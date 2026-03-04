Джош Дюамел се притеснявал, че съпругата му е твърде млада за него

Актьорът Джош Дюамел, известен с ролята си в "Transformers", сподели откровено историята за връзката си с бившата кралица на красотата Одра Мари, за която се ожени през 2022 г. Двамата имат син - Шепърд, роден през 2024 г., а Джош е и баща на 12-годишния Аксъл от брака си с певицата Фърги. Сегашната му съпруга обаче е доста по-млада от него - с 21 години, а когато се запознават възрастта ѝ го притеснила.

В подкаста "The Skinny Confidential" актьорът разказа как за първи път се срещнал с Одра на обикновено барбекю в дома си. "Имаше приятели от Холивуд, приятели от родния ми град в Северна Дакота, деца… беше едно истинско старомодно барбекю", спомня си Дюамел.

Първоначално той не мислел за романтична връзка с нея, защото смятал, че е твърде млада.

"Не търсех това. Няма да бъда този тип. Поканих я, тя идва на вратата и аз си казвам: "Боже, колко е красива".

Впечатлен от начина, по който се грижела за децата на партито и от топлината, с която общувала, Джош започнал да преосмисля възприятията си. "Имах няколко връзки в Лос Анджелис, но това не беше същото. Тя ми напомни за дома и за вида момиче, с което искам да бъда.", откровен е той.

Двамата са заедно от около седем години и са се преместили извън Лос Анджелис, за да могат децата им да израснат далеч от блясъка на Холивуд. Джош разкри, че е построил къща в Минесота, където децата могат да се наслаждават на природата и да учат на ценности, които самият той е научил в детството си сред горите на Северна Дакота, пише "Female First".

Жените в живота на Джош Дюамел

Преди Одра, Дюамел има няколко връзки, които често предизвикваха медийния интерес. Седем години бе заедно с моделката Кристи Пиърс. Двамата дори бяха сгодени, но се разделят точно преди сватбата.

Най-известната връзка на актьора е с певицата Фърги, от която има дете. През 2009 година се женят, а бракът им продължава 10 години.

"Ние сме много различни… Фърги и аз имаме различни гледни точки за света. И това е ОК.", коментира той за бившата си съпруга в подкаста "The Skinny Confidential". Въпреки раздялата, той подчерта, че не съжалява за нищо, а дори напротив - похвали Фърги като майка.

Josh Duhamel is opening up about his current relationship with ex-wife Fergie. The two share son Axl Jack. https://t.co/Cwmstmla2y — USA TODAY (@USATODAY) March 4, 2026

През 2018 година Дюамел има краък романс с мексиканската актриса Ейза Гонзалес, но бързо се разделят, информира "People".