Първа зима в СамЕлион - между празничния уют, снежните склонове и неподправената красота на Рила

В подножието на Рила, само на десет минути от Боровец, новооткритият четиризвезден СПА хотел СамЕлион посреща своята първа зима. Място, създадено за спокойствие, комфорт и вдъхновение, където модерният лукс среща уюта на планината. Комплексът се намира на по-малко от 50 метра от красивия парк Лаго и река Искър.

Тук ви очакват изискани стаи и апартаменти, просторен СПА и уелнес център, басейни, сауни и ресторанти, които превръщат всеки престой в незабравимо преживяване.

А сега екипът на СПА Хотел "СамЕлион" ви кани да бъдете част от първата снежна зима на хотела - с три специални предложения за незабравими моменти, които можете да откриете в сайта.

Първото предложение се отнася до дългоочакваното Рождество Христово в СамЕлион, чиято атмосфера е известна с неповторимо усещане за дом и лукс. Сред светлини, аромати и изискана празнична трапеза гостите могат да се насладят на „Рождество в СамЕлион“, валидно за престой между 23 и 27 декември. Тук празникът оживява във всеки детайл - от уютните стаи и празничната украса до вкуса на домашно приготвените блюда.

Следва Новогодишната нощ - време за блясък, музика и споделени мигове. От 29 декември до 3 януари хотелът предлага пакети с 3 или 4 нощувки, включващи закуска, вечеря и незабравимо празнично тържество с жива музика, танци и изискана кухня.

А за тези, които резервират до 31 октомври, хотелът предлага и специална отстъпка от 15 %.

А когато празниците отминат и зимата се разгърне в пълната си красота, „Ски почивка в СамЕлион“ сбъдва копнежите за приключение и релакс. От 5 януари 2026 г. започват пакетите с 5 или 7 нощувки, включващи закуска, вечеря и ежедневен безплатен трансфер до пистите в Боровец. А след снежните емоции ви очакват топли басейни, сауни, джакузита, парни бани и истинска почивка в приятните релакс зони:

Без значение коя оферта изберете, СамЕлион ви очаква с уютни стаи, топло СПА и гледки към неподражаемата красота на Рила.