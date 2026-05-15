СПА, природа и висок клас терапии: хармонията на Therma Numera

Когато температурите започнат да се покачват и първите истински летни дни се появят, идва и моментът да си подарим пълноценна почивка. А началото на лятото е може би най-подходящото време за това – без шума на активния сезон, с повече спокойствие, тишина и възможност да се погрижим истински за себе си.

Сгушен сред зеленината и спокойствието на Бургаските минерални бани, само на 15 минути от центъра на града, Therma Numera съчетава природата, уелнес културата и най-съвременните технологии за възстановяване. Комплексът впечатлява с бутикова атмосфера, елегантен дизайн и adults only концепция, създадена за пълноценен релакс и спокойствие.

В сърцето на комплекса се намира модерният СПА център, където топлата минерална вода и разнообразните термални съоръжения създават усещане за лекота още от първите минути. Финландска и инфрачервена сауна, парна баня, арома солна стая с халотерапия и специално обособени зони за релакс превръщат преживяването в истински ритуал за тялото и ума.

Сред най-впечатляващите акценти е ритуалът „Сауна инфузия“ – преживяване, което Therma Numera въвежда сред първите в България. По време на ритуала специално обучен сауна майстор използва ароматни инфузии и техники с кърпи, чрез които топлината и ароматите се разпределят равномерно в пространството. Комбинацията от температура, пара и етерични аромати създава усещане едновременно за дълбоко отпускане и енергизиране.

Това, което отличава Therma Numera от традиционните СПА концепции, е неговият иновативен Longevity Center – първи по рода си на Балканите. Концепцията е насочена към дълголетие, регенерация и цялостно възстановяване чрез комбинация от висок клас технологии, персонален подход и съвременни възстановителни терапии.

Сред процедурите са криотерапия на -70 и -110 градуса за стимулиране на възстановителните процеси в организма, светлинна терапия с отрицателни йони за подпомагане на клетъчната регенерация и подобряване на метаболизма, както и вакуумен лимфендренаж, подпомагащ циркулацията и детоксикацията. Хипербарна кислородна терапия - барокамера, която увеличава енергията и тонуса, и възстановяването на тъканите. Центърът предлага и PelviPower терапия – иновативна технология за укрепване на тазовата мускулатура и подобряване на комфорта и функционалността на тялото.

Всички тези технологии се допълват естествено от минералната вода и природната среда на Бургаските минерални бани – място, известно със своите свойства още от древността. Именно тази хармония между природа, възстановяване и иновативни терапии превръща Therma Numera в дестинация, създадена за баланс, презареждане и пълноценна грижа за тялото и ума.

гр. Бургас, в.з. Минерални бани, ул. 11 №6, Ветрен

088 480 8808

