парна баня или да се насладят на луксозни процедури за тяло.

Кулинарното изживяване в The Emporium е също толкова впечатляващо. Ресторантът Torro Premio, който е отворен за частни събития и закуска, предлага средиземно-азиатската кухня авторска кухня, която може да изненада дори и най-взискателните ценители. Задължителна спирка е и социалния център на хотела: дизайнерският Champagne Bar & Cocktail lounge, където коктейлите са зашеметяващи, а компанията още повече. Всичко това превръща The Emporium Hotel Plovdiv в предпочитан избор за всякакви поводи – от бизнес пътувания и корпоративни събития до романтични уикенди и лични празници. Неслучайно сред неговите гости са множество звезди и известни личности, сред които Ищар, Уили Уилям, Дейвид Гарет и още много.

Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ 66

032 386 600

https://emporiumplovdiv.com/

От кафето до коктейлите: Marmalad Bar & Dinner

Есента в Пловдив винаги носи златна светлина - топли следобеди, които карат хората да се събират в приятелски компании, и вечери, когато улиците дишат с романтика. През този сезон градът някак изглежда още по-вълшебно - малка, цветна сцена, където всеки миг има значение. Именно тогава (а и не само) се откроява Marmalad Bar & Dinner. Сгушено между пъстрите графити на Капана, мястото отдавна е любима спирка както за местните, така и за туристите. Причината се крие в неговата уникална същност - Marmalad е точката, в която денят посреща нощта, а тя отвръща със своята магия. Тук всеки може да открие по нещо за себе си - спокойствие, динамика, вкус или ритъм сред любимите калдъръми.

През деня Marmalad е слънчево убежище, уютен дом за нежни спомени. Топлите багри на интериора, ароматното кафе и свежите обедни предложения очакват клиентите. Разговорите се разливат спокойно, времето се забавя, а свежите коктейли придават на следобедите особено очарование. Менюто е създадено така, че да носи настроение със всяко ястие. Телешките кюфтенца „Пълен мармалад“ са нашият безспорен фаворит - сочни, ароматни и много вкусни. Кашкавалените стиксове пък са перфектни за споделяне - хрупкави отвън и топящи се отвътре. А златистият домашен чипс се превръща в малка, но незаменима класика, към която винаги се връщаме.

Когато слънцето се скрие зад тепетата обаче, сцената в Marmalad напълно се променя. Пространството оживява - светлините стават по-смели, музиката пулсира със своята енергия, а смехът и танците изпълват залата.

Екипът на заведението непрекъснато се старае да зарадва своите гости с вълнуващи събития. Именно затова програмата често включва весели караоке вечери, тематични DJ партита и специални гости. А когато стане дума за нюанси, те най-ярко се откриват в коктейлите - истински спектакъл от цветове и вкусове, поднесен от виртуозите зад бара. Сред любимите творения изпъкват Coco Sour и Porn Star Martini, създадени за танци и безгрижие.

И точно чрез смяната на деня и нощта името „Marmalad“ придобива пълния си смисъл - микс от емоции, вкусове и ритми. Защото в тази трансформация се крие и истинската сила на мястото - способността да отразява различните настроения на града и на хората, които го обитават.

Капана, ул. „Братя Пулиеви“ 3

0898 653 753

Фейсбук страница

За виното и любовта в Seewines Пловдив

Есента вече трайно се настанява на хоризонта, взела под ръка нейния любим спътник - дъжда. И разбира се, романтиката, която носят заедно. Несъмнено един от най-романтичните градове у нас е Пловдив, особено сега. А точно тук, на минути от Капана и Стария град, Seewines Plovdiv очаква своите гости. Магазинът за вино предлага над 1300 бутилки, събрани от всички краища на света. От класическата хармония на Бордо, Тоскана и Бургундия до огнения темперамент на Новия свят.

Но Seewines Пловдив не е просто място за вино, а живо съкровище - бутиков винен бар, в който разговорите се сливат с мелодията на вкусовете. Изисканият интериор носи артистичния дух на града - още едно доказателство, че тук всичко е замислено до последния детайл. Клиентите на Seewines Plovdiv се радват на интересни дегустации и тематични вечери, превръщащи залата в сцена за срещи - между култури, хора и стилове. Понякога акцентът пада върху родната тракийската долина и нейните дълбоки корени, а друг път погледът е към малки фамилни изби, пазещи големи тайни.

На място можете да опитате вино на чаша и да се доверите на екип от опитни сомелиери, които знаят къде да отведат въображението ви. Те винаги са насреща, за да разкажат историята на вкуса, да дадат персонални насоки и да ви посъветват какво да опитате.

Seewines Plovdiv е и дом на различни празници - онези любими наши поводи, които заслужават да бъдат увековечени. В интимната му атмосфера се раждат тиймбилдинги, камерни вечери и корпоративни срещи. А подаръчните кутии и винените пакети добавят финес и грижа към всяка емоция. Това е място, където вкусът има своята собствена сцена, а културата се е настанила удобно във винения си дом. Където всяка бутилка носи нещо от Пловдив - топлината на хората, артистичния дух на града и онзи особен чар, който се усеща само под тепетата.

Защото в Seewines Plovdiv виното не е фон на живота - то е самият живот, разлят в чаша, готов да бъде отпит, изживян и запомнен.

Пловдив, ул. "Княз Александър I" №45

0882 654 587

https://seewines.com/seewines-plovdiv

Споделени кафе мигове и гостоприемство: Snack! Specialty Coffee

Когато задачите се трупат, а умората постепенно завзема съзнанието ни, се появява желанието да “изключим” света поне за момент. Най-лесният начин е като вземем чаша топло кафе и се отдадем на заслужено спокойствие. В Пловдив това усещане има своя дом - Snack! Specialty Coffee. Историята му е свързана с дългия професионален път на Стоян Костанев, който започва през 2009 година като бариста. Седем години отдаденост зад бара, последвани от опит в ресторанти до 2024 година, изграждат неговата философия за добрите напитки. Именно тогава той решава да върне страстта си там, където всичко е започнало - към кафето. Стоян трансформира магазин за кафе в уютен Coffee Shop, замислен като място за срещи и споделяне.

Snack! Specialty Coffee впечатлява с атмосфера, напомняща всекидневна, в която гостите се отпускат, срещат се с приятели или работят в спокойна среда. Гостоприемството винаги стои в основата на Snack!. Екипът е насреща, за да ви препоръча ново кафе, да разкаже малко за историята му или пък да сподели полезен съвет. А всяка напитка тук е отражение на опита и индивидуалния почерк на Стоян, който пречупва световните тенденции през своята призма. Кафето се предлага както на място, така и в пакети за вкъщи, за да може ароматът му да съпътства и личните мигове на гостите. А понякога, когато слънцето залезе зад тепетата, Snack! Specialty Coffee разкрива и другата си, купонджийска страна - с квартални партита и събития. Очакват ви музика, усмивки, настроение и алкохолен бар, който добавя още един приятен щрих към преживяването.

Асортиментът на Snack! е истинско откритие за ценителите на кафе. Една малка вселена от вкусове, разкриваща богатството на различни региони и техники. Сред най-обичаните еспресо предложения е “Costa Rica La Pachuca Natural” - нежни шоколадови нюанси, съчетани с макадамия и нуга за кадифено усещане. “Colombia Hacienda Misiones” пък пленява с интензивен шоколадов характер, допълнен от печени ябълки и ванилия. А за тези, които обичат изненадите, “Colombia Sidra” разкрива плодовата си експресивност - папая, бергамот портокал, праскова и касис в едно хармонично цяло.

Смело можем да твърдим, че всяка чаша в Snack! е отделна история, сътворена с внимание и любов. И точно този разказ превръща мястото в пространство за вдъхновение и споделени мигове.

Пловдив, бул. Марица 25

0889 355 775

https://snackcoffees.com/

“Съборна 23”: Кулинарно изкуство в компанията на приятели

Пловдив е град, в който времето диша по особен начин. Старинните калдъръми, артистичният ритъм на местните и величието на Стария град създават усещане, което трудно се описва с думи. Точно тук се намира и ресторант „Съборна 23“ - място, събрало в себе си духа на възрожденска къща и изкуството на модерната кухня. Разположен в любимия “Капан”, ресторантът не е просто ъгълче в живописния квартал, а и негова честа кулинарна спирка. Всяко посещение тук е пътуване към вкусове, носещи идентичността на региона, и към моменти, които остават в спомените като картина от старинна галерия.

С влизането ни в „Съборна 23“, забелязваме просторен интериор, подреден на два етажа със 70 места. Първата ни асоциация за ресторанта ни препраща към уюта на дома, украсен с една фина елегантност. Ако търсите уединение, ще го откриете в отделната зала с капацитет от осем места. Терасата, от която се открива гледка към оживения град пък добавя още артистичен пулс. Сякаш градът се слива с разговорите на масата. А просторната градина с 65 места е неоспорим фаворит през топлите месеци. Щом стане дума за напитките, винената селекция е изключително богата. Ще откриете бутилки от утвърдени български изби и международни имена, които пасват идеално на пловдивските вечери. Коктейлите в ресторанта също не остават по-назад. Чували ли сте за предложение с ракия? Защото Raspberry Sour ви очаква с любопитна комбинация от малинова ракия, сироп малина и веган белтък.

Менюто на Съборна 23 е главната причина да се връщаме в ресторанта отново и отново. Свежестта на салатата с пресносолно сирене, гриловани праскови и меден дресинг никога не ни омръзва, а лятната салата с розови домати и печена чушка напомня за дом и слънце. Основните ястия са вдъхновени от смели съчетания. Ярък пример е пържолата от гъба кладница, глазирана с шипков BBQ сос, поднесена с еспума от лютеница. Пъстървата със златист крем от царевица също се откроява, а свинският котлет с ароматни билки е вечна класика. Десертът „Кошер“ идва като нежен завършек на кулинарната приказка - панакота от овче кисело мляко, пчелен прашец и шоколад от моркови.

Казано накратко - в „Съборна 23“ Пловдив разкрива вкусовете на душата си и кани всеки да стане част от неговата жива легенда.

Пловдив, ул. "Константин Стоилов" 27

0890 236 023

https://www.saborna23.bg/bg