Наслада от Изтока: 3 приказни места за азиатска кухня в София

В най-цветния сезон решихме да се потопим в още повече багри, аромати и усещания. Затова посетихме любими ресторанти с азиатска кухня в София. Екзотични подправки, меки светлини и изящни орнаменти - това е само част от магията на заведенията, пренасящи Изтока в столицата. Опитахме любопитни вкусови комбинации, вечни класики и модерни интерпретации. И несъмнено тези 3 места се превърнаха в наши фаворити:

888 Taste Show и изкуството на източната кухня

Макар топлите дни вече да са зад гърба ни, желанието за пътешествия не стихва.

Напротив - именно сега мечтаем най-силно за екзотични дестинации, изпълнени с ярки багри, толкова различни от есенния пейзаж. Добрата новина, е че не е нужно да се чудим как да вземем още малко отпуск или пък да следим цените на самолетни билети. Защото в София се крие място, в което духът на Далечния изток живее целогодишно. Името му е 888 Taste Show и можем да предположим, че вече сте го чували. Разположен в центъра на София, в сградата на Гранд Хотел Милениум, ресторантът отдавна е намерил верния път към сърцата на клиентите си.

Тук менюто се разделя на малки истории, вдъхновени от оживените улици на Банкок и изисканите пазари на Токио. Началото е свежо и екзотично - уакаме салата с хиджики водорасли и годжи бери или нежна комбинация с козе сирене и плодове. В следващата страница се разлистват предястията - хрупкави скариди, пикантни калмари или гьози с морски дарове. А сьомга тартарът, поднесен с авокадо във формата на роза, е поредното доказателство, че кулинарията може да бъде истинско изкуство.

Основните ястия са кулминацията в кулинарната приказка на 888 Taste Show. Сред тях особено място заема “Пад тай гунг”. Името е толкова интересно колкото и самото ястие - изкусно съчетание от скариди, нудли, тофу и фъстъци. За почитателите на по-класическите вкусове ресторантът приготвя пиле по тайландски с чушки, кашу и ориз. А щом стане дума за морски морски деликатеси, сьомгата с червено къри е нашият безспорен фаворит.

Освен това ароматни нудъл супи, впечатляващи уок ястия и нежни суши късчета допълват пъстрата картина от вкусове и текстури.

С времето 888 Taste Show се превръща в едно от онези редки места, които успяват да бъдат всичко наведнъж - сцена за романтични вечери, любимо кътче за приятелски срещи и сигурен избор за делови обяди. Тайната се крие не само в интериора и отличното обслужване, а и в отношението - главният готвач на заведението искрено вярва, че всяко ястие трябва да носи уважение към продукта и рецептата. Клиентите несъмнено усещат тази автентичност и често определят 888 Taste Show като „тяхното място“. А ние смело бихме описали заведението като една малка Азия в нашата любима столица.

ж.к. “Иван Вазов”, бул. “Витоша” 89Б

0882 963 194

https://888restaurant.bg/page/menu-888

KOI Sushi: Всяка хапка разказва за Изтока

Есента е точното време да се потопим в нови вкусове и да открием кулинарни светове, които стоплят душата. Докато навън цветовете на сезона рисуват пейзажи от златно и червено, KOI Sushi отваря врата към изкуството на азиатската кухня.

Спечелените професионални награди, sushi proficiency сертификата, издаден от единствената акредитирана японска институция, както и високата оценка на клиентите подсказват, че ястията, прясно приготвяни тук, ще задоволят и най-опитния вкус.

Ако пък досега не сте опитвали японска кухня, това непременно е мястото, откъдето да започнете!

Несъмнено сезонът на уютните вечери и споделените моменти изисква повече от обичайното. Сетивата търсят топлина, а душата - компания. KOI Sushi предлага именно това - суши сетове от 150 гр до 3 кг, които събират приятели около масата и допринасят за повече специални моменти. За по-големи компании бихме препоръчали Хокайдо Фреш сет или специалитета - KOI сет. А за по-лични срещи остава възможността за индивидуални комбинации.

Освен суши, мястото разполага и с изкушаващи предястия. Сред тях изпъкват гьозите с месо (особено тази с телешко булгоги) или зеленчуци, апетитни скариди микс и любопитни видове салати, носещи още повече свежест. В центъра на традицията на KOI Sushi гордо стои мисо супата - ястие със сладко-солен характер и нежна дълбочина, която впечатлява както в класическия си вид, така и във вариации с октопод и скариди или с пушено тофу и пикантно уакаме. Раменът пък е друга есенна наслада - топъл, ароматен и богат. Вариантите включват месо, зеленчуци и морски дарове.

Не можем да пропуснем и специалитета, с който се запознахме едва когато си поръчахме от KOI Sushi - чирашито или „разхвърляното суши“. Това е една артистична версия, в която сьомгата и пикантният тон разкриват нови хоризонти на класическите съставки. От личен опит знаем, че пасва идеално на домашната обстановка в компанията на любими хора или увлекателен филм.

Финалът пък принадлежи на сладките изненади - бананови рулца с течен шоколад или гьози с ябълка и канела.

А най-хубавото е, че KOI Sushi прави пътя към японската култура още по-достъпен, защото предлага възможност за безплатна доставка навсякъде в София. Ако пък вземете поръчката си на място, получавате 10% отстъпка.

Така магията на Изтока може винаги да се появи в собствения дом или в офиса, в споделена компания или просто в момент на лично спокойствие.

ж.к. Лагера, ул. “Балчик” №2

089 783 7368

https://koisushi.bg/

Domo Asian Fusion & Sushi: Изживяване отвъд познатото

Сред зелената тишина на парк Заимов съществува място, което спира времето и пренася мислите отвъд познатото. Светлините се пречупват различно, а всяка музикална нота разказва историята на далечен свят. Това разбрахме от нашата първа среща с Domo Asian Fusion & Sushi. Атмосферата тук е нежна приказка, изтъкана от ненатрапчиви мелодии и орнаменти, носещи вълненията на Азия. Още щом прекрачим прага на ресторанта, се потапяме в магията на Изтока - виждаме живописен бамбук, красиви стенни орнаменти и самия талисман на заведението - фигура на доблестен самурай в цял ръст, който посреща гостите.

Менюто на Domo е цяла кулинарна карта, събрала най-доброто от различни азиатски традиции. Том Ям супата носи вълна от пикантна топлина, комбинираща скариди, гъби и лимонена трева. Бао Бън е друго пухкаво изкушение с бавно печено свинско и сос якинику. А “катсудонът” изпъква сред основните ястия на Domo с комбинацията от панирано свинско, ориз, лук, яйце и ароматен сос. Останахме също толкова заинтригувани и от корейската палачинка с кимчи, приготвена с хрупкава коричка и сочен пълнеж. Когато става дума за Азия, обаче, първата мисъл винаги отвежда към сушито - най-известната наслада, превърнала се в символ на изящество. Затова не пропуснахме да опитаме и “Домо сетът” от 16 цветни и ароматни хапки. Можете да разгледате цялото меню от тук, а ние горещо ви препоръчваме да посетите ресторанта все по-скоро и да се убедите сами в майсторството зад кухнята.

Domo Asian Fusion & Sushi носи на своите гости множество възможности - романтични вечери под нежните светлини, стилни коктейли сред зеленината на парка, специални годишнини или дори импровизирани срещи. А капацитетът от 200 места превръща Domo в естествена сцена за големи събития - рождени дни, фирмени срещи и тиймбилдинги. Уютната атмосфера и хармонията с природата позволяват на всяко преживяване да бъде неповторимо и лично, без значение дали е шумен празник или тих момент на наслада.

И когато есенните листа започнат да падат, пролетните цветове разцъфват или зимната тишина обгърне парка, Domo остава непроменено вдъхновение. Място, което винаги посреща със същата топлина и предлага вкусова магия, способна да превърне всеки сезон в пътешествие.

бул. “Янко Сакъзов” 30-32, комплекса “MG Tennis Club”

0876 356 655

https://domofusion.com/