Уелнес на ново ниво в Каменград Хотел & СПА

Когато пролетта официално настъпи, заедно с нея неизбежно пристига и умората. И колкото и да сме свикнали, всяка година тя все пак ни изненадва – изведнъж се чувстваме отпаднали, отпуснати, в някои моменти дори потиснати. Тогава всякакви отговорности ни се струват невъзможни, а в мислите ни се върти само едно: идеята за бягство. Някъде, където можем да презаредим сред природата и да забравим напълно за умората и напрежението.

Новата СПА зона в Каменград Хотел & СПА в Панагюрище е перфектната дестинация за това бягство. В основата на цялото преживяване тук стои Libera Dome – първият по рода си у нас център, посветен на дълголетието, превенцията и възстановяването чрез 6 Metawell технологии. Технологии като Zestos, MLX Quartz, Welnamis, RLX Satori се комбинират в индивидуални програми, съобразени с нуждите на всеки гост – независимо дали търсим по-добър сън, повече енергия или просто цялостен баланс. Сухата флотация на Zestos създава усещане за пълно отпускане без натоварване върху тялото, MLX Quartz съчетава псамотерапия, динамичен масаж и тибетски купи за дълбока релаксация, а RLX Satori и Welnamis използват вибро-акустични терапии, бинаурални честоти и вибрации за успокояване на нервната система и по-качествена почивка. MLX i3 Dome допълва преживяването чрез инфрачервена термодетоксификация и LED хромотерапия, които подпомагат възстановяването, циркулацията и усещането за лекота. Заедно технологиите създават мултисензорно уелнес преживяване чрез звук, топлина, светлина и вибрации – особено подходящо за хора с активен и натоварен начин на живот.

Разбира се, няма как и без класическо СПА преживяване. Всичко е подредено така, че спокойно да се насладим на момента, без изобщо да усетим кога е минало времето. Термалната и релакс зоната са същинска наслада за сетивата: преминаваме от уютната прегръдка на финландската сауна от червен кедър, меката топлина на инфрачервената, наслаждаваме се на ароматите в билковата солна сауна и се отпускаме напълно в парната баня и лакониума.

Освен всичко друго, в Каменград Хотел & СПА минералната вода е на почит – комплексът разполага с 8 вътрешни и външни басейна, така че всеки да избере подходящия за него. Външният акватоничен басейн с температура от 38°C отпуска всяко напрежение, а термалните басейни достигат до 40°C и действат като естествен еликсир за тялото. За по-активните посетители има вътрешен полуолимпийски басейн, а за семействата са помислили с детски и плитък Лагуна басейн, където малчуганите да се забавляват на воля. Минералната вода в Панагюрище е без допълнителна химическа обработка и има множество предимства: високата ѝ естествена температура (46-48°C) позволява целогодишно използване на басейните с минимална допълнителна обработка и запазване на естествените свойства. Богатият ѝ минерален състав от сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви, калциеви и флуорни йони плюс метасилициева киселина поражда благоприятен ефект върху кожата и усещането за мекота. Това я прави подходяща едновременно за СПА, спортно възстановяване и профилактика.

Най-хубавото е, че за такова бягство не трябва да планираме дълго. Каменград Хотел & СПА е разположен на удобно разстояние от София и Пловдив, и предлага както престои, така и еднодневни посещения. Така че следващия път, когато усетим спешна нужда от почивка, знаем точно къде да отидем.

Панагюрище, ул. “Павел Бобеков” 2

087 980 1901

https://kamengrad-th.com/