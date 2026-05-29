Зелено училище “Софиянче”: Вълшебни приключения сред природата

С настъпването на лятната ваканция започва един от най-вълшебните периоди в живота на всяко дете. Учебниците остават настрана, а дните се изпълват с игри, открития и безгрижни усмивки. Все по-често обаче ваканцията преминава пред екрана на телефона или таблета, а истинското общуване остава на заден план.

И точно затова зелено училище „Софиянче“ създава едно различно лято, изпълнено с движение, природа и безценни моменти. И разбира се - без телефони. В продължение на 10 дни децата между 5 и 11 години се потапят във весели игри, приятелства и нови открития, които оставят след себе си ценни уроци и увереност. Организацията има повече от 14 години опит, а историята ѝ започва във Варна, където поколения деца са преживели своите най-вълнуващи летни моменти.

Днес, вече трето поредно лято, „Софиянче“ пренася своя доказан модел и в София, създавайки сигурна и организирана среда, в която професионални педагози се грижат за всяко мъниче. Хиляди участници вече са преминали през програмите, носещи забавление, развитие и истинско общуване. Защото екипът на “Софиянче” е убеден, че най-красивите спомени не се създават пред екрана, а навън. Сред дърветата, в компанията на нови приятели и слънчеви лъчи.

Тук определено няма място за скука, защото всеки ден е изпълнен с различна активност. Програмата е изградена около четири основни направления - приключения, спорт, природа и творчество. Малките участници се впускат във войни с водни пистолети, покоряват въжени паркове, преживяват джип сафари и изпробват точността си при стрелба по мишени Airsoft. Любителите на спорта също откриват своето място. Те участват в тренировки по ориентиране, футбол, карате, тенис на маса, бейзбол и софтбол, както и в спортни танци. По този начин се развива тяхната двигателна култура и уменията за работа в екип.

Както вече споменахме, природата е неизменна част от света на “Софиянче”. Децата посещават ферма за щрауси, биволовъдна ферма, конна база и семейна ферма за животни. В програмата са включени още посещения на зоологическа градина и занимания, посветени на магията на билките.

Творческата програма също носи особено настроение. Арт работилнички, оцветяване на шишарки, изработка на гривни и герданчета, картини от природни материали и уроци по жонгльорство развиват сръчността и креативността на децата. А хип-хоп танците, акробатичният рокендрол и любимият формат „Софиянче търси талант“ им дават сцена, на която да покажат своя талант и индивидуалност.

Лагерите се провеждат от 1 юни до 21 август, а вие можете да избирате между пълна двуседмична смяна от 10 работни дни, едноседмично участие или записване за отделни дни.

Всеки ден започва между 07:45 и 08:20 часа и приключва между 17:00 и 17:30 часа. За удобство на семействата са осигурени четири точки за тръгване в София - Стадион „Васил Левски“, Националният исторически музей в Бояна, площад „Ручей“ и Shell на бул. „Александър Малинов“ в Младост. Таксата включва транспорт до всички локации и обратно, входни такси за посещаваните обекти и атракции, шапка „Софиянче“ за всяко дете и специален подарък за спомен.

Дори когато времето не позволява дейностите да се провеждат навън, програмата продължава в подходящи закрити пространства. А най-голямата награда идва в края на деня - когато детето се прибере у дома усмихнато, изпълнено с впечатления и нетърпение за следващото приключение.

https://sofiyanche.bg/

0897 824 247

sofiyanche@gmail.com