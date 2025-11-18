Магията на мастилото: 3 студиа за татуировки и пиърсинг

В модерния и все по-динамичен свят на безкрайни тенденции да бъдеш себе си е истинска суперсила. Да се изразяваш по свой собствен начин, да не се страхуваш да бъдеш различен и да не спираш да търсиш вдъхновение – именно това е нашето най-голямо оръжие срещу еднообразието. И когато говорим за себеизразяване, няма как да не споменем онези места, където идеите оживяват, а творчеството струи от всеки ъгъл: студиата за татуировки и пиърсинг. Въоръжени с мастило, бижута и завидна доза стил, те са същински храмове на индивидуалността. Ето кои са някои от любимите ни:

STUFF: пиърсинг студиото със стил

Има моменти, в които повече от всичко се нуждаем от промяна. От смяна на обстановката и дълго пътешествие, от необичайни занимания и интереси или просто е време за нещо ново и различно във външния ни вид. Тогава всичко друго остава на заден план, а ние с вълнение се отправяме към пиърсинг студио STUFF: където ни посрещат топла, приятелска атмосфера и най-вече хора, които обожават това, което правят.

Освен познатата ни локация в София, тази година STUFF разшириха своята общност и откриха втори дом в Пловдив. И в двете студиа откриваме богат избор от пиърсинг обеци за лице и тяло – в най-различни цветове и дизайни – от висококачествени материали. Произвеждат се предимно от титан и медицинска стомана, а от скоро при тях ни очакват и бижута от 18 каратово бяло и жълто злато, украсени с диаманти или циркони. За още повече удобство, обеците се доставят в цялата страна бързо, лесно и надеждно. Най-хубавото е, че от студиото мислят за всичко и всички: затова поставят акцент върху едно ново поколение пиърсинг – елегантен, стилен и далеч от масовите представи за този тип бижута. Дизайните им са създадени, за да изглеждат като естествена част от стила ни, а не само като акцент. И понеже добре знаят колко важни са детайлите, всички продукти са фино брандирани с логото на студиото.

Но грижата за пиърсинга съвсем не приключва с поставянето на бижуто. Правилната поддръжка е от изключителна важност – точно затова след години тестове и медицински разработки STUFF създават първия български антисептичен aftercare спрей. Продукт, който наистина работи и подпомага правилното възстановяване, решавайки един от най-честите проблеми в пиърсинг индустрията. Освен това студиото активно се старае да развива и своята обучителна дейност – организира специализирани обучения с медицинска насока, които подготвят бъдещи професионалисти и се грижат за това индустрията да расте уверено и отговорно. Така знаем, че в тук няма място за притеснение. Дори и съвсем начинаещите, които тепърва навлизат в света на пиърсинга, могат да бъдат напълно спокойни и да се възползват от безплатна консултация. Усмихнатият екип винаги е насреща, не само за да съдейства по всеки един въпрос, но и да създаде най-подходящата индивидуална композиция от бижута за всеки клиент.

София, ул. „Иван Вазов“ 11

089 390 0699

Пловдив

089 390 0611

https://stuffpiercing.com/

От Плевен до София – историята на Inside Ink и пътят към върха на тату изкуството

С откриването си през 2007 г. в Плевен, Inside Ink бързо се превръща в неразделна част от тату културата в България. През 2011 г. студиото стъпва в София, а през 2023 г. прави следващата голяма крачка – открива първия си Tattoo Hub на ул. „6-ти септември“ №4. Пространството от над 200 кв. м е създадено с любов и мисъл към тату изкуството, така че всеки клиент да се потопи в атмосфера на вдъхновение, професионализъм и креативна свобода.

Днес в студиата работят над 20 професионалисти в различни стилове – реализъм, традиционна татуировка, японски стил, fine line и съвременни интерпретации. Въпреки мащаба и стремежа към развитие, артистите остават верни на своя бранд и философия. Мисията им е всеки клиент да бъде посрещнат в уютна и приятелска атмосфера и да си тръгне удовлетворен. При тях откриваме модерни технологии и качество без компромис с хигиената. Доказателство за това са хилядите позитивни коментари и ревюта – както от нови посетители, така и от редовни клиенти.

Inside Ink редовно посреща гост артисти от чужбина, които пристигат, за да творят и да се срещнат с българската тату сцена. Сред тях е и Bullet BG – световно признат български татуист, част от международния елит в индустрията. Професионалистите тук предлагат и лазерно премахване на татуировки с PicoSure – една от най-ефективните и щадящи технологии в света. Разполагат също с богат избор от пиърсинг бижута и професионални пиърсинг артисти, които работят на място с внимание и прецизност.

Като организатор на Bulgaria Tattoo Expo вече десет години, Inside Ink обединява водещи артисти и любители от страната и света. Чрез семинари, обучения и споделяне на опит, студиото насърчава развитие, вдъхновение и изграждане на нови стандарти в изкуството. Освен конвенцията, организират и други събития, с които вдигат общото ниво на индустрията в България. Мисията им е ясна: тату културата да расте чрез знание, подкрепа и обмен между професионалисти. Затова Inside Ink създава среда, в която всеки артист може да се развива, да експериментира и да черпи опит от най-добрите в бранша. Целта е не просто да се обучава, а да изгражда общност от хора, които с любов и отдаденост движат изкуството напред. В Inside Ink конкуренцията отстъпва място на приятелството и взаимното уважение. Тук приемат останалите артисти и студиа като партньори с една обща цел – развитието и израстването на българската тату култура.

ул. “6-ти септември” 4

088 203 0436

Inside Ink

Ink Factory: Съвършена техника и 11 награди на Bulgaria Tattoo Expo

Знаем, че когато изкуството се създава с любов и желание, резултатите винаги говорят сами за себе си. И точно това е философията, която в Ink Factory следват неотлъчно още от самото начало. Така вече от осем години, заредени с отдаденост, смелост и много страст, те не спират да ни изненадват с всяка една татуировка, на която вдъхват живот. А посещението при тях е искрено, автентично и толкова гостоприемно, че веднага се чувстваме на правилното място.

Категорично – тук клиентът е в центъра на всичко. Екипът се старае да отговаря на всяко едно желание и изискване, без значение колко конкретно или неочаквано е то. Повечето от артистите в Ink Factory са част от студиото още от създаването му – обучили са се именно тук и през годините са израснали заедно не само като творци, а и като приятели. Всеки от тях носи уникален почерк и има свои собствени силни страни в различните стилове – от нежен fine line до впечатляващ реализъм. Именно това разнообразие позволява на екипа да прави това, което му харесва, а студиото се превръща в истинска творческа лаборатория, където идеите се смесват, вдъхновяват и надграждат постоянно. И всеки клиент получава нужното внимание и отношение от възможно най-подходящия за него артист, така че резултатът не само да отговаря на очакванията, но и да ги надминава.

Благодарение на това постоянство и професионализъм, Ink Factory заслужено се нарежда сред водещите имена в българската тату сцена. През първите няколко години предпочитат да не се включват в изложения – избират да натрупат достатъчно опит и да усъвършенстват техниката си, за да бъдат сред най-добрите, когато подходящият момент дойде. Така първите награди идват още през 2023 г. и оттогава не спират да се умножават. Само през тази година студиото спечели цели 11 награди на Bulgaria Tattoo Expo, доказвайки не само таланта, но и отдадеността, с която всеки от артистите подхожда към своята работа. Отличията са резултат от дългогодишен труд, сплотеност и най-вече безкрайното желание да се развиват – и като професионалисти в татуировките, и като екип, който вярва, че изкуството е преживяване. Оставящо своя печат върху кожата.

ул. “Цар Асен” 63

088 335 9993

https://inkfactory.bg/