Учени направиха тревожно откритие за усвояването на въглероден диоксид от Индийския океан

Ново проучване разкрива значителни промени в сезонните цикли на обмен на въглероден диоксид между Индийския океан и атмосферата. Това откритие помага да се разбере по-добре как океанът действа като естествен буфер срещу глобалното затопляне.

Резултатите от проучването на Индийския океан

Резултатите от мащабно проучване, ръководено от д-р Апурва Падаманбха Джоши от Индийския национален център за океанографска информация, бяха публикувани в научното списание Geophysical Research Letters. Изследователите анализираха данни, обхващащи четири десетилетия (от 1980 до 2019 г.), за да определят как изменението на климата влияе върху способността на Индийския океан да абсорбира и отделя въглероден диоксид (CO₂).

Резултатите разкриха силно неравномерна картина. По екваториалната зона на Индийския океан амплитудата на сезонните вариации се е увеличила с 48%, а в южната му част - с 23%. В Арабско море контрастът между сезонните максимуми и минимуми е намалял с 14%, докато в Бенгалския залив е наблюдавано умерено увеличение от 7%. В същото време общите емисии на CO₂ в атмосферата са намалели в Арабско море, Бенгалския залив и екваториалната зона, докато в южната част на океана абсорбцията на газ се е увеличила.

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Ключовите фактори, движещи тези промени, бяха разликата между нивата на CO₂ в повърхностните води и атмосферата, както и динамиката на ветровете и океанските течения. Докато студената вода обикновено съдържа повече газ, издигането на богати на въглерод дълбоки води значително променя този баланс.

Учените отбелязват, че подобна нестабилност оказва допълнителен натиск върху морските екосистеми. С абсорбирането на допълнителен въглерод, киселинността на водата се увеличава, намалявайки концентрацията на карбонатни йони, необходими на коралите и мекотелите за образуване на черупки и скелетни структури. Оценяването на климатичните модели единствено въз основа на средногодишните стойности може да бъде неточно, така че по-нататъшното изучаване на сезонните цикли е от решаващо значение за разбирането на бъдещето на нашата планета.

Наскоро стана ясно и друг откритое, свързано с Индйския океан - на големи дълбочини близо до остров Рождество и Кокосовите острови в Индийския океан, учените са открили нов род бентосни червеи с необичайни структури, наподобяващи смукатели. Резултатите от проучването са публикувани в списанието „Records of the Australian Museum“.

Новият род, наречен Terebellosuctoria, се характеризира с модифицирани възглавнички от долната страна на тялото си, които образуват структури, подобни на смукалки. Тази анатомия не е била наблюдавана преди това при никой друг известен род от тези червеи.

„Именно подобната на смукало структура прави този нов род толкова интересен и уникален“, обяснява Олена Куприянова, морски зоолог в Австралийския музей, която стана първият автор на изследването.