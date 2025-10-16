Burrata Шипка: за всеки вкус и повод

Често се случва да не сме сигурни какво точно ни се хапва: не знаем дали сме в настроение за експериментиране, за нещо здравословно или по-скоро търсим класически предложения. В такива моменти за нас винаги насреща е Burrata. Защото знаем - там всяко едно ястие си струва. И ако има един ресторант, което знае как да вдигне настроението около Докторската градина, то това безспорно е Burrata Шипка. Накратко: ароматите са изкусителни, разговорите никога не стихват, а храната е вкусна.

А сега подробно. Менюто в Burrata е като своеобразна гастрономическа карта – можеш да тръгнеш във всяка посока, която пожелаеш. Ако спазваме режим или просто искаме да се погрижим за себе си, но без да правим компромис с вкуса, протеиновите пици са един страхотен избор. Леки, свежи, с разнообразни продукти и по-малко калории, те доказват, че здравословното определено може да бъде също толкова вкусно като останалите опции. Любима ни е пица “Про Енерджи” с ароматен доматен сос, пуешко филе, прясна моцарела, чери домати, царевица и рукола – перфектна за всеки повод. А за всички, които не могат да минат без малко свежест в деня си, тук изборът от салати е богат: цели 26 различни варианта, всеки с различен характер. От класики със задължителната бурата и авокадо, до интересни комбинации с киноа, круши и запечено козе сирене, винаги има нещо, което си струва да опитаме. Сега можем да избираме и от новите им bowl предложения като Виетнамската салата с пиле – цветна, балансирана и идеални за любителите на смелите вкусове.

Разбира се, в Burrata не забравят да помислят и за онези моменти, в които просто търсим нещо познато. А след дълъг и изморителен ден няма нищо по-подходящо от изпитаната паста Карбонара по класическа рецепта. С кадифен сос, хрупкав бекон и много пармезан, забравяме за всички грижи и се наслаждаваме на всяка хапка. В крайна сметка Burrata Шипка не е просто ресторант, а място, което събира не само вкусове, но и хора и настроение. Именно затова е толкова подходящо място за празнуване на специални събития, фирмени вечери и рождени дни – просторният им втори етаж е елегантен, уютен и превръща всеки повод в незабравимо преживяване.

ул. “Шипка” №34

0700 20 888

https://burrata.bg/restaurants/3/burrata-italiana-shipka