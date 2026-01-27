Лъки Банско - за трета поредна година сред ТОП 10 на 5-звездните планински хотели в България и с още по-богати зимни изкушения

Апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс посреща новата година с повод за гордост и още по-впечатляващи зимни предложения за своите гости. Луксозният петзвезден комплекс, разположен в подножието на Пирин, беше отличен като един от ТОП 100 на най-добрите хотели в България за 2025 г., както и в топ 10 на най-добрите 5-звездни планински хотели, според обективната класация на BestHotels.bg. Наградата беше връчена на 22 януари 2026 г. в София, с официалната подкрепа на Министерството на туризма, БСК и БТК - признание, което носи особена стойност и емоция.

Оценките в престижната класация се базират изцяло на реални мнения на гости в платформи като Booking.com, Google и TripAdvisor, което прави отличието още по-ценно. За трета поредна година Лъки Банско заема място сред най добрите, благодарение на високото ниво на обслужване, отдадеността на екипа и вниманието към всеки гост, което прави престоя незабравим.

Лъки Банско определено е предпочитан избор за зимна ваканция. Хотелът разполага с редица удобства, които осигуряват безгрижие на скиорите. Услугите включват безплатен трансфер до ски зоната, наем на оборудване и екипировка в хотела, както и възможност за ски уроци за деца и възрастни.

Освен достъп до зимни спортове, хотелът предлага набор от дейности за онези, които желаят да прекарат ваканцията си по един наистина интересен начин. Затова не можем да пропуснем най-новото предложение на Лъки Банско - програмата „Уелнес & Арт“, създадена за баланс и вдъхновение. Практиките включват звукова релаксация с кристални купи, водна, ароматерапевтична и хатха йога, рисуване на мандали и вино, рисуване с къна, стречинг след ски, извайващ пилатес и креативни ателиета за деца и възрастни. Тук несъмнено можете да се освободите от напрежението, да се поглезите със СПА изкушения или пък да събудите твореца в себе си.

Модерният СПА център на Лъки Банско допълва изживяването с термална зона с биобасейн, солен басейн, джакузи, приключенски душ, фитнес и сауни, както и отделен басейн за деца. Уелнес зоната пък предлага ексклузивни и иновативни козметични LED и криотерапии с антиейдж ефект. Тук можете да откриете и други модерни съоръжения. Очакват ви крио сауна, индивидуални расул и хамам, комбинирана хидромасажна вана, водно легло с душ Виши, пресотерапия и масажи, съчетаващи класически и източни техники.

Храната в Лъки Банско също е издигната в култ. Алпийският ресторант Фондю и италианското съкровище Леонардо са сред най-търсените ресторанти за гурме храна. В класическия Ле Бистро пък ще се насладите на богати блок маси и шоу кукинг.

А в случай че сте почитатели на изискани питиета и ароматни пури, ви препоръчваме да посетите изцяло обновения Пура бар, който впечатлява с ексклузивен стил и уют.

Сред зимните оферти се открояват и специалните предложения на хотела за Свети Валентин, които предоставят избор между различни стилове в двата ресторанта - Le Bistro и Leonardo.

Интересни пакети, тематични вечери, вкусна храна, безплатна анимация за деца, модерно СПА и уют за малки и големи - всичко това в изисканата атмосфера на хотела. Защото Лъки Банско СПА & Релакс е от онези любими места, които оставят незабравими спомени.

Банско, кв. Глазне, ул. „Кир Благо Тодев“ 4

За резервации: 0879 111 222

https://luckybansko.bg/