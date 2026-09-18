Големият мото финал наближава: ALPE ADRIA на A1 Motor Park само след седмица

От 25 до 27 септември A1 Motor Park ще бъде домакин на шестия и финален кръг от Alpe Adria International Motorcycle Championship. За първи път международният шампионат идва в България – и то направо за големия финал: уикенда, в който ще бъдат разпределени последните точки и ще станат ясни крайните победители.

Alpe Adria International Motorcycle Championship е утвърден международен шампионат по пистов мотоциклетизъм, провеждан под егидата на Alpe Adria Motorcycle Union и FIM Europe. През 2026 г. календарът преминава през шест държави и включва известни европейски трасета като Brno, Cremona Circuit и Slovakia Ring, преди сезонът да завърши на A1 Motor Park. Пътят на шампионата започва далеч от България, но тази година завършва на българска писта!

В шампионата участват над 500 състезатели в различните категории. През настоящия сезон на старт застават пилоти от 23 държави, разпределени в 14 състезателни класа, като средно около 200 състезатели участват във всеки кръг. Мащабът се усеща най-добре именно на стартовата решетка – десетки мотори и пилоти рамо до рамо, готови да премерят смелост и скорост едни с други.

Финалът в България поставя A1 Motor Park редом до едни от утвърдените европейски писти в календара на Alpe Adria. Именно тук ще се решат част от най-важните битки за сезона, а най-добрите пилоти от Централна и Югоизточна Европа ще се съберат за три дни тренировки, квалификации и състезания. След цял сезон по европейските трасета, последната дума ще бъде казана именно тук.

В рамките на същия уикенд на A1 Motor Park ще се проведат и кръгове от Балканския и Националния шампионат по мотоциклетизъм, което превръща трите дни в една от най-силните мотоциклетни състезателни програми у нас през годината. За публиката това означава почти непрекъсната състезателна програма от сутринта до края на деня – моторите почти няма да слизат от пистата.

Alpe Adria обаче е много повече от случващото се на пистата. Това е шанс да видиш международния моторспорт отблизо – напрежението в боксовете, работата на механиците, концентрацията на пилотите и емоцията непосредствено преди изгасването на стартовите светлини. За зрителя това е рядката възможност да бъде достатъчно близо, за да види как изглежда моторспортът секунди преди да започне истинската битка. В бокса всичко е премерено до последния детайл. После двигателите заговорят на своя мощен език.

На A1 Motor Park ще видиш както утвърдени състезатели, така и пилоти, които днес изграждат имената си в международния моторспорт и утре могат да се борят за световни титли. И точно в това се таи очарованието – да видиш някого, преди името му да стане познато на всички.

Датите, които да си запазиш: 25–27 септември 2026 в A1 Motor Park

Билетите са на цена 20 евро за ден, а входът за деца до 12 години е безплатен. Може да закупите билет тук:

https://www.kupibileti.bg/bg/category/363

Скоростта ни свързва. На Alpe Adria скоростта се превръща в легенда.