Trenelarium: Морски вълни, планински пътеки и незабравимо лято

Лятото вече наднича зад ъгъла, а с него се откриват безброй възможности за децата. И ако се чудите как да подарите на вашето мъниче един истински незабравим сезон, ви препоръчваме да се обърнете към приключенски център “Trenelarium”. Както името подсказва, тук всичко започва от „тренерите“, за които спортът, природата и работата с деца не са само професия, а истинско призвание. Това са професионалисти, които могат почти всичко - от ски, катерене и ветроходство до сърф, планински преходи, колоездене и ориентиране. Но най-големият им талант остава общуването с деца. Те са едновременно инструктори, приятели, планински водачи и хора, които умеят да вдъхват увереност и спокойствие.

Морето определено е едно от местата, където магията на Trenelarium оживява най-силно. На островите Лимнос (18 - 25 юли 2026 г.) и Гьокчеада (17 - 24 август 2026 г.) децата попадат в свят, в който вятърът, вълните и свободата задават ритъма на деня.

Джон Маккарти казва, че „Сърфирането е най-блаженото преживяване, което можеш да имаш на тази планета - вкус от рая”, а инструкторите от Trenelarium отдавна са наясно как да подарят късче рай на всяко дете.

Палатковите лагери по уиндсърф, кайтсърф и уингфойл са изпълнени с красиви емоции, свеж бриз и малки лични победи. Сутрините започват с аромат на топъл хляб от местната пекарна, слънце и море, след което децата продължават със сърфиране по вълните, игри и много смях.

Всеки ден от лагера включва незабравими часове във водата с подходяща екипировка и опитни инструктори, които работят в малки групи и подхождат към всяко дете с внимание и търпение. А когато вятърът утихне, следват приключения до диви плажове, малки островни селца, пещери, параклиси и каквото още се сетите. Не можем да пропуснем и очарованието на вечерите - те остават завинаги… Розови залези, разговори край морето, споделена храна и приятелства, които се създават толкова естествено, сякаш винаги са били там.

Светът на Trenelarium обаче не свършва край морето. Планината също има специално място в техните приключения и носи различен, но също толкова силен заряд. Пиринските велопътешествия отвеждат децата сред горски пътеки, въжени паркове, планински преходи и малки села, където природата се превръща в най-красивата класна стая. Сред останалите програми се открояват също горското училище и МТБ училището, където всеки ден е изпълнен с открития, движение и незабравими моменти около дърветата и планинските пътеки.

Защото в основата на всички програми на Trenelarium стои идеята за „учене чрез преживяване“ - най-ценните уроци не се преподават, а се изживяват.

Чрез спорта, природата и общуването треньорите помагат на децата да изградят самостоятелност, уважение към света около себе си и смелост да опитват нови неща. И точно затова лагерите на Trenelarium оставят след себе си много повече от красиви снимки и летни истории. Те оставят спомени за свобода, за морски залези и планински пътеки, които карат всяко дете да се върне у дома по-смело, вдъхновено и обичано.

Десислава Ангелова: 0884 640 201

Ивайло Анастасов: 0899 894 221

info@trenelarium.com

https://kids.trenelarium.com/