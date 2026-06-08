Лято в "Аквапарк София": Забавление, удоволствие и комфорт

Лятото вече наднича зад ъгъла, а заедно с него идва и вечният въпрос: къде да се скрием от горещините? Сред възможностите за забавление и почивка все по-ярко се откроява "Аквапарк София" – място, което съчетава адреналин, релакс и семейни преживявания в мащаб, какъвто рядко се среща в столицата. Какво стои зад успеха на комплекса, какво могат да очакват посетителите този сезон и какви изненади са подготвени за тях?

Александър Николов е оперативен търговски мениджър на "Аквапарк София" и отговаря за процесите по продажби, бизнес развитието и организацията на събития в комплекса. Завършил е стопанско управление и има специализация в областта на предприемачеството и мениджмънта в туризма. Освен професионалния си опит, той определя като най-голямо постижение своето семейство – съпруга и две деца, които често му напомнят колко важни са споделените моменти, прекарани заедно. Ето какво ни разказа той:

Александър Николов – LinkedIn

За хората, които все още не са ви посещавали – как бихте представили Аквапарк София?

Аквапарк София е разположен преди входа на Банкя на площ от 30 000 кв. м. Разполагаме с над 2000 места за нашите клиенти, паркинг за над 500 автомобила и огромно разнообразие от атракции. На територията на Аквапарка има 14 водни пързалки – 7 за подрастващи и възрастни, и 7 за малки деца. Детската зона с пързалките е оборудвана с плитък басейн и обливащи ефекти. Имаме басейн с вълни, който придава усещане за морска обстановка, голям релакс басейн, огромна шатра за събития с капацитет до 150 места, анимация с активности и забавления, много зони за консумация, територия за спорт и райски кът с елемент на тропическа атмосфера.

Разкажете ни повече за "Аквапарк София" – как изглежда един типичен ден при Вас и какво да очакват посетителите?

Аквапарк София е наистина забележително място, което съчетава разнообразие от водни атракции, отлични условия за незабравимо преживяване и усещане за истинско лятно приключение.

Един типичен ден за нас е комбинация от позитивна атмосфера, поддържане на високо ниво на обслужване и контрол по отношение на безопасността, за да гарантираме спокойствието на всеки наш гост. Посетителите могат да очакват модерна среда, професионална организация и внимание към всеки детайл.

Ако трябва да опишете преживяването при Вас с три думи, кои биха били те и защо?

Забавление – защото всеки гост открива своя начин да се весели сред богатото разнообразие от водни атракции, игри и активности.

Удоволствие – защото съчетаваме динамични преживявания с възможности за релакс и пълноценна почивка.

Комфорт – защото сме създали обстановка, в която посетителите могат да се чувстват спокойни, обгрижени и да се насладят на деня си без притеснения.

Да поговорим и за най-важните хора: посетителите. Каква емоция се стремите да отнесат хората със себе си след ден при Вас и какво според Вас ги кара да се връщат отново?

Нашата цел е всеки гост да открие своето любимо преживяване и да си тръгне с усещането, че е инвестирал своето време по най-добрия начин, след което да сподели тази положителна емоция с близки и приятели на живо или в социалните мрежи.

Какво най-много впечатлява семействата с деца, когато посетят парка? Кои са най-търсените атракции сред семействата с деца и какво ги прави толкова популярни?

Децата и техните семейства обожават комбинацията от разнообразие, която отговаря на очакванията както на големи, така и на малки. Пързалките, басейна с вълните, анимацията и релакс зоните са техните любими места.

Работата в аквапарк със сигурност носи много динамика. Разкажете ни някоя забавна случка или любима история на екипа.

Да, така е! Динамиката и забавленията са част както от нашата работа, така и от нашето ДНК. Малко преди този сезон имахме необичаен гост. Един красив паун, който беше избягал от съседен имот беше решил, че ние сме неговият нов дом. Разбира се, ние в качеството си на добри стопани, решихме да му осигурим временно подслон и храна. Обгрижвахме го, докато намерим собственика му. Тази история ни донесе много усмивки и положителни емоции.

Можете ли да загатнете какво предстои за този сезон? Подготвили сте специални изненади са посетителите и ако да, какви са те?

Подготвили сме нещо наистина специално! Този летен сезон подаряваме Mercedes S-Class! Няма друг атракцион, който до момента да е правил нещо толкова грандиозно! Можете да се запознаете с условията тук: https://aquaparksofia.bg/

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