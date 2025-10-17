Вкусът на традицията: Хаджидрагановите къщи и Хаджидрагановите изби

Не е нужно да се връщаме далеч назад във времето, за да се докоснем до вкуса на традицията. Стига да знаем къде да го потърсим, все още можем да го открием тук и сега, за обяд или за вечеря – в ресторанти, които старателно пазят българския дух във всяко свое ястие. С автентична обстановка, уважение към историята и неподправен домашен уют, те ни пренасят в един съвсем различен свят. Светът на Хаджидрагановите къщи и Хаджидрагановите изби, където миналото оживява с най-прекрасни гозби.

Шашлик с пилешко месо

Сгушени в идеалния център на столицата, двата ресторанта впечатляват всеки посетител с интериор, изпипан до най-малкия детайл. В Хаджидрагановите изби ни посрещат изящни каменни стени и бъчви, а в украсата са използвани дърворезби, носии, менци, дървени колела и още много елементи, които създават атмосфера на същинска старинна изба. В залите можем да се настаним на удобни миндери, постлани с меки възглавници. Хаджидрагановите къщи пък ни омагьосват със своята топлина и типичен старовремски уют. Те се състоят от четири реставрирани възрожденски къщи, пренесени от Копривщица, Жеравна, Банско и Мелник, свързани помежду си с живописен двор. И на двете места обаче общото е едно – вкусната храна, която разказва истории за отминали времена.

Къща "Копривщица"

Менюто е богато и изпълнено с всеки задължителен елемент от българската кухня – ръчно омесен хляб, разнообразни салати, разядки, гозби от агнешко, свинско и апетитни домашно приготвени десерти, сред които баница, баклава, медена торта и сладолед. И въпреки традиционния характер на ресторантите, тук ястията непрекъснато се обогатяват и се появяват най-различни изкушения, които придават свежест на добре познатия вкус. Сред интересните нови предложения откриваме Нахутеница: смес от сварен нахут със сусамов тахан, зехтин, чесън и подправки, Агнешко мезе – варен агнешки език, нарязан на шайби и овкусен със самардала, поднесен с топка нахутеница, както и Овчарски деликатес – агнешки езичета и мозък, приготвени в медно тиганче с горещо масло, зелен лук и градински мерудии. За освежаване можем да опитаме от ароматния пелин или новата им домашна лимонада, приготвена от сироп от био грозде – свежа, лека и напълно натурална.

Шарена разядка

А за малко повече разнообразие в делничния ден, гостите в Хаджидрагановите къщи и Хаджидрагановите изби могат да избират от чудесно обедно меню на достъпни цени. И в двата ресторанта всеки ден се създават създават вкусни предложения със свежи и сезонни ястия – страхотна идея за всички, които искат да избягат от стандартния обяд и да се насладят на домашно приготвена храна в автентична атмосфера. Разбира се, тук не забравят и празничния дух, затова имат специални предложения за коледните тържества на фирми и компании. Трапезата е не само вкусна, но и създава усещането за общност и сплотеност – така, както само традиционната българска кухня умее.

Хаджидрагановите изби: ул. “Христо Белчев” 18

0898 775 936

https://izbite.com/bg/;

Хаджидрагановите къщи: ул. “Козлодуй” 75

0899 917 837

https://kashtite.com/bg/